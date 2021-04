Reportage Tausende Deutschschweizer geniessen Ostern im Tessin – und hinterlassen haufenweise Pizzaschachteln Erwartungsgemäss sind Tausende von Touristen aus der deutschen Schweiz übers Osterwochenende ins Tessin geströmt. Hotels und Campingplätze sind voll. Ein Augenschein. Gerhard Lob 04.04.2021, 11.54 Uhr

«Wir sind komplett ausgebucht – We are fully booked» steht auf einem Schild vor dem Campingplatz Riarena in Cugnaso in der Magadinoebene.

Das ist durchaus charakteristisch für dieses Osterwochenende im Tessin. Überraschend ist es nicht. Die Reservationen hatten diese Situation erwarten lassen. Und tatsächlich: Tausende von Feriengästen sind gekommen. Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen sind fast vollständig belegt. «Bei den Hotels sind es rund 90 Prozent», so der Tessiner Hotelierpräsident Lorenzo Pianezzi.

Die Gäste stammen fast alle aus der Schweiz, wobei Deutschschweizer traditionell überwiegen. Doch auch einige Gäste aus der Romandie haben den Weg ins Tessin gefunden.

Das Tessin als Plan B

«Die Lust auf Süden und Sonne ist gross – man braucht mal einen Tapetenwechsel», sagt ein Pärchen aus St. Gallen, das am Karsamstag in strahlendem Sonnenschein am Seeufer von Ascona sitzt und mit dem Velo von einem Campinglatz gekommen ist. Normalerweise wären die beiden nach Italien gefahren, doch die Grenze ist praktisch unpassierbar. Italien ist an Ostern rote Zone.

Gerne hätte das Paar nun in einem der Restaurants auf der Piazza einen Apéro genommen. Doch das ist nicht möglich. «Terrasse nur für Hotelgäste» steht überall auf Schildern.

Es ist eines der Dinge, die an diesen Ostern am meisten zu reden gibt. Restaurants inklusive Aussengastronomie sind als Massnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus nach wie vor geschlossen – nicht aber für Hotelgäste. Die Tessiner Wirte sind dagegen Sturm gelaufen, unterstützt von der Tessiner Regierung. Genützt hat es nichts. Der Bundesrat blieb hart.

Überquillende Abfalleimer

«Diese Situation ist ungerecht - non è giusto», sagt eine Tessiner Familie, die auf einer Bank am See sitzt, Pizzaschachteln auf den Knien. Take-aways sind notwendig für all diejenigen, die nicht in Hotels logieren, und natürlich für die Einheimischen.

Omnipräsent: Pizzaschachteln. Gerhard Lob

In einem Park hat sich eine kleine englischsprachige Gruppe organisiert. Die Parkbank dient als Tisch für den Apéro mit Prosecco, Nüsschen und Oliven.

Selbstversorgung ist das Gebot der Stunde. Das merkt man auch bei den Detailhändlern. Kurz vor Ladenschluss reicht die Schlange vor der örtlichen Coop noch viele Meter auf die Strasse. Dabei hinterlassen der Take-away-Boom und der Verzehr von mitgebrachten Getränken und Essen ihre Spuren. Die Kehrichteimer quillen über. Luca Pissoglio, Gemeindepräsident von Ascona, sagt:

«Vor allem wegen der vielen Pizzaschachteln haben wir Reklamationen bekommen.»

Tourismusdirektor Angelo Trotta gibt am Abend im Fernsehen RSI zu bedenken: «Wegen dieser Take-away-Kultur leidet unser Image in Bezug auf die Qualität natürlich ein wenig.»

Ein Tourist weigerte sich, eine Maske zu tragen

Doch die positive Bilanz überwiegt, ebenfalls bei Gemeindepräsident Pissoglio. Das gilt auch in Bezug auf die Maskenpflicht im Freien am Seeufer und im Altstadtkern, die überall auf grossen Plakaten propagiert wird und im Vorfeld zu diskutieren gab. «Bis Gründonnerstag hatten wir einige Probleme, diese Vorschrift durchzusetzen, aber seither wird sie gut akzeptiert», sagt er. Nur in einem Fall habe sich ein Tourist partout geweigert, eine Gesichtsmaske zu tragen: «Die Patrouille musste die Person zur Kantonspolizei bringen.»

Etliche Schilder weisen auf die Maskenpflicht hin. Gerhard Lob

Während sich Touristiker und Hoteliers über den Saisonstart freuen, viele Wirte aber sauer sind, machen sich die Gesundheitspolitiker im Kanton Sorgen. «Die Konsequenzen werden wir in 14 Tagen bei den Infektionszahlen sehen», warnte kürzlich Franco Denti, Präsident der Tessiner Ärztegesellschaft (OMCT). Christian Garzoni, Direktor der Clinica Moncucco, zeigt sich angesichts des Touristenbooms ebenfalls ein wenig skeptisch. Befürchtet wird eine dritte Welle. Das Spital La Carità von Locarno bereitet sich bereits auf dieses Szenario vor. Dabei stellen nicht nur die Touristen eine mögliche Ansteckungsgefahr dar, sondern zusehend auch die Tessiner Jugendlichen, die sich beispielsweise in Lugano am Abend – etwa auf der Piazza Cioccaro - zu Hunderten treffen, ohne Abstände einzuhalten und Masken zu tragen. Es sind so viele, dass die Gemeindepolizei dem Treiben weitgehend passiv zuschauen muss.

Sicher ist: Der Kontrast zwischen Ostern 2020 und Ostern 2021 könnte im Tessin grösser kaum sein. Auf die Stille vom Vorjahr, als wegen des Lockdowns alles geschlossen war, ist 2021 «ein touristisch fast normales Jahr», wie Tourismusdirektor Angelo Trotta sagt.

Das Bagno Pubblico Ascona: Man könnte meinen, es sei schon Sommer. Gerhard Lob

Überschattet wurde das touristische Osterwochenende im Tessin allerdings von einem gravierenden Unfall im Maggiatal am Karsamstag. Ein 20-jähriger Einheimischer fuhr bei der Abzweigung nach Lodano in eine Gruppe von acht Velofahrern, die auf dem Veloweg unterwegs waren. Einer der Radfahrer, ein 30-jähriger Mann aus dem Kanton Zug, verstarb, andere wurden verletzt. Ein Care-Team der Kantonspolizei musste sich um die Gruppe kümmern und psychologischen Beistand leisten.