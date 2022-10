Nazis, Napalm und Schweizer Filz: Frühgeschichte der Emser Werke

Sachbuch Nazis, Napalm und Nachrichtendienste: Wie die Emser Werke im ganz rechten Filz gross wurden Ein neues Sachbuch zeichnet die erstaunliche Frühgeschichte der Emser Werke nach und deckt einige wenig schmeichelhafte Zusammenhänge auf. Henry Habegger 1 Kommentar 25.10.2022, 07.40 Uhr

«Emser Feuerbombe»: Das «Schweizer Napalm» erhielt den Namen Opalm. zvg / Aargauer Zeitung

Wichtige Weichen beim Aufstieg der Unternehmerfamilie Oswald wurden Anfang der Dreissigerjahre gestellt, wie die Historikerin Regula Bochsler in ihrem Buch «Nylon und Napalm» darlegt.

1933 gründete der spätere Ems-Chef Werner Oswald, Sohn des Luzerner Regierungsrats Arthur Oswald, die Patentverwertungsgesellschaft Patvag. Er hatte es auf eine deutsche Lizenz zur Herstellung von Alkohol aus Schweizer Holz abgesehen. Drei Jahre später gründete die Patvag mit diversen Partnern die Hovag, die Holzverzuckerungs AG.

1934 gründete Werner Oswald in Zürich die Terra-Film-Vertriebs AG, die ins Umfeld des nazifreundlichen Terra-Film-Konzerns der Zürcher Familie Scotoni gehörte. Treibende Kraft bei der Gründung war vermutlich Max Iklé, Dienstkollege von Oswald, ab 1948 Direktor der Finanzverwaltung des Bundes, Vater der späteren Bundesrätin Elisabeth Kopp. Der einflussreiche Iklé, der Oswald 1937 die Terra-Film-Vertriebs AG abkaufte, wurde zu einem der wichtigsten Verbündeten Oswalds beim Bund.

Auf der Seite von Diktator Francisco Franco

1936 wurde die Patvag zu einer familieneigenen Handelsgesellschaft umfirmiert, neu mit Sitz in Zürich. In den Verwaltungsrat traten die Brüder Werner, Rudolf und Victor Oswald ein. Letzterer war 1932 nach Spanien ausgewandert und wurde nun zu «einer Art Aussenstation in Spanien» der Patvag. Diese tätigte dort Kompensationsgeschäfte für Schweizer Firmen. Oswald schlug sich im Spanischen Bürgerkrieg auf die Seite des Diktators Francisco Franco, der 1936 gegen die demokratisch gewählte Regierung putschte. Oswald heiratete in zweiter Ehe in den spanischen Adel ein, man nannte ihn Don Victor. Er galt als einer der wenigen, der nicht auf Waffen durchsucht wurde, wenn er bei Franco vorsprach. Er sollte später auch wichtig werden, als es um die Beschaffung von Rohstoffen für die Oswald-Firmen ging.

Der spanische Diktator Francisco Franco, hier auf einem undatierten Bild. ap

Ab 1942 produzierte die Hovag, ausgestattet mit viel öffentlichem Geld, in Domat/Ems das «Emser Wasser» (Ethanol aus Holz), das als «Schweizer Treibstoff» dem Importbenzin beigemischt wurde. Die versprochene Produktionsmenge wurde erst 1944 erreicht. Anfang 1949 kostete Oswalds Treibstoff fast zehn Mal so viel wie Importbenzin. Erstmals zur Sache befragt, setzen dem 1956 die Stimmberechtigten ein Ende, sie lehnen weitere Millionensubventionen für die Hovag ab.

Die Rakete und der Schweizer Militär-Nachrichtendienst

Oswald suchte früh nach neuen Geschäftsfeldern. Entscheidend behilflich war dabei Oberst Paul Schaufelberger, ein Kollege aus dem militärischen Nachrichtendienst, der beste Rüstungskontakte nach Deutschland hatte. Unter anderem, weil der in Deutschland aufgewachsene Deutsche in die Ausschleusung von Nazis nach Argentinien involviert war.

Schaufelberger schlug vor, auf Treibstoff für Raketen umzustellen. Er vermittelte Techniker aus Deutschland, die in Hitlers Raketenschmiede Peenemünde gearbeitet hatten. Ziel war die Konstruktion einer «Fliegerabwehrrakete mit Flüssigkeitsantrieb». 1950 fand am Albulapass eine erste Demonstration der «Emser Rakete» statt, sogar Bundesrat Karl Kobelt reiste an. Letztlich scheitert das Vorhaben, die Rakete war langsam und unpräzis.

Einreisegesuch für Mussolini-Befreier Skorzeny

Die Patvag produzierte auch die Zünder früh selbst. Verkaufsmöglichkeiten eröffneten sich bald via Madrid, wo Victor Oswald mit Hitlers berüchtigtem Vorzeigehelden, dem SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeny, geschäftete. Waffenhändler Skorzeny hatte Kontakte zu General Naguib in Ägypten, der eine eigene Rüstungsindustrie aufbauen wollte. Naguib war offensichtlich daran interessiert, von der Patvag die Lizenz zum Bau einer Zünderfabrik zu erwerben. Skorzeny sollte eine ägyptische Delegation nach Ems begleiten, um die Anlagen zu besichtigen. 1952 war es Rudolf Oswald, der sich in Bern für eine Einreisebewilligung für Skorzeny einsetzte. Dieser sei «Berater der mohammedanischen Liga, insbesondere aber von General Naguib». Man befinde sich in Abschlussverhandlungen mit der Regierung in Ägypten, «wo eine neue Waffenfabrik sich im Aufbau befindet». Der Bund lehnte Skorzenys Einreise aber ab, er war ein viel zu bekannter Nazi.

