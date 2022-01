«Schattenministerinnen» 32 Jahre lang waren sie eine Männerdomäne - jetzt sind die Staatssekretariate komplett in Frauenhand Mit dem Wechsel an der Spitze der Migrationsbehörde SEM wird kein Staatssekretariat mehr von einem Mann geführt. Staatssekretärin Livia Leu, die Nummer zwei im Aussendepartement EDA, freut sich über die «schöne Fügung». Angesichts der Tatsache, dass für Frauen im diplomatischen Dienst bis 1972 ein Heiratsverbot galt, sei das ein «starkes Signal». Doch es bleibe viel zu tun in Sachen Gleichstellung. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marie-Gabrielle Ineichen Fleisch (oben links), Christine Schraner Burgener (oben rechts), Martina Hirayama (unten links) und Livia Leu (unten rechts). Alex Spichale/ SON

Auch wenn sie in der Schweizer Öffentlichkeit wenig bekannt sind und innenpolitisch eher selten in Erscheinung treten, gehören die Spitzen der fünf Staatssekretariate des Bundes zu den mächtigsten Figuren im Berner Politbetrieb. Bei Gesprächen mit anderen Staaten oder Akteuren wie der EU und der OECD führen sie im Namen der Eidgenossenschaft Verhandlungen. Als «Schattenminister» hat man sie auch schon bezeichnet. Doch dieser Ausdruck muss jetzt durch «Schattenministerinnen» ersetzt werden. Denn seit Anfang dieses Jahres sind alle fünf Staatssekretariate in Frauenhand.

Per 1. Januar ersetzte Christine Schraner Burgener Mario Gattiker an der Spitze des Staatssekretariats für Migration (SEM). Sie gesellt sich zu Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, der Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), Daniela Stoffel (internationale Finanzfragen), Martina Hirayama (Bildung, Forschung und Innovation) sowie Livia Leu, der Staatssekretärin im Aussendepartement EDA.

32 Jahre lang eine Männerdomäne

Das rein weibliche Quintett steht für einen spektakulären Wandel innerhalb etwas mehr als eines Jahrzehnts. Denn bis 2011 waren die Staatssekretäre der Eidgenossenschaft ausschliesslich Männer. Das Amt wurde in den 1970er Jahren vom Parlament im Rahmen einer Verwaltungsreform geschaffen, um die Bundesräte zu entlasten. Insbesondere dadurch, dass die neuen Staatssekretäre dank ihres protokollarischen Rangs im Gegensatz zu normalen Amtsdirektoren auch internationale Verhandlungen führen konnten. 1979 richtete der Bundesrat die ersten zwei Staatssekretariate ein, inzwischen ist deren Zahl auf fünf gestiegen. Was gleich blieb: In die Kränze kamen nur Männer. 16 an der Zahl, bis zur Ernennung von Ineichen-Fleisch zur Seco-Direktorin 2011.

Erste Frau an der Spitze eines Staatssekretariats: Seco-Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen Fleisch in einer Aufnahme von 2014. Alex Spichale / SON

Angesichts dieser Vorgeschichte spricht Livia Leu, als Staatssekretärin im EDA unter anderem für das EU-Dossier verantwortlich, von einer erstaunlichen Entwicklung. Die Bündnerin sagt:

«Wir sind innerhalb eines Jahrzehnts von null auf hundert gegangen.»

Es freue sie ausserordentlich, dass so viele hochqualifizierte Frauen in diese Posten gewählt worden seien. Angesichts des hundertprozentigen Frauenanteils betont Leu, Diversität bleibe natürlich wichtig, was innerhalb der Teams in den Staatssekretariaten der Fall sei: Die fünf Frauen an deren Spitze seien «eine schöne, aber nicht eine dauernde Fügung».

