Wie der F-35 rund 400 Jobs der Ruag in Emmen bedroht

Rüstungsdeal Jobkiller Kampfflugzeug: F-35 bedroht 400 Stellen in Emmen ‒ nun soll das «Projekt Rigi» den Standort retten Ein neues Kampfflugzeug soll so gut sein, dass es für die Schweiz Jobs bei Instandhalterin Ruag in Gefahr bringt. Eine Schweizer Sonderlösung könnte Abhilfe schaffen ‒ doch der Preis dafür ist hoch. Benjamin Rosch 2 Kommentare 04.08.2022, 05.00 Uhr

In einer Betriebshalle der Ruag beim Flugplatz in Emmen werden die F/A-18 Kampfjets repariert. Bild: Dominik Wunderli

Es sei das wirksamste, nachhaltigste, günstigste – schlicht das bestgeeignete Kampfflugzeug für die Schweiz, sagte Luftwaffenkommandant Peter Merz anlässlich der Präsentation des F-35 im März in Emmen. In Scharen strömten damals Plane Spotter zum Militärflugplatz, um einen Blick auf den Jet von Lockheed Martin zu erhaschen.

Das günstigste. Das war ein entscheidendes Element in der Evaluation und mit ein Grund, weshalb der F-35 seine Konkurrenz überflügelt hat. Nicht die Anschaffung sollte den grossen Unterschied machen, sondern der Unterhalt. Über eine Betriebsdauer von dreissig Jahren sei der F-35 etwa zwei Milliarden günstiger als seine Mitbewerber, sagte Verteidigungsministerin Viola Amherd anlässlich einer Medienpräsentation vor rund einem Jahr.

Ausgerechnet die tiefen Unterhaltskosten könnten nun für den Ausrüster der Armee zu einer Hypothek werden. Die Instandhaltung von Flugzeugen der Schweizer Luftwaffe ist ein wesentlicher Teil des Geschäftsfelds der 2020 entflochtenen Ruag MRO. Aktuell zählt die Schweiz ungefähr 50 aktive Kampfjets, über zwanzig weitere befinden sich im Lager. Ein grosser Teil der Flotte besteht aus F/A-18, dazu kommen einige Modelle vom Typ Tiger. Gewartet werden sie ausschliesslich in der Schweiz.

Es ist ein enormer Aufwand. 2017 hat das VBS vorgerechnet: «Nach 300 Flugstunden müssen die Kampfflugzeuge zur Ruag Aviation nach Emmen, wo sie bis zu zehn Wochen stehen, nach 600 Flugstunden sogar bis zu 13 Wochen.» Schon nach 50 Stunden in der Luft muss ein F/A-18 rund drei Stunden gewartet werden. Kein Wunder, steht jeweils nur die Hälfte der Jets zur Verfügung.

Weniger Aufwand – vor allem am Anfang

Mit dem F-35 ändern sich gleich drei Dinge. Zum einen wird die Schweizer Flotte weiter reduziert auf letztlich nur noch 36 Flugzeuge. Zum anderen handelt es sich um neue Flugzeuge, die in den ersten Betriebsjahren noch weniger Aufwand mit sich bringen. Experten reden von einem mehrjährigen sogenannten «valley of death»: Die alten Flugzeuge sind ausrangiert, die neuen noch kaum beansprucht. Und zuletzt soll es ja eben der Wettbewerbsvorteil des F-35 sein, dass er weniger Zeit im Service beansprucht. Eine Sprecherin von Armasuisse bestätigt: «Während beim F/A-18 periodische Kontrollen mit längeren Standzeiten erforderlich sind, sieht das Konzept des F-35 nur vereinzelte Instandhaltungsaktivitäten vor, welche einem definierten Intervall unterliegen.»

Zusammengenommen bedeutet das: In Emmen sind Arbeitsplätze in Gefahr. 400 ist eine Zahl, die herumgeboten wird. Die «NZZ am Sonntag» hat kürzlich recherchiert: 400 Vollzeitstellen entfallen auf die Wartung der F/A-18, weitere 90 auf den Tiger. Hinter den Kulissen ist das eines der brennendsten Themen im aktuellen Kampfjet-Deal. Marionna Schlatter, Sicherheitspolitikerin der Grünen, weiss um diese Frage. Sie sagt: «Ich war in Emmen und habe bei der Ruag eine grosse Unsicherheit erlebt. Die Instandhaltung von Jets sind für das Unternehmen von existenzieller Bedeutung.»

Ringen um «Rigi»

Die Ruag retten soll nun ein Projekt, das den Namen Rigi trägt. Wie Recherchen dieser Zeitung ergaben, diskutieren Armasuisse, Ruag und Hersteller Lockheed Martin derzeit über die Möglichkeit, die Endmontage von vier Jets in der Schweiz vorzunehmen. Rigi würde während vier Jahren 100 Personen beschäftigen.

Das Projekt bedeutete eine Schweizer Sonderlösung: Eine Endmontage durch eine eigene Luftwaffe durfte bislang noch kein Land am US-Jet vornehmen. Für diese Zusicherung brauchte es gemäss Informationen dieser Zeitung sogar eine Unterschrift der US-Regierung.

Dafür erwartet der US-Konzern ein hohes Mass an Wertschätzung. Die Währung in Rüstungsdeals lautet: Offsetkredit. Drei Milliarden Franken muss Lockheed Martin in der Schweiz kompensieren. Wenig erstaunlich versucht der Rüstungskonzern, Rigi möglichst teuer zu verkaufen. Dem Vernehmen nach ist von einem dreistelligen Millionenbetrag auszugehen. Überprüfen lässt sich das nicht, Lockheed Martin war für eine Stellungnahme nicht erreichbar, Armasuisse bestätigt lediglich laufende Verhandlungen.

Kommt es zum Deal ‒ und wenn ja, wann?

Der Preis dürfte aber aktuell der Knackpunkt sein: Wie viel ist die Endmontage in der Schweiz wert? Noch sind die Zahlen Verhandlungsmasse und darum geheim. Ein Ende der Verhandlungen ist für September zu erwarten. Vielleicht reicht die Zeit noch, dass solche Details bekannt werden, bevor das Parlament über die Beschaffung abstimmt.

2 Kommentare Bad Schinznach vor 33 Minuten 2 Empfehlungen RUAG, die neuen Bauern? Das hört sich doch stark nach Subventionsdschungel an. Das gäbe dann den Gegnern wieder Munition. Nehmt das Angebot für den F-35 so wie verhandelt und macht vorwärts. 2 Empfehlungen Georg Huber vor 16 Minuten 1 Empfehlung Diese unnötigen Flueger sind für die Schweiz ein Fass ohne Boden. Wenn der doch so gut ist! Wie hier der Herr behauptet! Warum stehen den in den USA soviel am Boden und dürfen nicht fliegen bis alle Mängel behoben sind. Beispiel der eine Mangel! Nieten sind verkehrt herum montiert. Das soll mir mal jemand erklären, warum der teuerste am billigsten ist langfristig. Unterhalt braucht jeder. Und Aufwand ist auch dito. Also eine weiter Lüge von Amherd und deren Gefolge. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen