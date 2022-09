Rücktritt «Ich freue mich, wieder der normale Ueli zu sein»: Die Sphinx im Bundesrat tritt ab Über seinen Rücktritt wurde viel spekuliert, doch am Ende überraschte er alle. Wie Ueli Maurer seinen Abgang verkündete, was er nun machen will – und weshalb er sich in seinem Büro mit den Putzfrauen besonders gut verstand. Christoph Bernet und Maja Briner Jetzt kommentieren 30.09.2022, 20.00 Uhr

«Jetzt ist genug»: Bundesrat Ueli Maurer verkündet nach 14 Jahren im Amt seinen Rücktritt. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Noch einmal hat Ueli Maurer alle überrascht - und die Freude darüber ist ihm anzusehen. «Ihr wisst doch sonst immer alles im Vorhinein, weil ihr das Gras wachsen hört», sagt der 71-Jährige mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu den Bundeshausjournalistinnen und -journalisten.

Mit nur 38 Minuten Vorlaufzeit erfahren die Bundeshausmedien am Freitagmittag, dass um 12 Uhr 15 ein ungeplanter Auftritt von Bundesrat Ueli Maurer stattfinden wird. Ab dann ist klar: Der Finanzminister tritt zurück. Nach 14 Jahren im Bundesrat gibt er auf Ende Jahr seinen Abschied.

Dem amtsältesten Regierungsmitglied gelingt es, mit dem Zeitpunkt seines Rücktritts zu überraschen, weil er bis vor kurzem gegenteilige Signale aussandte. Er werde mindestens bis zum Ende der Legislatur bleiben, liess er verlauten. Und kokettierte gar damit, bis 2027 oder 2031 im Amt bleiben zu wollen.

Maurer, der Geheimniskrämer

Die Begründung, warum er genau jetzt geht, ist schnörkellos und schelmisch, typisch Ueli Maurer: «Jetzt ist es genug, jetzt will ich etwas Neues machen.» Und biologisch habe er ja nicht mehr allzu viel Zeit dafür. Was er nach seinem Rücktritt tun wolle, verrate er nicht. Er habe aber viele Projekte, die er realisieren wolle. Aus Maurer spricht die Lust darauf, die Last des Amtes abzulegen. Er wolle einen Teil seiner persönlichen Identität zurückzugewinnen. Natürlich bleibe man als alt Bundesrat zum Teil ein «öffentliches Objekt», so der SVP-Magistrat. «Aber vielleicht gelingt es mir, die eine oder andere Nische zu schaffen, in der ich wieder ‹der normale Ueli› sein kann.»

Den Entscheid, Ende 2022 aus dem Bundesrat auszuscheiden, habe er schon im vergangenen Sommer getroffen. Eingeweiht gewesen sei nur seine Familie. «Das sind, wenn man alle dazunimmt, etwa 20 bis 25 Leute», sagt Maurer, der sechs Kinder und mehrere Enkelkinder hat.

Vom lange feststehenden Rücktrittsentscheid ist nichts nach aussen gedrungen - auch nicht in die eigene Partei. Beim SVP-Fraktionsausflug vom Mittwoch war ein bevorstehender Rücktritt kein Thema. Selbst bekannte Parteiexponenten erfuhren erst kurz vor Maurers Auftritt von seinen Plänen. Einzig der engste Machtzirkel um Parteipräsident Marco Chiesa war eingeweiht.

In der SVP gab es dem Vernehmen nach Druckversuche auf die beiden Bundesräte der Partei, damit einer von ihnen bereits auf Mitte Legislatur zum Jahresende 2021 zurücktritt. Doch weder Maurer noch Guy Parmelin wollten der Parteiführung diesen Gefallen tun. Jetzt bleibt dem neuen Bundesrat oder der neuen Bundesrätin bis zu den Wahlen nur noch ein Jahr, um für die SVP in der Regierung eine gute Figur zu machen.

