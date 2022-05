Terrorunterstützer Sollen Kriminelle mit einem neuen Vornamen eine zweite Chance erhalten? Das Beispiel von Osamah zeigt, dass das keine gute Idee ist Der Kanton Schaffhausen bewilligt einem verurteilten Islamisten einen Namenswechsel. Der Mann nutzt ihn zur Tarnung, wie ein Bericht der Bundespolizei zeigt. Andreas Maurer 1 Kommentar 02.05.2022, 12.00 Uhr

Verurteilt: Rollstuhlfahrer Osamah M. vor dem Bundesstrafgericht. Keystone (Bellinzona, 2.3.2016)

Osamah M. ist ein Iraker aus Schaffhausen, der 2016 wegen Beteiligung an der Terrororganisation IS verurteilt worden ist. Er war Teil der sogenannten Schaffhauser IS-Zelle. Inzwischen hat er seine Gefängnisstrafe abgesessen und hätte eigentlich in den Irak ausgeschafft werden sollen. Doch da ihm dort Folter droht, scheiterte die Ausschaffung. Deshalb lebt er in Schaffhausen, obwohl ihn die Bundespolizei Fedpol weiterhin als Gefahr für die Sicherheit der Schweiz einstuft.

Dennoch erlaubten ihm die Schaffhauser Behörden, einen neuen Vornamen anzunehmen. Gemäss den Tamedia-Zeitungen handelt es sich um einen biblischen Namen.

Erfolgsbeispiel: Die neue Identität von Günther Tschanun

Die Behörden gewähren solche Namensänderungen sehr selten. Manchmal wollen sie Kriminellen damit eine zweite Chance geben, um ein neues Leben zu beginnen. Das berühmteste Beispiel ist Günther Tschanun, der als Chef der Zürcher Baupolizei 1986 vier seiner Angestellten erschoss. Danach führte er mit der Hilfe der Behörden als Claudio Trentinaglia ein unauffälliges Leben im Tessin. Dank des neuen Namens schaffte er den Neustart.

Gemäss dem Zivilgesetzbuch kann ein Vorname geändert werden, wenn «achtenswerte Gründe» vorliegen. Die Schwelle dafür ist tief. Als Lehrbuchbeispiel gilt sogar der Nachname einer Bundesrätin: Amherd, da dieser auf Französisch als «ah! merde» verstanden werden kann.

Kantone gewähren Kriminellen nur selten Namenswechsel

Für verurteilte Kriminelle sind die Hürden höher. In den vergangenen zehn Jahren sind 18 Anfragen von Straftätern bekannt, die ihren Namen ändern wollten. Viele wollten sich damit vom Stigma des Kriminellen befreien, da ihr Name durch die Medienberichterstattung negativ bekannt wurde. Doch nur in einem einzigen Fall bewilligten die Behörden das Gesuch, wie eine Umfrage von zwei Juristen und einer Juristin zeigt.

Die Wissenschafter kritisieren, dass diese Praxis zu streng sei. Sie argumentieren, es liege ein «achtenswerter Grund» vor, wenn sich ein Krimineller von seiner Vergangenheit lösen möchte.

Osamah bleibt gefährlich und nutzt den Namen zur Tarnung

Der Fall von Osamah zeigt jedoch, dass die Wissenschafter eines nicht bedacht haben: Der Namenswechsel kann auch zur Tarnung dienen.

Militärisch gilt der IS seit 2021 zwar als besiegt. In der Schweiz bleibt die Szene jedoch aktiv, wie die Bundespolizei Fedpol in ihrem Jahresbericht schreibt. Sie beobachtet, wie sich Osamah mehrmals mit bekannten Terrorunterstützern trifft. Zum Beispiel an einer Hochzeit im Spätsommer 2021 in der Ostschweiz. Dabei wird auch ein verurteilter Syrien-Reisender aus Winterthur gesichtet. Das Fazit der Bundespolizei:

«Neue Freunde, neuer Name – gleiche Gefahrenlage.»

Das Netzwerk wird aus dem Kosovo gesteuert

Einer von Osamahs Kontakten gilt als besonders gefährlich. Die Bundespolizei gibt diesem Mann den Namen Abadi. Er hält sich ebenfalls in der Ostschweiz auf. Gemäss Fedpol-Informationen soll er mit Islamisten im Kosovo in Kontakt gestanden haben, die von dort IS-Zellen im deutschsprachigen Raum aufbauen wollen.

Abadi soll auf einer Kosovo-Reise im Frühling 2021 darüber nachgedacht haben, einen Anschlag in der Schweiz zu verüben. Um die Anschlagspläne in der Schweiz zu konkretisieren, soll er Rat bei einem deutschen Islamisten gesucht haben, der sich mit Sprengstoffen auskennt. Sie sollen sich getroffen haben, um einen möglichen Anschlag zu besprechen. Die Bundespolizei lässt den Mann deshalb verhaften und bei seinem Kollegen in Deutschland eine Hausdurchsuchung durchführen. Abadi kam jedoch bald wieder frei. Die Sicherheitsbehörden observierten ihn danach. Dabei zeigte sich, dass er mit Osamah verkehrte.

Sollen diese Namenswechsel verboten werden?

Die Bundespolizei verwendet dieses Beispiel in ihrem Jahresbericht, um zu dokumentieren, dass die IS-Ideologie in der Schweiz weiter lebt. Sie zeigt damit auch, dass es der bewilligte Namenswechsel erschwert, diese Gefahr zu erkennen.

Damit soll nun Schluss sein. Der Schaffhauser Ständerat Thomas Minder verlangt mit einer Motion, dass Namenswechsel für Personen, gegen die ein Landesverweis vorliegt, nicht mehr möglich sein sollen. Denn in diesen Fällen sei eine Resozialisierung ohnehin nicht mehr das Ziel.

Der Bundesrat findet dies grundsätzlich eine gute Idee. Der Ständerat hat die Motion deshalb mit deutlicher Mehrheit überwiesen. Grüne votierten erfolglos dagegen mit der Begründung, alle seien beim Namensrecht gleich zu behandeln – auch Kriminelle.

