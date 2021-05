Sanija Ameti «Wir machen den Terroristen ein Geschenk» – sie floh aus dem Krieg und kämpft heute gegen das Anti-Terror-Gesetz Mit dem umstrittenen PMT-Gesetz soll die Polizei mehr Kompetenzen im Kampf gegen Terrorismus erhalten. Juristin Sanija Ameti leitet die Gegenkampagne. Schon wenige Monate nach dem Beginn ihres politischen Engagements stand sie in der «Arena» einer Bundesrätin gegenüber. Ihr Kampf hat auch mit der eigenen Biografie zu tun. Christoph Bernet 25.05.2021, 05.00 Uhr

«Ein verrücktes Jahr»: Sanija Ameti ist im Zentrum der nationalen Politik angekommen. Britta Gut

Sanija Ameti kennt Politik nur im Pandemiemodus. Das gemeinsame Bier nach der Vorstandssitzung, die Delegiertenversammlung in der Mehrzweckhalle: All das hat sie bisher nicht erlebt. Denn Ameti hat sich erst Anfang 2020, kurz bevor Covid-19 das öffentliche Leben und den politischen Alltag aus den Bahnen warf, so richtig politisch zu engagieren begonnen.

Dieses Engagement hat die 28-jährige Juristin in wenigen Monaten ins nationale Rampenlicht geführt. Zunächst wurde sie in den Parteivorstand der Grünliberalen des Kantons Zürich gewählt. Später in die SRF-«Arena» eingeladen, wo sie Bundesrätin Karin Keller-Sutter bei einer Sendung über die E-ID argumentativ ins Schwitzen brachte. Und aktuell steht sie an die die Spitze eines nationalen Referendumskomitees. Sie kämpft in der Nein-Kampagne gegen das «Bundesgesetz über präventive Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus», kurz PMT, über das am 13. Juni abgestimmt wird.

«Es war ein verrücktes Jahr», sagt sie beim Gespräch und lacht dabei leicht ungläubig. Ganz so recht erklären kann sie sich auch nicht, wie das alles passiert ist. Bei ihr seien wohl «der Zufall und die notwendigen Grundlagen» aufeinandergetroffen, meint Ameti. Denn innerhalb weniger Monate kommen gleich zwei Vorlagen aus ihrem Fachgebiet an die Urne. Zuerst am 7. März die elektronische Identität und nun am 13. Juni das PMT.

«Schliift´s eigentlich?»

Ameti doktoriert seit 2018 an der Juristischen Fakultät der Universität Bern im Bereich Cyber-Security. In ihrer Dissertation befasst sie sich mit der Frage, wie die Verantwortlichkeit geregelt ist, wenn der Staat im digitalen Bereich Aufgaben an Private auslagert. Das wäre bei der (abgelehnten) E-ID der Fall gewesen. Und es würde gemäss Ameti auch bei einer Annahme des PMT zum Thema. Nämlich dann, wenn Behörden mithilfe von durch Privatfirmen entwickelte Algorithmen «terroristische Gefährder» voraussagen - und mit Massnahmen bis hin zum Hausarrest belegen könnten.

«Mir ist richtig schlecht geworden»: Sanija Ameti befürchtet negative Auswirkungen bei einer Annahme des PMT. Britta Gut

Bei der Beratung des Gesetzes im Parlament im vergangenen Jahr sei ihr teilweise «richtig schlecht geworden». Die Diskussionen seien teilweise jenseits von Gut und Böse gewesen. Für Ameti geht es beim PMT um «weitreichende Eingriffe in unsere Freiheitsrechte». Sie sei nicht grundsätzlich gegen präventive Massnahmen zur Verhinderung von Terrorismus. Aber damit tatsächlich terroristische Handlungen verhindert werden könnten, brauche es eine «konkrete Definition» davon. Im Gesetz hingegen finde sich die schwammige Formulierung, wonach bereits das «Verbreiten von Furcht und Schrecken» als terroristische Handlung gelten soll.

Bundesrat und Parlament hätten bewusst kaum richterliche Kontrollen und eine schwammige Terrorismusdefinition ohne konkreten Gewaltbezug eingebaut, um das PMT möglichst breit anwenden zu können. SVP-Nationalrat Mauro Tuena habe das in der «Rundschau» ganz offen zugegeben. «Schliift’s eigentlich?», habe sie sich gedacht, als sie den Beitrag gesehen habe.