Maurer, der Eigenwillige

Was eine gute Figur machen heisst, das interpretierte Maurer selbst immer eigenwillig. Als Parteipräsident polarisierte er, provozierte, «chrampfte» aber auch viel. Seit er im Dezember 2008 in den Bundesrat gewählt wurde, gelang ihm ein Spagat: Einerseits konnte er magistral auftreten; er arbeitete konstruktiv mit, brachte Geschäfte voran, auch gegen den Willen seiner Partei und emanzipierte sich rasch von SVP-Übervater Christoph Blocher, der während Maurers Zeit als SVP-Chef immer die unbestrittene Nummer 1 in der Parteihierarchie war. Andererseits scherte Maurer im Bundesrat immer wieder aus, brach das Kollegialitätsprinzip - oder ritzte es zumindest stark.

Ueli Maurer 1987 in Zürich. Bild: Str / Keystone Ueli Maurer als Zürcher Kantonsratspräsident und Regierungsratskandidat schüttelt dem SVP-Parteipräsidenten Christoph Blocher während eines Presselunches am 11. Dezember 1990 in Zürich die Hand. Bild: Str / Keystone Der Nationalrat Ueli Maurer wartet am 22. Oktober 1995 zusammen mit Parteikollege und Nationalrat Christoph Blocher und dessen Ehefrau Silvia im Wahlstudio in Zürich auf die Resultate der Nationalratswahlen. Bild: Str / Keystone Ueli Maurer nimmt am 17. November 1996 am Frauenfelder Waffenlaufcordon teil. Bild: Str / Keystone Ueli Maurer wird als Bundesrat vereidigt am 10. Dezember 2008. Bild: Peter Klaunzer / Keystone Bundesrat Ueli Maurer auf der Rodelbahn anlässlich der Bundesratsreise am 2. Juli 2009 in Appenzell-Innerrhoden. Bild: Ennio Leanza / Keystone Ueli Maurer gemeinsam mit Skisprung-Legende Simon Ammann an den Olympischen Spielen in Vancouver 2010. Bild: Alessandro Della Bella / Keystone Bundespräsident Ueli Maurer posiert mit einem Schweinchen an der offiziellen Eröffnung der Olma im Oktober 2013. Bild: Ennio Leanza / Keystone An der Winterolympiade 2014 in Sotschi trifft Ueli Maurer auf den russischen Präsidenten Vladimir Putin. Bild: Laurent Gillieron / Keystone Bundesrat Ueli Maurer schlittelt zu Tal während einem Medientreffen im Dezember 2015 auf der Tschentenalp über Adelboden. Bild: Peter Klaunzer / Keystone Ueli Maurer gemeinsam mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump im Weissen Haus 2019. Bild: Jim Lo Scalzo / EPA Finanzminister Bundesrat Ueli Maurer im T-Shirt mit dem Logo der «Freiheitstrychler» 2021 an einem Ortsparteianlass der SVP. Bild: Twitter / Megafon / Keystone Bundesrat Ueli Maurer gibt am Freitag, 30. September 2022 seinen Rücktritt bekannt. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Er war die Sphinx im Bundesrat, ein Meister der gezielten Provokation. Ein paar Worte genügten ihm dafür - und im Anschluss gab er sich gerne missverstanden oder ahnungslos. Er distanzierte sich von seinen Kolleginnen und Kollegen, wenn er Sätze sagte wie diesen im Mai 2022: «Wir setzen das um, was der Bundesrat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen hat.» Oder er zog sich in der Pandemie ein «Freiheitstrychler-Shirt» über – um später zu erklären, er habe nicht gewusst, was dieses Leibchen zu bedeuten hat.

Maurer, der Unberechenbare

Die Medien würden seine Äusserungen hochspielen, befand er. «Wenn ich huste, dann vermuten die Medien, dass ich völlig anderer Meinung bin und interpretieren das als Verletzung des Kollegialitätsprinzips», sagt er am Freitag. Und er betont: Er habe das Kollegialitätsprinzip geschätzt, denn ohne diese könne die Schweiz nicht regiert werden. Es gehöre dazu, dass der Bundesrat harte Diskussionen führe. Und in typisch Maurer'scher Manier sagt er: «Der Bundesrat ist kein Streichelzoo.»