Sie und die anderen Staatssekretärinnen hätten sich bereits mit der neuen SEM-Chefin Christine Schraner Burgener getroffen: «Es gibt viele Schnittmengen zwischen unseren Aufgabenbereichen und die Zusammenarbeit unter uns Staatssekretärinnen funktioniert sehr gut», so Leu. Die meisten haben eine Vergangenheit in der Diplomatie und sind mit Leu, die 1989 in den Dienst des EDA eingetreten ist, seit Jahrzehnten bekannt: «Wir haben ein gutes Netzwerk.»

Bis 1972 durften Diplomatinnen nicht heiraten

Livia Leu gehörte 2005 zu den Mitbegründerinnen des Vereins Diplomatinnen im EDA und war dessen erste Präsidentin. Der Verein setzt sich für die Interessen der Frauen im Departement ein, so etwa für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im diplomatischen Dienst mit seinen häufigen Ortswechseln ist das eine besonders grosse Herausforderung. Bis 1972 gab es in diesem Bereich eine aus heutiger Sicht haarsträubende Regel: Den Frauen, welchen eine diplomatische Laufbahn erst ab 1956 überhaupt offenstand, war es nicht gestattet zu heiraten, solange sie im diplomatischen Dienst verbleiben wollten. Den Männern schon.

«Starkes Signal»: Livia Leu, Staatssekretärin im EDA (November 2020) KEYSTONE

Seither habe sich viel getan im EDA, dessen Führungsebene heute mehrheitlich aus Frauen bestehe. «Aber wie die Einführung des Frauenstimmrechts ist das Heiratsverbot noch gar nicht so lange her», gibt Livia Leu zu bedenken. Insofern seien die fünf Staatssekretärinnen ein «starkes Signal» dafür, dass die Frauen in der Politik und der Verwaltung «oben angekommen sind».

«Nur eine Momentaufnahme»

Von einem «tollen Zeichen» spricht GLP-Nationalrätin und Aussenpolitikerin Tiana Moser. Die Schweiz habe in punkto Gleichstellung «zweifellos grossen Aufholbedarf». Das gelte für die Privatwirtschaft ebenso wie für die öffentliche Verwaltung. Die fünf Staatssekretärinnen – «alles hochqualifizierte Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Biografien» - könnten andere Frauen dazu motivieren, auch in schwierigen Momenten in ihrer Karriere durchzuhalten und ihren Anspruch auf Führungspositionen geltend zu machen, so Mosers Hoffnung.

GLP-Nationalrätin Tiana Moser (ZH) im April 2021. KEYSTONE

Beim Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EGB) zeigt man sich erfreut. Sprecherin Sina Liechti spricht von einem Signal, welches zeige dass die Schweiz im Bereich weiblicher Führungskräfte «langsam aber sicher aufholt». Gleichzeitig dürfe diese Momentaufnahme den Blick auf die bestehenden Herausforderungen nicht verstellen. So beträgt der Frauenanteil im obersten Kader der Bundesverwaltung (ohne Armee und Grenzschutz) 23.4 Prozent. In der Privatwirtschaft liegt er bei 13 Prozent (Geschäftsleitungen) bzw. 24 Prozent (Verwaltungsräte). «Das Ziel bleibt klar: Eine ausgewogene Vertretung beider Geschlechter auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens», sagt Liechti.

Staatssekretärin Livia Leu kennt sich mit unausgewogenen Geschlechterverhältnissen aus: Zwischen 2009 und 2013 war sie Botschafterin im Iran, «Man kommt als Frau auch in solchen Situationen zurecht», sagt Leu. Dennoch freut sie sich über die Zusammenarbeit mit den anderen Staatssekretärinnen. Und auch sie hofft auf eine «Vorbildwirkung» nicht nur innerhalb der Bundesverwaltung, sondern auch auf die Privatwirtschaft. Es bleibe aber viel zu tun, die Konstellation sei nur eine Momentaufnahme.

Diese könnte rasch vorübergehen. SECO-Chefin Marie-Gabrielle Fleisch-Ineichen, die dienstälteste Staatssekretärin, hat ihren Rücktritt angekündigt. Der Bund sucht per 1. August eine Nachfolge. Das Stelleninserat ist geschlechtsneutral formuliert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen