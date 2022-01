Maskenpflicht an Schule: Wallis hebt sie ab Montag auf

Massnahmen-Lockerungen Wallis und weitere Westschweizer Kantone heben Maskenpflicht an Primarschule auf – wann zieht die Deutschschweiz nach? Die Kinder müssten als Erste von Lockerungen profitieren, sagt der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay. Für die Primarschule heisst das: Ab Montag müssen die Kinder im Kanton Wallis und weiteren Westschweizer Kantonen keine Schutzmasken mehr tragen. Deutschschweizer Kantone treten hingegen auf die Bremse. Kari Kälin 27.01.2022, 13.08 Uhr

Maskenpflicht an der Primarschule: In der Westschweiz fällt sie bald flächendeckend. Bild: Donato Caspari (Wil, 6. Januar 2022

Für die einen drangsaliert sie die Kinder auf unnötige Weise, für die anderen ist sie ein unverzichtbares Instrument zur Eindämmung der Pandemie: An der Maskenpflicht in der Schule scheiden sich die Geister. Jetzt, mitten in der Omikron-Welle mit noch immer überdurchschnittlich hohen Fallzahlen bei Schulkindern, hebt der Kanton Wallis die Maskenpflicht an der Primarschule ab Montag auf. Eine Woche später müssen auch die Oberstufenschüler und -schülerinnen keine Maske mehr um die Ohren binden.

Christophe Darbellay, Bildungsdirektor des Kantons Wallis und Präsident der Konferenz der Westschweizer Konferenz der Erziehungsdirektoren, kündigte die Lockerung am Donnerstagmorgen in einem Interview mit dem Westschweizer Radio RTS an. Omikron sei ansteckender, aber weniger gefährlich, begründete Darbellay den Entscheid. «Wir können die Massnahmen deshalb aufheben.» Die Kinder müssten als erste von Lockerungen profitieren, weil sie bei dieser Krise einen hohen Preis bezahlt hätten, sie aber nicht am stärksten von Covid betroffen seien. Die Walliser Bildungsdirektion empfiehlt den Eltern, ihre Kinder nur noch zu testen, wenn sie krank seien. «Wir werden verfahren wie bei einer normalen Grippe», sagte Darbellay.

Der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay. Bild: Olivier Maire/Keystone

Der Staatsrat (Die Mitte) mit Vergangenheit als Nationalrat und CVP-Präsident geht davon aus, dass die meisten Westschweizer Kantone ähnlich verfahren werden wie der Kanton Wallis. Die Konferenz der Westschweizer Erziehungsdirektoren habe dieses Vorgehen vereinbart.

Deutschschweizer Kantone verlängern Massnahme

In der Deutschschweiz gibt es innerhalb der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) keine vergleichbare Absprache. Stattdessen haben in den letzten Tagen und Wochen zahlreiche Kantone – darunter Aargau, Bern, Zürich, Luzern und Schwyz – die Maskenpflicht bis vorerst Mitte oder Ende Februar verlängert. Erst am Dienstag lehnte der Luzerner Kantonsrat einen Vorstoss ab, mit dem die SVP die Maskenpflicht an der Primarschule abschaffen wollte. Je nach epidemiologischer Lage werden die Kinder auch in einigen Deutschschweizer Kantonen die Maske schon früher weglegen dürfen, da die Regierungen die Situation laufend neu evaluieren.

Einen anderen Weg beschreitet St.Gallen. Der Ostschweizer Kanton hat schon vor zwei Wochen entschieden, die Maskenpflicht an der 4. bis 6. Primarklasse sowie der Oberstufe ab Montag in eine Empfehlung abzuschwächen. Damit werde die Verantwortung für die Pandemieprävention ab diesem Zeitpunkt von der Schule an die Eltern übergehen, teilte der für die Massnahmen zuständige Bildungsrat mit. Auch im Kanton Schaffhausen ist die Maskentragpflicht an der Volksschule bis Ende dieser Woche befristet.