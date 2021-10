SCHLÜSSELPOSITIONEN FDP: Präsident Burkart bestimmt neuen Generalsekretär und Wahlkampfleiter Nur wenige Wochen nach zwei Abgängen findet Thierry Burkart Ersatz: Neuer Generalsekretär der FDP wird der Bündner Jon Fanzun. Und den Wahlkampf der Partei führt künftig Nationalrat Philippe Nantermod. Francesco Benini Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Der Bündner Jon Fanzun (links) wird neuer Generalsekretär der FDP, der Walliser Nationalrat Philippe Nantermod führt den Wahlkampf. Keystone/Montage_CH Media

Thierry Burkart, seit Anfang Monat Präsident der FDP, verliert nicht viel Zeit. Er hat in den vergangenen Wochen einen neuen Wahlkampfleiter und einen neuen Generalsekretär gesucht – und gefunden. Die beiden auserwählten Funktionsträger müssen aber noch Anfang November von der Konferenz der Parteipräsidenten bestätigt werden.

Recherchen ergeben, dass als neuer Generalsekretär Jon Fanzun vorgesehen ist. Der 51-jährige Engadiner mit rätoromanischer Muttersprache arbeitet seit drei Jahren als Sondergesandter für Cyberdiplomatie im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Generalsekretär arbeitete für Didier Burkhalter und Ignazio Cassis

Zuvor war Jon Fanzun im EDA während sechs Jahren Stabschef und persönlicher Mitarbeiter der Aussenminister gewesen; er erfüllte diese Funktion zunächst an der Seite von Bundesrat Didier Burkhalter und dann – für ein halbes Jahr – bei Bundesrat Ignazio Cassis. Nach dem Studium der Staatswissenschaften und internationalen Beziehungen an der Universität St.Gallen hatte Fanzun unter anderem als politischer Sekretär und als Fraktionssekretär der FDP gearbeitet.

Jon Fanzun wollte am Freitagnachmittag keine Stellungnahme zu seiner neuen Funktion abgeben; auch Parteipräsident Burkart sagte nichts zu dieser Personalie.

Vormaliges Organisationstalent wird schmerzlich vermisst

Ende September hatte FDP-Generalsekretärin Fanny Noghero ihre Kündigung eingereicht. Sie war nur ein Jahr im Amt gewesen. Der NZZ sagte Noghero, dass es keinen Konflikt zwischen ihr und Thierry Burkart gebe – «aber wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten». Der Präsident und die Generalsekretärin müssten perfekt harmonieren, sonst klappe es nicht. Zwischen der vormaligen Präsidentin Petra Gössi und ihr habe es eine gute Symbiose gegeben.

Noghero war auf Samuel Lanz gefolgt, dessen Ausscheiden im Jahr 2020 von vielen freisinnigen Politikern bedauert worden war. Lanz galt als Organisationstalent, hielt seinen Laden zusammen und setzte auch Akzente in der politischen Positionierung der FDP.

Neben dem Generalsekretär hat Präsident Burkart einen neuen Wahlkampfleiter bestimmt. Der Luzerner Ständerat Damian Müller hatte diese Funktion im September niedergelegt. Er und Burkart vertraten unterschiedliche Positionen zum EU-Rahmenabkommen und auch zum CO 2 -Gesetz. Damian Müller erklärte die Aufgabe des Amtes damit, dass er bald eine neue Stelle in der Wirtschaft antrete und es ihm an Zeit mangle.

Den Wahlkampf 2023 der FDP wird nun der Walliser Nationalrat Philippe Nantermod leiten. Der 37-jährige Anwalt sitzt seit 2015 in der grossen Kammer und war 2016 von Petra Gössi ins Vizepräsidium der Partei berufen worden. Burkart hat Nantermod als Vizepräsidenten bestätigt – und er überträgt ihm jetzt eine zusätzliche Aufgabe.

Nantermod will im Wallis zweiten FDP-Sitz holen

Auf Anfrage sagt Philippe Nantermod, dass er gerne Wahlkämpfe führe. Das sei einer der wichtigsten und interessantesten Jobs in einer Partei. Ziel sei es, dass die FDP 2023 Wähleranteile hinzugewinne und sowohl im National- als auch im Ständerat zusätzliche Mandate hole. Nantermod ist überzeugt:

«Damit sichern wir unsere beiden Sitze im Bundesrat.»

In seinem Heimatkanton will er der FDP zu einem zweiten Nationalratssitz verhelfen. Das Ziel ist hoch gesteckt, denn die Walliser Freisinnigen entsenden seit 1999 nur noch einen Vertreter in die grosse Kammer. Nantermod verweist auf Resultate von Lokalwahlen im Oberwallis; sie zeigten, dass die FDP hier im Aufwind sei.

Neues Wahlbarometer schreckt die Partei auf

Das SRG-Wahlbarometer ergab vor einer Woche für die ganze Schweiz allerdings ein anderes Bild: Die Freisinnigen kamen auf nur noch 13,6 Wählerprozente, was im Vergleich zu den Wahlen von 2019 einen Verlust von 1,5 Prozent bedeutet. Sollte die FDP in zwei Jahren auf so tiefem Niveau abschneiden, wäre einer ihrer beiden Sitze in der Landesregierung stark gefährdet. Die FDP liegt in der Wahlumfrage fast gleichauf mit der Mitte sowie mit den Grünen; deren Präsident Balthasar Glättli fordert seit dem Wahlerfolg vor zwei Jahren vehement einen Bundesratssitz für seine Partei.

Muss schnell Tritt fassen: Thierry Burkart, der Präsident der FDP. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der neue FDP-Präsident Thierry Burkart ist darum darauf angewiesen, schnell Tritt zu fassen. Die Partei arbeitet zurzeit in verschiedenen Dossiers an neuen Positionierungen, zum Beispiel in der Klimapolitik. Burkarts Herausforderung ist es dabei, den rechts- und den linksfreisinnigen Flügel der Partei zusammenzuhalten.