Russische Propaganda Bundesrat lässt Putins Propaganda-Sender weiterhin senden Der Bundesrat hat sich entschieden, die russischen Propaganda-Sender «Russia Today» und «Sputnik» in der Schweiz nicht zu sperren. Zwei Magistratinnen waren aber für ein Verbot. Nina Fargahi 25.03.2022, 16.38 Uhr

Russia Today (RT) soll in der Schweiz nicht verboten werden. Keystone

Am Freitag hat sich der Bundesrat zu einer ausserordentlichen Sitzung getroffen und mit fünf zu zwei Stimmen entschieden: Die beiden russischen Staatssender «Russia Today» und «Sputnik »sollen in der Schweiz nicht gesperrt werden. Auch wenn es sich bei diesen Kanälen um gezielte Propaganda und Desinformation durch die Russische Föderation handelt, sei es wirksamer, unwahren und schädlichen Äusserungen mit Fakten zu begegnen, statt sie zu verbieten. Für eine Sperrung waren Medienministerin Simonetta Sommaruga und Verteidigungsministerin Viola Amherd. Sie wollten den EU-Beschluss mittragen, der die beiden Sender als Kampagne Russlands bezeichnet, um die militärische Aggression gegen die Ukraine zu rechtfertigen und zu unterstützen.

«Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist ein hohes Gut»

Viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier unterstützen den Entscheid des Bundesrats. «Wer sich in der Schweiz sachlich über das Kriegsgeschehen informieren möchte, kann das jederzeit tun und hat eine grosse Auswahl an Medien, die objektiv darüber berichten. Dafür müssen nicht einzelne Sender wie Russia Today und Sputnik gesperrt werden», sagt etwa Philipp Matthias Bregy, Chef der Mitte-Fraktion und Mitglied der nationaltätlichen Fernmeldekommission.

Auch die GLP-Nationalrätin Katja Christ sagt: «Nur weil die EU diese Sanktion beschlossen hat, heisst das nicht, dass die Schweiz dies ohne Prüfung mittragen muss. Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist ein hohes Gut und wird in der Schweiz hochgehalten.» Um «Russia Today» und «Sputnik» hierzulande zu sperren, müssten die beiden Sender als Instrument der Kriegsführung eingestuft werden, so Christ. «Einzig unter diesen Umständen wäre es in meinen Augen gerechtfertigt, diese Sender zu sperren.»

Anders sieht es Jon Pult, Präsident der nationalrätlichen Fernmeldekommission. Er sagt: «Grundsätzlich soll die Schweiz alle Sanktionen der EU ohne Ausnahmen mittragen.» Es wäre merkwürdig, wenn die Schweiz als einziges Land in Europa die beiden russischen Staatssender zulasse.