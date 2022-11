Nachfolge Sommaruga: Was das für den zweiten Sitz bedeutet

Rücktritt Sommaruga SP-Männer haben das Nachsehen – zumindest vorerst: Weshalb eine Westschweizerin einigen gelegen käme Die Bundesratsträume der SP-Männer sind für den Moment geplatzt: Die Parteispitze will eine Frau als Nachfolgerin. Die Männer müssen warten – und darauf hoffen, dass eine Frau aus der «richtigen» Sprachregion das Rennen macht. Maja Briner Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Nun braucht es eine Frau, findet die SP-Spitze – im Bild Co-Präsident Cédric Wermuth, Fraktionschef Roger Nordmann und Co-Präsidentin Mattea Meyer. Peter Schneider / Keystone

Noch bevor die ersten Namen von möglichen Kandidaten und Kandidatinnen durch die Medien tänzelten, machte die SP-Spitze klar: Männer kommen als Nachfolger von Simonetta Sommaruga nicht in Frage. «Für uns ist klar: Es muss eine Frau sein», sagte Co-Präsidentin Mattea Meyer knapp zwei Stunden nach Sommarugas offizieller Rücktrittserklärung.

Es wäre die Fortführung einer Tradition. Seit der Wahl von Ruth Dreifuss 1993 stellt die SP jeweils eine Frau und einen Mann in der Regierung. Nur kurz wich sie von diesem Grundsatz ab: Als Sommaruga in den Bundesrat einzog, amtierte sie vorübergehend gleichzeitig mit SP-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey.

Doch ein gemischtes Ticket? Einer stünde schon bereit

Die Frauenfrage hat schon mehr als einem SPler einen Strich durch die Karriereplanung gemacht. Nun heisst es: Für Männer mit Bundesratsambitionen bleibt die Tür aktuell zu – es sei denn, die Fraktion wirft die Empfehlung der SP-Spitze über den Haufen. Sie könnte theoretisch auch auf ein Ticket mit einer Frau und einem Mann setzen.

Einer, der schon länger als möglicher Kandidat gehandelt wird, ist der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch. Er sagte am Mittwoch mehreren Medien: Falls die Fraktion sich für ein gemischtes Ticket entscheide, werde er sich eine Kandidatur «ernsthaft überlegen». Dass vorübergehend zwei Männer für die SP in der Regierung sitzen, ist für ihn also nicht ausgeschlossen.

SP-Ständerat Daniel Jositsch (ZH). Severin Bigler / ©

Auf Nachfrage sagt er: «Ich bin völlig einig damit, dass man sich für Geschlechterparität einsetzen soll.» Aber übergangsweise könne vom Grundsatz, dass die SP jeweils eine Frau und einen Mann stelle, ausnahmsweise abgewichen werden – wie dies bei der Wahl von Sommaruga der Fall war.

Nach Ansicht von Jositsch sollten zuerst weder Geschlecht noch regionale Herkunft im Fokus stehen, sondern die Qualitäten der Personen: Wer bringt die Voraussetzungen mit für den Bundesrat, wer passt ins Team? «Das habe ich stets gesagt, auch nach dem Rücktritt von Ueli Maurer, als es um die Zürcher Vertretung ging», betont Jositsch.

«Nicht auf der Höhe der Zeit»

Dass ein Mann auf Sommaruga folgt, scheint jedoch äusserst unwahrscheinlich. Wie Gespräche mit diversen Fraktionsmitgliedern zeigen, ist die Unterstützung für ein reines Frauenticket gross. Und die Worte der SP-Spitze sind deutlich. So sagt etwa SP-Vizepräsident Jon Pult: «Es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2023 eine Regierung mit nur zwei Frauen haben. Das wäre nicht auf der Höhe der Zeit.»

Kommt hinzu: 2023 ist ein Wahljahr – und die SP hat die Gleichstellung zu einem ihrer Wahlkampfthemen auserkoren. Da macht sich eine rein männliche Vertretung im Bundesrat nicht gut.

Auch wenn die Tür für die SP-Männer diesmal zubleibt, ist die Wahl für sie aber vorentscheidend: Sie könnte ihnen den Weg für eine spätere Kandidatur ebnen – oder verbauen.

Vorentscheid für den zweiten Sitz

Hier kommt ein zweiter Entscheid der SP-Spitze ins Spiel: Für Sommarugas Nachfolgerin sollen Kandidatinnen aus allen Sprachregionen in Frage kommen. Das hat Folgen für den zweiten SP-Sitz, den mit Alain Berset seit 2011 ein Westschweizer innehat.

Die Westschweizer SP-Nationalräte Roger Nordmann (links) und Pierre-Yves Maillard Valentin Flauraud / Keystone

Würde eine Deutschschweizerin gewählt, wären bei einem Rücktritt von Berset dereinst die Männer in der lateinischen Schweiz in der Pole-Position – etwa der Waadtländer Nationalrat und Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard, Fraktionschef Roger Nordmann oder auch der ehemalige Parteipräsident Christian Levrat.

Anders herum käme es möglichen Deutschschweizer Anwärtern gelegen, wenn nun eine Westschweizerin gewählt würde: Das würde ihre Chancen erhöhen, dereinst in den Bundesrat einzuziehen. Wer damit liebäugelt, dürfte daher ein Auge auf die Sprachregion haben.

Und Ambitionen auf das Amt gibt es unter der Bundeshauskuppel ausreichend. Angesprochen auf die kurze Frist, eine Nachfolge für Sommaruga auf die Beine zu stellen, sagte der ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Strahm im Interview mit der Tamedia-Redaktion: «Das wird die SP auf jeden Fall schaffen. Möchtegern-Bundesräte gibt es in der SP wie in jeder Fraktion immer zur Genüge.»

