Wo der peinlichste SBB-Bahnhof der Schweiz liegt

SBB Risse, Mängel im Brandschutz und Millionenkosten – ist das der peinlichste Bahnhof der Schweiz? Die neue S-Bahn-Verbindung zwischen Genf und Annemasse ist ein Vorzeigeprojekt. Doch ein topmoderner Bahnhof auf der Strecke sorgt für rote Köpfe. «Es ist eine Katastrophe», sagen Passanten vor Ort. Julian Spörri, Chêne-Bourg 3 Kommentare 15.01.2023, 17.00 Uhr

Erst kürzlich betonte SBB-Chef Vincent Ducrot, wie wichtig die Bahnhöfe für das Image der Bundesbahnen seien. «Die Bahnhöfe sollen wieder in einem Zustand sein, der dem Namen SBB gerecht wird», so Ducrot im Interview mit der «NZZ am Sonntag», in dem er Investitionen von 500 Millionen Franken ankündigte, um kleinere Bahnhöfe zu renovieren und sauberer zu machen.