Mit den Medien pflegte er ein zwiespältiges Verhältnis. Er liess kaum eine Gelegenheit aus, über sie zu schimpfen, und kokettierte damit, keine Zeitungen zu lesen. Selbst an der Rücktrittsmedienkonferenz kann er sich eine kurze Medienschelte nicht verkneifen. Und er macht sogleich klar: Interviews gebe es keine. Längst legendär ist sein Spruch «Nei, kä Luscht». Gleichzeitig wusste er sich die Medien durchaus zunutze zu machen.

Maurer, der «Chrampfer»

Ob der ständigen wieder aufploppenden Diskussion ums Kollegialitätsprinzip ging seine Arbeit manchmal etwas unter. Maurer drängte sich selten in den Vordergrund, der Geltungsdrang eines Alain Berset ist ihm fremd, ebenso die Freude am grossen Auftritt auf dem roten Teppich.

Am Freitag blickt er indes mit Stolz und Genugtuung auf seine Zeit als Bundesrat zurück. Er erwähnt etwa, wie er als Verteidigungsminister die Mobilmachung wieder eingeführt sowie Inland- und Auslandgeheimdienst fusioniert habe. Unerwähnt lässt er, dass unter seiner Zeit als Verteidigungsminister die wichtige Abstimmung über den Kauf der Gripen-Kampfjets verloren ging.

Überhaupt, Maurer und die Abstimmungen: Hier fällt seine Bilanz schlecht aus, auch als Finanzminister. Er verlor etwa die Unternehmenssteuerreform III, die Abschaffung der Stempelsteuer und jüngst die Reform der Verrechnungssteuer. Es gebe halt Siege und Niederlagen in der Politik, sagt er dazu am Freitag lapidar.

Ein Tiefpunkt seiner Karriere: Ueli Maurer am 18. Mai 2014 auf dem Weg zur Pressekonferenz nach dem Nein zum Gripen-Kauf Peter Klaunzer / KEYSTONE

Als Finanzminister gelangen ihm aber auch wichtige Geschäfte. So stampfte er in der Coronakrise in kürzester Zeit ein Kredit-Programm aus dem Boden, das international Aufsehen erregte. Auch die Umsetzung der OECD-Steuerreform ist gut unterwegs. Die Bundesfinanzen bewachte er wie einen Schatz, das Parlament machte ihm die Arbeit zuletzt allerdings schwer. Bescheiden sagt er: Was erreicht worden sei, «ist nicht mein Verdienst, sondern der eines ausgezeichneten Teams».

Maurer, der Mann aus einfachen Verhältnissen

Weniger schwärmerisch, sondern mit Sorgenfalten äussert sich Maurer zum Zustand der Schweiz. Er diagnostiziert dem Land «eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft» zwischen einer gut ausgebildeten Elite und Leuten mit weniger Bildung und tieferen Einkommen, den« gewöhnlichen Leuten». Von ihnen höre er immer häufiger die Klage, dass man nicht mehr laut sagen dürfe, was man denke, dass niemand auf sie höre, dass «die in Bern oben» immer weiter weg seien vom Volk. «Diese Gräben dürfen nicht weiter aufreissen», warnt er.

Mit Maurer tritt das einzige Bundesratsmitglied zurück, das keine Matura absolviert hat. Er beklagt, dass viele Eltern ihre Kinder heute um jeden Preis aufs Gymnasium schicken wollten, weil ein handwerklicher Beruf als «etwas zweitklassiges» angeschaut werde. Maurer hingegen streicht bei seiner Rücktrittsankündigung nicht ohne Stolz seine einfache Herkunft hervor. Er komme aus einer Familie, die sparsam leben musste. Diese Erfahrung habe ihm als Finanzminister geholfen. Die Menschen erwarteten von der Politik, mit ihren eigenen Sorgen verstanden zu werden. Es sei für die Politik problematisch, wenn das politische Personal zunehmend einer Elite gleiche, die diese Sorgen nie selber kennen gelernt habe. Bei ihm sei das aufgrund seiner Herkunft nicht der Fall: «Ich habe fast den besten Kontakt im Büro zu den Putzfrauen, und ich schätze diese Kontakte.»

Nun will der Bundesrat, der sich bei den «gewöhnlichen Leuten» am wohlsten fühlt, wieder einer von ihnen werden: der normale Ueli.

