Schweizer Notfallarzt erzählt seinen neuen Alltag in Tansania

Reportage Heimat ist kein Ort: Schweizer Notfallarzt erzählt seinen Arbeitsalltag in Tansania Im Arbeitsalltag von Arzt Martin Rohacek ist der Tod allgegenwärtig. Er hat die Notfallstation des Schweizer Tropeninstituts in Ifakara aufgebaut und bildet dort tansanische Ärzte und Pfleger aus. Für ihn trotz oder gerade wegen der vielen Extremsituationen eine Erfüllung. 30.07.2022, 14.00 Uhr

1000 Kilometer weg von seiner Heimat: Der Arzt Martin Rohacek hat in Ostafrika sein neues Zuhause gefunden. In seinem Alltag ist er mit harten Schicksalen aber auch mit grossen Wundern konfrontiert. Regelmässig auch mit dem Tod.

Vor sechs Jahren hat er die Notfallstation des Schweizer Tropeninstituts in Ifakara aufgebaut. Das Institut existiert bereits seit länger als 60 Jahren und ist heute eines der renommiertesten in ganz Afrika. Hier werden vor allem lokale Ärzte und Pfleger ausgebildet.

Pro Tag wenden sich durchschnittlich 25 schwerkranke Patienten an den Notfall. Der Leichenwagen kommt ungefähr drei Mal pro Woche. «Es ist jedes Mal anstrengend, aber man gewöhnt sich daran», so der Arzt gegenüber dem Reportagemagazin «+41».

«Mit wenig Geld kann man viel machen»

Eine Krankenversicherung haben hier die wenigsten. Martin Rohacek hat aber ein neues Konzept eingeführt, damit die Patienten sich eine Behandlung leisten können: Die Grundversorgung im Notfall gibt es nämlich schon ab 2,50 Franken.

Trotzdem sind die Möglichkeiten eingeschränkt. «Einige Behandlungen, die in der Schweiz möglich wären, können hier leider nicht durchgeführt werden. Manchmal sehe ich, wie es den Patienten immer schlechter geht. Einige sterben. Und ich kann nichts machen», so Rohacek.

Sein Wissen in Tansania weitergeben zu dürfen, macht ihn aber zufrieden. «Mit wenig Geld kann man hier viel machen und vielen Leuten helfen», sagt er. Er vermisst die Schweiz nicht. Das einzige, was er wirklich vermisst, ist seine Frau, die in Basel lebt. (nic)