«Die Fiche des 21. Jahrhunderts»

Das PMT werde damit missbräuchlich gegen alle kritischen Politiker, Journalisten und Bürger eingesetzt werden, ist Ameti überzeugt: «Genau gleich, wie die Schweizer Behörden in den 1980er Jahren die Fichen für die damaligen ‹Gefährder› missbraucht haben. Wir würden mit dem PMT die Fiche des 21. Jahrhunderts einführen.» In einer digitalisierten Welt sei dies allerdings noch viel schlimmer als in den Achtzigern.

Das Thema Sicherheit habe sie schon immer stark beschäftigt, begründet Ameti ihr Engagement. Das hat auch mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Sanija Ameti floh 1995 als kleines Mädchen mit ihren Eltern aus dem Bosnien-Krieg in die Schweiz. «Wir mussten aus einem Staat fliehen, in dem es keine Freiheitsrechte, keinen Rechtsstaat, keine Sicherheit gab. Das ist richtig schlimm.» Daraus entspringe auch ihre Motivation für den Einsatz gegen das PMT: «Sicherheit schaffen wir, indem wir der Polizei und Armee genügend personelle und finanzielle Ressourcen geben, und nicht indem wir unseren freiheitlichen Rechtsstaat abschaffen.» Doch genau dies geschehe mit dem PMT-Gesetz:

«Damit machen wir den Terroristen ein Geschenk.»

Die Sorge um die Freiheitsrechte mache sie zur überzeugten PMT-Gegnerin – und zur Liberalen. Ausserdem seien ihr die Umwelt und eine mit Europa vernetzte Schweiz wichtig. Deshalb habe sie sich für die Grünliberalen entschieden. Davor habe sie bei den Jungfreisinnigen reingeschaut, «aber die waren mir zu wenig progressiv».

Doch sie sei froh über die Parteienvielfalt in der Schweiz: «Die Auseinandersetzung zwingt mich dazu, meine eigenen Argumente permanent zu überprüfen». Sie sei sehr pragmatisch und arbeite mit jedem zusammen, der mit ihr zusammen eine Sache voranbringen – oder einen Rückschritt verhindern wolle. Das sei auch beim Referendumskomitee der Fall. Von libertär gesinnten Jungfreisinnigen, über den Chaos Computer Club und die Piratenpartei bis hin zur Juso sind Leute mit unterschiedlichsten Ansichten dabei: «Unsere Sitzungen waren auf jeden Fall sehr spannend», sagt Ameti schmunzelnd.

«Bin grosser Amherd-Fan»

Fulminanter Einstieg in die Politik: Sanija Ameti. Britta Gut

In diesem «verrückten Jahr» habe sie Gefallen an der Politik gefunden. Überrascht haben sie die vielen, bisher ausschliesslich positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Eine Kandidatur für ein politisches Amt will die Zürcherin nicht ausschliessen, aber konkrete Pläne dafür hat sie bislang nicht: «Bis jetzt hat sich in meinem Leben immer im richtigen Moment eine Türe geöffnet.» Sie spinne gerne im stillen Kämmerlein ihre Gedanken und webe diese in wissenschaftliche Artikel ein. Deshalb kann sie sich eine akademische Laufbahn vorstellen. Andererseits faszinierten sie auch die praktischen Aspekte von Cyber-Security, weshalb sie auch im Armee- und Sicherheitsbereich eine berufliche Zukunft sehe, sagt Ameti. Und schiebt mit einem Augenzwinkern nach: «Ich bin grosser Fan von Bundesrätin Viola Amherd.»

Doch zunächst müsse sie ihre Dissertation fertigstellen. Deshalb hofft sie, dass es nach der PMT-Abstimmung etwas ruhiger wird. Aber loslassen wird sie die Politik nicht mehr: «Es fegt eben schon», meint Ameti. Vergangene Woche wurde sie in den nationalen Vorstand von Operation Libero gewählt. Der Schritt macht klar: Mit Sanija Ameti hat eine die Politbühne betreten, vor der nicht so schnell wieder der Vorhang fallen wird.