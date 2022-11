Rücktritts-Drama: Sommaruga gibt ihr Amt auf dem Höhepunkt ab

Rücktritt Nach zehn Tagen in Sorge: Die Hintergründe zum dramatischen Rücktritt von Bundesrätin Sommaruga Simonetta Sommaruga ist mit Leib und Seele Bundesrätin, dann erleidet ihr Mann einen Schlaganfall. Und sie trifft einen sehr menschlichen Entscheid. Das Protokoll einer Wandlung. Maja Briner und Anna Wanner 7 Kommentare 02.11.2022, 18.20 Uhr

Bundesrätin Simonetta Sommaruga gibt überraschend ihren Rücktritt bekannt. Bild: Peter Schneider / Keystone

Ihre Stimme, sonst sachlich und nüchtern wie immer, ihre Stimme bricht, als sie ihrem Mann für seine Unterstützung in den letzten Jahren dankt. Der Schriftsteller Lukas Hartmann, mit dem Simonetta Sommaruga seit 1996 verheiratet ist, hat vor zehn Tagen einen Schlaganfall erlitten.

Vor acht Tagen hiess es, Simonetta Sommaruga könne ihre bundesrätlichen Pflichten vorerst nicht wahrnehmen. Ihr Departement teilte mit, ihr Mann befinde sich im Spital. Er sei «in guten Händen». Die Bundesrätin pausierte eine Woche und nahm ihre Arbeit am Montag wieder auf.

Hinter der nüchternen Nachricht steckte mehr, wie Simonetta Sommaruga mit belegter Stimme berichtet: «Der Schlaganfall war ein Schock für uns beide.» Ein solches Ereignis bedeute einen Einschnitt. «Es kam unerwartet.» Ihr Mann habe sich nach dem Schlaganfall vorletzte Woche den Umständen entsprechend gut erholt, sagt sie. «Das ist die gute Nachricht.» In den Tagen danach fand in der Bundesrätin ein Umdenken statt: dass sie so nicht weitermachen kann. In zwei Monaten tritt sie zurück.

Der Entscheid kommt «abrupt und früher als vorgesehen», wie die 62-Jährige selbst sagt. Sie überrumpelte auch ihre Partei. «Der Entscheid ist das Resultat eines kurzen Prozesses», sagt die Bundesrätin. «Ich habe persönlich viel durchgemacht.» Am Dienstagabend informierte sie die SP-Spitze, am Mittwochmorgen die Fraktion und ihr Departement.

Am Mittwochnachmittag sagt sie vor den Medien: «Ich habe gemerkt, dass ich den Schwerpunkt in meinem Leben anders setzen will.» Darum werde sie sich Ende Jahr von ihrem Amt zurückziehen.

Simonetta Sommaruga nach ihrer Wahl zur Bundespräsidentin im Dezember 2014 gemeinsam mit Ehemann Lukas Hartmann und Stiefsohn Jonas Lehmann. Bild: Peter Schneider / Keystone

Grosses Bedauern hüben wie drüben

Die Nachricht erschüttert. Die SP-Parteichefs Mattea Meyer und Cédric Wermuth nennen wichtige Etappen in ihrem Schaffen und danken ihr dafür. Die Stimmung an der Medienkonferenz ist bedrückt, als handle es sich um einen Nachruf. Meyer sagt, sie schätzte Sommarugas feinen Humor, in den Sitzungen, in Gesprächen. Und Fraktionschef Roger Nordmann lobt ihren phänomenalen Leistungsausweis, der «hors normal» liege. Ein Palmarès ausserhalb des Normalen.

Auch wenn Sommaruga innerhalb der Partei als Pragmatikerin nicht immer wohlgelitten war, scheinen selbst politische Kontrahenten ihren Wert erkannt zu haben. SP-Frauen-Chefin Tamara Funiciello dankt «für alles» mit den Worten: «Vorbild, Pionierin, Kämpferin.» Sie alle bedauern den Rücktritt. Aber natürlich, sie zollen Sommaruga auch Respekt angesichts dieses sehr persönlichen Entscheids.

Bedauern auch bei den Grünen: Fraktionschefin Aline Trede schreibt, sie habe gerne mit Sommaruga zusammengearbeitet und diskutiert, auch bei unterschiedlichen Meinungen. Nationalratspräsidentin Irène Kälin dankt «von Herzen» für den grossen Einsatz für die Schweiz.

Gar politische Gegner sind voll des Lobes. FDP-Ständerat Ruedi Noser etwa sagt: «Ich habe hervorragend mit ihr zusammengearbeitet.» Er könne ihre Begründung für den Rücktritt sehr gut nachvollziehen. Und Mitte-Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler twitterte, diese Rücktrittserklärung verdiene viel Respekt und ein grosses Danke für ihre Arbeit.

Persönlicher Schicksalsschlag auf dem Höhepunkt der Karriere

Die Nachricht des Rücktritts bewegt, weil der Entscheid nicht eine Ermüdungserscheinung ist. Zuletzt steckte Sommaruga viel Elan in die Sicherung der Stromversorgung der Schweiz im Winter, in den Ausbau der erneuerbaren Energien und auch in die Rettung der hiesigen Stromkonzerne.

