Sanktionen Wegen Sperre von Russen-Sendern: Bundesrat trifft sich am Freitag zu ausserordentlicher Sitzung Neuer Streit um Sanktionspolitik: Über die Sperrung der russischen Staatssender «Russia Today» und «Sputnik» gehen im Bundesrat die Meinungen auseinander. Um einen Entscheid zu fällen, trifft sich die Regierung am Freitagvormittag zu einer ausserordentlichen Sitzung. Stefan Bühler 24.03.2022, 21.06 Uhr

An einer ausserordentlichen Sitzung diskutieren die Bundesräte und Bundesrätinnen am Freitag über die Sperre. Peter Schneider / KEYSTONE

Die Sitzung ist laut einer zuverlässigen Quelle für Freitag, 11.30 Uhr, terminiert. Traktandum: Die Sperrung der russischen Staatssender «Russia Today» und «Sputnik». Die EU hat mit ihrem vierten Sanktionspaket entschieden, die Verbreitung dieser Sender auf ihrem Gebiet zu untersagen. Obwohl der Bundesrat entschieden hat, EU-Sanktionen grundsätzlich zu übernehmen, will Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) in diesem Fall eine Ausnahme machen.

Parmelin ist gegen eine Sperrung mit dem Hinweis auf die Medienfreiheit. In der von seinem Departement ausgearbeiteten Verordnung, mit der die neusten EU-Sanktionen ins Schweizer Recht übernommen werden sollen, fehlt die entsprechende Bestimmung deshalb. Das hat nun die beiden Bundesrätinnen Viola Amherd (Mitte) und Simonetta Sommaruga (SP) auf den Plan gerufen: In Mitberichten fordern sie, auch die Sperre der beiden russischen Sender zu übernehmen, wie der «Blick» und der «Tages-Anzeiger» berichteten. Deshalb kommt es zur Sitzung von Freitag.

Die Bundesrätinnen räumen ein, dass es sich zweifelsfrei um schwere Eingriffe in die Meinungs- und Informationsfreiheit handle. Und auch, dass die Sanktion von Nutzerinnen und Nutzern technisch umgangen werden könne. Doch würden über diese russischen Medienkanäle ahnungslose Nutzer erreicht, die glauben, es handle sich um seriösen Journalismus. Mit einer Sperre wollen Sommaruga und Amherd solche schlecht informierten Personen vor der russischen Kriegspropaganda schützen.

Bundesrat Guy Parmelin ist gegen eine Sperre - wegen der Medienfreiheit. Anthony Anex / KEYSTONE

Denn die beiden Staatssendern würden gezielt als Waffe zur Desinformation eingesetzt. Dass eine kriegsführende Partei Medienkanäle in fremden Sprachen unterhalte, um in Drittstaaten die öffentliche Meinung zu beeinflussen, sei in dieser Form neu, so die Argumentation für eine Sperre. Der Krieg in der Ukraine könne nicht mit den Kriegen in der jüngeren Vergangenheit verglichen werden, da nun eine Atommacht mehr oder weniger offen mit einem Atomkrieg auf europäischem Boden drohe.

Sollte die Schweiz, dies ein weiterer Punkt, so Bestimmung der EU-Sanktionen nicht mittragen, könnte dies in Brüssel als direkte Kritik verstanden werden, dass in ihrem Gebiet die Meinungsfreiheit nicht geachtet werde. Ein solches Signal sollte unbedingt vermieden werden.

Trotz dieser Argumente: Der Bundesrat steht am Freitag vor einem kniffligen Entscheid. Nachdem zuerst bekannt wurde, dass Amherd eine Sendersperre wünscht, kritisierte das SP-Co-Präsident Cédric Wermuth auf Twitter, jemand im VBS solle Amherds demokratischen Kompass wieder richten. Nun, da auch die Sozialdemokratin Sommaruga sich für die Sperre stark macht, sagt er: «Man kann geteilter Meinung sein, es gibt auch Argumente dafür. Mich stört aber, dass es vom Umstand ablenkt, dass wir bei der Umsetzung der Sanktionen gegen die Oligarchen nach wie vor grosse Lücken haben. Und dass wir mit dem Rohstoffhandel über die Schweiz weiterhin Putins Kriegskasse alimentieren.»

Sollte der Bundesrat die Sperre beschliessen, dürfte auch aus den Reihen der SVP Kritik kommen. Der Zürcher Nationalrat und «Weltwoche»-Chef Roger Köppel war mehrmals Gast bei «Russia Today». Als Putin bereits Truppen an der ukrainischen Grenze zusammenzog, sagte er laut einem Bericht der «NZZ am Sonntag» in einem Beitrag des Senders: «Man darf das fast nicht mehr sagen. Aber: Es gibt viele Ukrainer, die lieber zu Russland gehören würden.» Politiker mehrer Parteien kritisierten den Auftritt scharf.