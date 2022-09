Maurer-Rücktritt Prominente Absage: Martullo-Blocher kandidiert nicht für den Bundesrat In der SVP beginnt nach der Rücktrittsankündigung von Ueli Maurer das Kandidatenkarussell zu drehen. Noch hat niemand offiziell seinen Hut in den Ring geworfen. Eine der meistgenannten Kandidatinnen nimmt sich bereits aus dem Rennen. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 30.09.2022, 16.16 Uhr

Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher im März 2019 im Bundeshaus. Claudio Thoma

Am 7. Dezember wählt die vereinigte Bundesversammlung ein neues Mitglied des Bundesrats. Der Sitzanspruch der SVP für die Nachfolge von Finanzminister Ueli Maurer ist nicht ernsthaft bestritten.

Die Parteileitung hat heute einen Zeitplan für die Kandidatur bekanntgegeben. Bis am 21. Oktober müssen die SVP-Kantonalsektionen einer Findungskommission Kandidaturen für die Ersatzwahl melden. Anschliessend führt diese Findungskommission Anhörungen mit den Kandidatinnen und Kandidaten durch und unterbreitet dem Vorstand der SVP-Bundeshausfraktion bis zum 11. November einen Antrag. Über das offizielle Ticket für die Bundesratswahl wird die Fraktion voraussichtlich am 18. November in einer Sitzung vor Beginn der Wintersession entscheiden.

Noch sind keine offiziellen Kandidaturen bekannt geworden. Zu den meistgenannten Namen gehören der Berner Nationalrat und frühere Parteipräsident Albert Rösti, sein Vorgänger Toni Brunner, der Luzerner Nationalrat Franz Grüter, der Zürcher Nationalrat Gregor Rutz sowie die Nationalrätinnen Diana Gutjahr (TG) und Esther Friedli (SG). Auch die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli ist schon als mögliche Kandidatin genannt worden.

Wenn es in den letzten Jahren um die Nachfolge von Ueli Maurer ging, fiel stets auch der Name von Magdalena Martullo-Blocher. Die Bündner Nationalrätin und Chefin der EMS-Chemie gehört zu den einflussreichsten Figuren in der Partei und kennt das Bundesratsamt aus der eigenen Familie: Ihr Vater Christoph war von 2003 bis 2007 Justizminister.

Doch jetzt macht Martullo-Blocher klar, dass sie keine Ambitionen auf das Amt hat: «Ich stehe als Bundesratskandidatin nicht zur Verfügung», schreibt sie auf Anfrage von CH Media. Die SVP habe zahlreiche hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten. Sie bedaure den Rücktritt von Bundesrat Ueli Maurer sehr und danke ihm für sein ausserordentliches, über 40-jähriges Engagement «zum Wohle unserer Schweiz und unserer Partei».

