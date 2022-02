Rüstungsindustrie Schweizer Know-how für russische Kampfjets und Drohnen: Der Geheimdienst interveniert wegen heiklen Exporten Die Schweiz lieferte 2021 Güter im Wert von 51 Millionen Franken nach Russland, die militärisch verwendet werden könnten. Ein Fall zeigt, wie die Exportkontrolle verdächtige Gesuche stoppt. Know-how-Transfer kann sie aber kaum verhindern, wie ein weiterer Fall belegt. Andreas Maurer und Christian Mensch Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Eigentlich ist die Situation klar. Seit der Annexion der Krim durch Russland vor acht Jahren sind Schweizer Kriegsmaterialexporte an die Konfliktparteien verboten. Waffen dürfen also keine geliefert werden.

Die Schweiz ist aber ohnehin kein bedeutendes Waffenproduktionsland. Wichtiger ist sie als Standort für Firmen, die Hightechgeräte verkaufen. Diese können für alles Mögliche verwendet werden, etwa für die Medizin – aber auch für das Militär. Hier ist die Abgrenzung nicht mehr so klar.

Zwei Fälle zeigen, was Exportkon­trollen des Staatssekretariats für Wirtschaft bewirken und was nicht. In den Deals geht es um echte Prestigeprojekte der russischen Luftwaffe: den Kampfjet Su-57 und die Drohne Orion.

Der Tarnkappenbomber Su-57 ist der russische Kampfjet der fünften Generation. Im Nahkampf soll er den amerikanischen F-35-Jets wegen seiner Manövrierfähigkeit überlegen sein. Doch die Entwicklung krankt an Problemen. Bei einem Testflug kam es zu einem Absturz. Russland war deshalb auf der Suche nach neuen Produktionsmaschinen, um bessere Sensoren herzustellen.

Hätte mit Schweizer Hilfe fliegen sollen: der russische Kampfjet Su-57. Getty

Der Nachrichtendienst des Bundes vermutet, dass dabei eine Schweizer Firma, die Galika AG aus Volketswil ZH, Aufträge erhalten hat und diese verdeckt ausführen sollte. Vor zwei Jahren ersuchte diese das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco um Ausfuhrbewilligungen für Werkzeugmaschinen nach Russland. Der Nachrichtendienst teilte seinen Verdacht dem Seco mit und riet davon ab, die Gesuche zu bewilligen.

Die Werkzeugmaschinen sind sogenannte Dual-Use-Güter, weil sie sowohl militärisch als auch zivil verwendet werden können. Das Seco bewilligt die Exporte nur, wenn es von einer zivilen Nutzung überzeugt ist.

Die Firma Galika wollte die Geräte an einen zivil-militärischen Mischbetrieb in Russland verkaufen und behauptete, die Geräte seien für den medizinischen Bereich bestimmt. Konkret: für die Behandlung von Prostataerkrankungen. Der Nachrichtendienst stellte sich auf den Standpunkt, die Geräte seien für den militärischen Bereich bestimmt. Konkret: für die Sensoren des russischen Kampfjets.

Russische Propaganda für den neuen Jet. Russia Today

Das Seco lehnte die Gesuche deshalb ab, worauf die Galika vor das Bundesverwaltungsgericht zog. Dieses gab ihr teilweise Recht und wies den Fall an das Seco zurück. Dieses musste ein zweites Mal über die Bücher, weil es die Argumente des Nachrichtendienstes übernommen habe, ohne sich selber vertieft damit auseinanderzusetzen.

Recherchen zeigen, dass das Seco die Gesuche inzwischen erneut abgelehnt hat und die Firma dagegen wiederum Beschwerde eingereicht hat. Nach zwei Jahren ist das Geschäft damit noch immer hängig. Die Galika AG beklagte sich, sie werde die russischen Aufträge verlieren, wenn das Verfahren zu lange dauere. Die Prophezeiung dürfte sich nun erfüllen: Spätestens mit dem Kriegsausbruch kann sie das Geschäft wohl abschreiben.

Galika ist der Name eines russischen Flusses. Die Firma ist auf Osteuropa ausgerichtet und über Verbindungen nach Russland. Mehrere zentrale Positionen sind durch Russen besetzt. Die Firma äussert sich auf Anfrage nicht.

Das Seco verweigert Ausfuhrbewilligungen für Dual-Use-Güter selten. Im vergangenen Jahr weist es in der Statistik nur zwei Fälle aus. Mehr als 300 Gesuche mit einem Wert von 51 Millionen Franken bewilligte es hingegen, weil es von einer zivilen Nutzung überzeugt ist.

Das Seco nennt auf Anfrage Details zu allen Ausfuhrbewilligungen von 2021, die einen Wert von mehr als einer Million Franken haben. Es handelt sich um 14 Geschäfte. 13 davon betreffen Werkzeugmaschinen wie im Fall Galika. Das umfangreichste hat einen Wert von 3,5 Millionen Franken.

Nach dem Beginn der Ukrainekrise 2014 brach die Zahl der bewilligten Exporte nach Russland ein. In den vergangenen zwei Jahren zog das Geschäft aber wieder an, wie die Statistik zeigt.

