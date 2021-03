Schaffhausen Auto überschlägt sich mehrmals – Lenkerin ins Spital gebracht Am Mittwochmorgen ereignete sich in Schaffhausen ein Verkehrsunfall. Die Lenkerin wurde ins Spital transportiert. Am Personenwagen entstand erheblicher Sachschaden. 10.03.2021, 16.01 Uhr

(luk) Gegen 09.35 Uhr am Mittwochmorgen ereignete sich in Schaffhausen auf der Strecke zwischen Gennersbrunn und Dörflingen ein Alleinunfall. Eine Lenkerin, die auf der Gennersbrunnerstrasse in Richtung Dörflingen unterwegs war, kam mit ihrem Personenwagen aus noch unbekannten Gründen von der Strasse ab. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam auf einem an die Strasse angrenzenden Feld zum Stehen.