Die Schweiz war über Oswald und Skorzeny im Bild. Der Schweizer Botschafter rapportierte aus Madrid, der «sehr deutschfreundliche» Oswald unterstütze Skorzeny in Madrid. «Oswald hat die Absicht, Skorzeny nächstens auf sein eigenes Büro zu nehmen im Zusammenhang mit der bereits gemeldeten Waffenlieferungsangelegenheit für die arabischen Staaten. Oswald, mit dem ich bereits zwei Mal gesprochen habe, macht keinen Hehl aus seiner Tätigkeit und seinen Sympathien.» Der Schweizer Militärattaché in Madrid berichtete, das Duo Skorzeny und Oswald habe auch Waffengeschäfte für die Türkei und Abessinien in Aussicht genommen.

Schweizer Napalm aus Ems – Interesse des Bundes war gross

Stets auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern nahm die Hovag Anfang der Fünfzigerjahre die Entwicklung von Opalm an die Hand, einem napalmähnlichen Brandkampfmittel mit furchtbarer Wirkung. Das Gemisch aus Benzin und Aluminiumseife verbrannte und verkohlte damals im Korea-Krieg unzählige Menschen.

In der Schweiz war das militärische Interesse an Napalm gross. Im Herbst 1951 taucht in alten EMD-Akten erstmals die Bezeichnung Opalm-Verdicker auf. Der Name rührte daher, dass als Grundstoff «Oppanol B» zum Einsatz kam. Das war der Markenname eines Kunststoffpolymers, den ein I.G.-Farben-Werk 1938 lanciert hatte.

1952 meldete Oswald dem EMD, es sei ein verbessertes Napalm entwickelt worden. Der Bund aber wollte nicht einsteigen, man habe mit Privatfirmen das nötige Napalm-Produkt bereits seit längerer Zeit entwickelt. 1954 lehnte der Bundesrat den Kauf der Opalm-«Feuerbomben» definitiv ab: Sie waren viermal so teuer wie Napalm.

Emser Feuerbomben in Deutschland fabriziert

Also suchte und fand Oswald mit der burmesischen Luftwaffe einen Abnehmer im Ausland. Als der Bundesrat den Export verbot, verlegte er die Opalm-Produktion kurzerhand nach Deutschland. Von dort aus gelangten die Emser Feuerbomben auch in Bürgerkriege im Jemen und Indonesien.

Die Patvag stellte schon früh Zünder aller Art her, auch für ihre Flüssigkeitsrakete und die Opalm-Bomben, teilweise im Ausland. Dieses Geschäftsfeld ist nur bruchstückhaft dokumentiert. Laut Aufzeichnungen eines ehemaligen Emser Forschungsleiters, die der Autorin vorliegen, liefen die Geschäfte mit spanischen Rüstungskonzernen besonders gut.

1968 wurde anstelle von Rudolf Oswald, der nach Spanien zog, sein Bruder Werner Patvag-Präsident. 1971 trat Christoph Blocher in den Verwaltungsrat ein. 1979, nach dem Tod von Werner Oswald, wurde Victor Oswald, Madrid, Präsident, Blocher wurde Vize. 2019 verkaufte Ems die Patvag. Die Ems-Chemie ist heute ein Milliardenkonzern im Besitz der Familie Blocher, der vor allem Hochleistungspolymere produziert und Spezialchemie herstellt.

Kein Zugang zu Archiven der Ems-Chemie

«Nylon und Napalm» ist eine Geschichte der Emser Werke, die weit über die Familie Oswald hinausgeht. Das aufwendig recherchierte und spannend geschriebene Buch zeichnet ein erschreckendes Sittenbild von bisweilen gewissenloser Kumpanei zwischen Dienstkollegen, Unternehmern, Beamten und Politikern. Es ist, gerade angesichts des Kriegs in der Ukraine, ein sehr aktuelles Buch.

Am Schluss ihres Buches schreibt Regula Bochsler: «In Ems war jedenfalls nicht immer Schweiz drin, wo Schweiz draufstand: Im Ersatztreibstoff aus Schweizer Holz steckten Rohstoffe aus Franco-Spanien und Nazideutschland, hinter dem Emser Nylon versteckten sich ehemalige Nazispitzenfunktionäre und Patente, Pläne und Profis aus Deutschland. Sogar das Schweizer Napalm, und als das wurde Opalm angepriesen, wurde in Deutschland produziert.»

Die Autorin konnte zwar 2021 lange mit Christoph Blocher reden. Ging es um heikle Punkte, liess ihn die Erinnerung im Stich. Die Ems erlaubte der Autorin nicht, die Firmenarchive zu konsultieren. So bleibt noch manches im Dunkeln.

Regula Bochsler: «Nylon und Napalm. Die Geschäfte der Emser Werke und ihres Gründers Werner Oswald». Hier und Jetzt, 2022. 592 Seiten, 49 Franken.