Es war eine Demonstration der Stärke. In einer militärischen Übung auf der Krim holten die russischen Streitkräfte im vergangenen Dezember mit ihrer Vorzeigedrohne Orion aus vier Kilometern Distanz eine andere Drohne vom Himmel. Die Orion, ein Produkt des Rüstungskonzerns Kronshtadt, ist mit ausgeklügelter Elektronik ausgestattet; Radar am Heck, elektrooptischer Laser-Zielsucher, Infrarotkamera. Das nötige Know-how beschaffte sich Kronshtadt auch im Ausland, unter anderem in der Schweiz bei der Thommen Aircraft Equipment AG.

Fliegt mit Schweizer Hilfe: die russische Kampfdrohne Orion. Kronshtadt Group

Die Baselbieter Firma hat eine lange Tradition. Seit 1853 produzierte sie im beschaulichen Waldenburgertal mit zunehmendem Erfolg Uhren. 1915 erhielt sie vom Bund den Auftrag, Cockpitinstrumente für die ersten Schweizer Militärflieger zu entwickeln. Die Uhrensparte überlebte nicht, der Grundstein für die Thommen Aircraft war jedoch gelegt. 2012 übernahm der bisherige russische Geschäftspartner über eine irische Tochterfirma die Aktien dieser Sparte. Drei Jahre später gehörte Thommen zu Kronshtadt und damit direkt zum militärisch-industriellen Komplex im System Putin.

Seit drei Jahren ist die Verbindung offiziell gekappt. Eine unbekannte Investorengruppe hat die Firma übernommen. Die neue Holding in Zug wird von einem russischstämmigen Briten mit Wohnsitz in London präsidiert. Doch die Belegschaft ist auch in Führungspositionen russisch geblieben. Der Konzernchef nennt auf seinem Linkedin-Profil «Electronic Warfare» (elektronische Kampfführung) als sein Spezialwissen, und der Entwicklungschef kam 2020 direkt von der Zentrale in St.Petersburg.

Russische Propaganda für die neue Drohne. Russia Today

Die Thommen Aircraft taucht auf keiner Liste jener Firmen auf, deren Exporte kritisch geprüft werden. Doch mittlerweile interessiert sich dem Vernehmen nach auch der Schweizer Nachrichtendienst für die Frage, womit die Firma ihr Geschäft betreibt. Die Thommen Aircraft Equipment reagierte auf Anfrage nicht.

Anfang 2017 schossen die ukrainischen Streitkräfte eine russische Drohne ab. Was die Experten bei der Analyse am meisten schockierte: Sie fanden darin elektronische Komponenten, die von einem halben Dutzend westlicher Unternehmer hergestellt wurden.

Die «Washington Post» zeichnete Anfang Februar in einem Report nach, wie Russland einerseits auf westliches Know-how angewiesen ist, wie schwierig es andererseits jedoch ist, Ausfuhren, die über verschlungene Wege – auch über die Schweiz – liefen, wirklich zu unterbinden. Besonders, wenn es um den immateriellen Know-how-Export geht.

Seit einigen Jahren steht der immaterielle Technologietransfer im Fokus der Exportkontrolleure. Im vergangenen November hat das Seco eigens zu einer Tagung geladen, um mit Fachleuten die aktuelle Entwicklung zu diskutieren. Als konkrete Beispiele aus den Verhandlungen wurden angeführt: Überschalltriebwerke und Drohnen.

In der Theorie sind die Regeln klar: Auch immaterielle Güter wie Daten und Wissen unterstehen der Exportkontrolle. Doch ob ein problematischer Transfer auch ordentlich gemeldet und dem Bewilligungsverfahren unterzogen wird, ist kaum zu kontrollieren. Schliesslich kann die Ware nicht mehr vom Zoll abgefangen werden. Die Daten überschreiten die Grenzen unbemerkt.

Gänzlich unübersichtlich wird es bei Firmen, die international aufgestellt sind und bei denen interner Technologietransfer zum normalen Geschäftsalltag gehört. Und wenn der Transfer, wie üblich, über Clouds abläuft, ist an eine ernsthafte Kontrolle nicht mehr zu denken. Wobei auch hier die Regeln eigentlich klar sind: Sensible, aber verschlüsselte Daten auf einen Server im Ausland hochzuladen, ist an sich nicht bewilligungspflichtig. Jemandem den Schlüssel dafür zu geben, jedoch schon.

Bei der Annexion der Krim vor acht Jahren stellte sich in der Schweiz dieselbe Frage wie heute: Welche Sanktionen sind die richtigen?

2015 kritisierte die damalige Ständerätin Karin Keller-Sutter den Bundesrat in einem Vorstoss dafür, die Schweizer Exportwirtschaft zu stark einzuschränken, während Deutschland viel weniger restriktiv sei. Als Standortvertreterin beklagte sie, St. Galler Unternehmen hätten deshalb Umsatzverluste im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Als Bundesrätin wird sie nun feststellen, dass ihr die Geschichte nicht recht gegeben hat.