Auch nach zwölf Jahren ist von Amtsmüdigkeit nichts zu spüren. Im Gegenteil schien sie ihren Platz endlich gefunden zu haben. Als das Parlament sie 2010 in den Bundesrat wählte, musste sie sich zuerst im Justizdepartement unter anderem mit dem Asyldossier herumschlagen, heftige Angriffe von Seiten der SVP inklusive.

Erst 2019 wechselte sie ins Umwelt-, Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsdepartement – und blühte auf. Mit strategischem Geschick, Gründlichkeit und Fleiss erarbeitete sie Lösungen. Trotz anhaltend aggressiver Kritik der SVP sind ihre aktuellen Projekte breit abgestützt – und auf Kurs. Es ist gut nachvollziehbar, wie schwer es ihr fallen muss, auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs zurückzutreten.

In ihren Worten schwingt am Mittwoch viel Wehmut mit: «Ich war immer froh, Bundesrätin zu sein. Und ich bin es immer noch.» Sie habe stets mit viel Freude und Leidenschaft politisiert. «Mein Amt hatte immer oberste Priorität. Ich habe es mit zeitlicher und innerer Präsenz so gelebt und immer vollen Einsatz geleistet.» Sommaruga, die Staatsmännin, wie die Bevölkerung sie spätestens seit der Coronakrise kennt.

«Jetzt muss ein Ruck durch unser Land gehen», sagte sie damals im März 2020, zu Beginn der Pandemie. Als Bundespräsidentin wandte sie sich im ersten Coronajahr wiederholt an die Bevölkerung, häufig etwas schulmeisterlich, aber klar und verständlich.

Heute lobt sie die Kollegialregierung, wie die «kollektive Intelligenz» der sieben Bundesrätinnen und Bundesräte zu den besten Entscheiden geführt habe. Sie lobt die Konkordanz und die Kraft des Föderalismus, wie Lösungen auch für die entlegensten Teile der Schweiz gesucht würden. Und schnell ist es wieder da, dieses staatstragende Element.

Plötzlich kommt die menschliche Seite zum Vorschein

Wie schwer sie die Politikerin ablegen kann, ihre Perfektion, zeigt sich auch darin, dass sie auf kuriose und angriffige Fragen gewissenhaft antwortet: Die stetigen Angriffe der SVP hätten nichts mit ihrem Rücktritt zu tun, sagt sie, «Kritik gehört dazu». Gleichzeitig merkte sie an, der Umgang sei in den letzten Jahren rauer geworden, und bei vielen Auftritten hätten die Regierungsmitglieder inzwischen Personenschutz. «Wenn der Ton rauer wird, wirkt sich das auch aufs Klima aus in diesem Land. »

Dass in ihr ein Wandel stattgefunden hat, wird bei ihren Erklärungen immer wieder deutlich. Ob und wie sie sich politisch weiter engagieren will? Ob sie eine alt Bundesrätin werde, die sich öffentlich äussert oder schweigt? Was sie besonders bereut habe in ihrer Zeit als Bundesrätin?

Darauf habe sie keine Antwort, sagt Sommaruga. «Ich habe mich in den letzten zehn Tagen mit anderen Fragen befassen müssen», erklärt sie – und keine Zeit für solche Überlegungen gehabt. «Ich habe mich auf das Amt konzentriert, auf die Arbeit und darauf, was ich mit meinem Mann zusammen durchlebe und unseren Familien.»

Etwas gelöster und viel offener äussert sie sich zu der grossen politischen Baustelle der Schweiz, zu Europa. «Wir können uns gerade jetzt ein ungeklärtes Verhältnis zur EU nicht mehr leisten», sagt sie am Tag ihrer Rücktrittserklärung. «Es hat höchste Priorität, eine Lösung zu finden.» Vielleicht entdeckt sie bald, dass es auch Vorteile hat, nicht Bundesrätin zu sein. Es wäre ihr zu wünschen.

7 Kommentare monika toppius vor etwa einer Stunde 25 Empfehlungen Dieser Kommentar ist dermassen unter der Gürtellinie. Schämen Sie sich! Vermutlich würden Sie in schwierigen Situationen Ihre Familie im Stich lassen ! Gratulation! 25 Empfehlungen Eva Bernhard vor etwa einer Stunde 9 Empfehlungen Ihr Entscheid ehrt sie, ein solcher Schicksalsschlag ist ein schwerer Einschnitt im Leben. Wäre sie jetzt nicht zurückgetreten, würde sich die Frage stellen, ob sie unter diesen Umständen ihre Aufgabe noch in vollem Umfang und Engagement noch hätte erfüllen können.Dich sofort stellte sich mir noch eine andere Frage : wenn jetzt ein solches Ereignis einen männlichen Bundesrat (oder auch sonst ein hohes Tier) , betroffen hätte, seine Frau plötzlich so schwer erkrankt wäre, würde so ein Mann deswegen auf sein Amt verzichten?Ich bezweifle es.Frauen opfern sich immer wieder. 9 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen