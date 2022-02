Es werde dunkel: Der Kampf gegen eine zu helle Schweiz

Reportage Es werde Dunkelheit: Der schwierige Kampf gegen Lichtverschmutzung Die Schweiz wird heller, die Sterne verblassen – mit gravierenden Folgen für die Umwelt. Die Politik hat das Problem erkannt, die Wissenschaft forscht nach Lösungen. Benjamin Rosch 28.02.2022, 05.00 Uhr

Satelliten dokumentieren: Lichtemissionen in Europa nehmen zu. AGR

Gerät eine Motte in den Bann einer Lampe in der Nacht, bedeutet das ihren ziemlich sicheren Tod. Weil sie ihr Leben natürlicherweise an den Gestirnen und am Mond ausrichtet, kann sie gar nicht anders, als dem künstlichen Licht bis zur Quelle zu folgen. An einem Glühfaden würde sie verbrennen, an einer kalten LED-Leuchte vergisst sie zu fressen und sich fortzupflanzen; stattdessen umflattert sie die Lampe in blindem Drang bis zur Erschöpfung. An einer durchschnittlichen deutschen Strassenlaterne verenden in einer Sommernacht etwa 150 Insekten. Macht eine Milliarde tote Insekten pro Nacht in ganz Deutschland, rechnen Studien vor.

Lichtverschmutzung heisst das Schlagwort, das in der Debatte um den Erhalt der Biodiversität an Bedeutung gewinnt. Auch in der Schweiz: Am Montag berät der Ständerat über einen Vorstoss, der in Anwaltschaft der Natur mehr Dunkelheit fordert.

Eine Strassenlaterne mitten im Wald: Nur im Dienst der Forschung. zvg

Strassenlaternen im Nirgendwo

Janine Bolliger ist eine Frau mittleren Alters mit schulterlangem Haar. Neben ihr sucht Nicola van Koppenhagen den Boden ab, er ist jünger, sein Haar etwas kürzer. Sie hat 2008 habilitiert, er schreibt jetzt seine Doktorarbeit. Neben den beiden Forschenden steht eine Absurdität: eine Strassenlampe mitten im Wald. Daran befestigt ist ein oranges Kabel, ein paar Finger dick. Es hangelt sich von Baum zu Baum durch das kleine Waldstück bei Birmensdorf, zehn Fahrminuten vor Zürich, und verbindet 12 Strassenlaternen. Alle dienen nur der Wissenschaft.

«Ah, da ist sie», sagt Van Koppenhagen und buddelt eine Röhre frei in der feuchten Erde. «Das ist die Bodenfalle», sagt er.

Er und Bolliger arbeiten an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Ihr Projekt ist Teil des Programm «Extremes». Dieses umfasst Naturphänomene mit massiver Wirkung auf die Umwelt.

Die Nacht wird zum Tag

Ein Blick über Luzern: Die Sterne sind überstrahlt. Zvg Guido Schwarz Naturama / AGR

Im Institut erklärt Bolliger die Versuchsanlage. An drei Standorten haben die Forschenden in Zusammenarbeit mit den Elektrizitätswerken Zürich Strassenlaternen mitten in die Natur gestellt. «Diese sind jeweils mit einer Falle für Fluginsekten unter den Strassenleuchten sowie zwei Bodenfallen etwa für Spinnen, Käfer und Tausendfüssler ausgestattet.» Tag für Tag lässt sich damit messen, wie viele Insekten vom Licht angezogen werden. Die Laternen unterscheiden sich in Intensität und Farbe des Lichts sowie der Leuchtenform. Zwei Fallen liegen im Dunkeln – als Gegenbeweis. «Dort fangen wir eigentlich nichts», sagt van Koppenhagen.

Die Schweiz wird stetig heller. Weisse LED-Leuchten treten an die Stelle von gelben Glühbirnen. Bürotürme schiessen in die Höhe, Wohnblocks machen sich breit. In Siedlungsgebieten sorgt nicht zuletzt das Sicherheitsbedürfnis dafür, dass es nie ganz dunkel wird. «Künstliche Lichtemissionen haben sich in der Schweiz in den letzten 25 Jahren mehr als verdoppelt», schreibt das Bundesamt für Umwelt in einer 2021 veröffentlichten Vollzugshilfe zum Vermeiden von unnötigem Licht.

Auf Satellitenbildern lässt sich die Beleuchtung der Schweiz gut nachvollziehen: Immer mehr dunkle Zonen verschwinden, immer mehr verblasst der natürliche Nachthimmel. Die Entwicklung ist schleichend. Da ein hellerer Hauseingang, dort eine angestrahlte Fassade. Doch auch wenn vielleicht unbemerkt, ist der Trend eindeutig: Die Schweiz macht die Nacht zum Tag.

In den Städten der Schweiz wird es nie ganz dunkel. Ein Bild von diesem Winter in Basel. Roland Schmid / BLZ

Ein Politikum auf allen Ebenen

Das ruft die Politik auf den Plan. Die Grünen haben es sich zum Ziel erklärt, für mehr Dunkelheit zu sorgen. Die Motion der Neuenburger Ständerätin Céline Vara, die am Montag behandelt wird, ist nur eine von zahlreichen Versuchen, das Thema auf den Tisch zu bringen. Der Hintergrund: Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern kennt die Schweiz keine Grenzwerte beim Einsatz von Licht.

Auch auf Kantonsebene sind verschiedene Vorstösse zum Eindämmen von Kunstlicht hängig, zuletzt brandete das Thema in Basel-Stadt und Zürich auf. In Schaffhausen scheiterte im vergangenen Jahr eine entsprechende Volksinitiative nur knapp. Das Thema bewegt und passt gut in Zeitgeist von Städten, die sich auf die Natur besinnen wollen.

Janine Bolliger forscht seit Jahren auf dem Thema. zvg

Grenzwerte zu definieren, ist schwierig

Im Labor von van Koppenhagen steigt sofort ein beissender Geruch in die Nase. Es ist die Mischung aus Ethanol und Aas, die den schmalen Raum ausfüllt. Auf dem Tresen stehen unzählige kleine Flaschen mit weissem Deckel, dahinter ein Mikroskop. Hier verbringt van Koppenhagen die meiste Zeit seiner Forschungsarbeit. Mit der Akribie eines Uhrmachers sortiert er die Insekten in rund zwanzig verschiedene Gruppen und trägt ihre Anzahl in einem Protokoll ein.

Danach werden die Tiere konserviert und archiviert. Im Verlauf seiner vierjährigen Forschungsarbeit wird er über eine Million Insekten untersucht haben, schätzt van Koppenhagen. Nicht wenige davon ernähren sich von Kadavern, was den Gestank erklärt. «Man darf keine Berührungsängste haben in diesem Job», sagt der junge Mann und lacht.

Im Labor von van Koppenhagen riecht es nach Ethanol und toten Tieren. zvg

Dafür scheint der Bundesrat Berührungsängste zu haben, gegen Lichtverschmutzung rechtsverbindlich mit Grenzwerten für Leuchtmittel vorzugehen. Anders als Länder wie Spanien, Tschechien oder Slowenien. Auch die Motion Vara empfiehlt er zur Ablehnung. Noch fehlten gesicherte Kenntnisse, um Grenzwerte wissenschaftlich zu begründen, sagt er.

Wie sieht das Janine Bolliger? «Dem würde ich grundsätzlich zustimmen», sagt sie. Noch seien allerdings viele Fragen offen. «Beispielsweise die Farbe des Lichts: Insekten werden von kaltem, blauen Licht stärker angezogen», sagt Bolliger. Allerdings unterstützen unsere Experimente die jüngsten Empfehlungen des Bundes in Bezug auf die Lichtfarbe nicht vollumfänglich. Was bereits als gesichert gilt: Wärmeres Licht ist wohl umweltverträglicher, zudem dürfen die Leuchtmittel nicht nach oben oder zur Seite abstrahlen.

Wo die Handhabe fehlt: im privaten Garten

In Birmensdorf tüfteln die Forschenden an einer nachhaltigen Strassenlaterne, die dennoch genügend Sicherheit vermittelt. Das ist das Spannungsfeld: Nachhaltigkeit, ohne sozialwissenschaftliche Aspekte zu vernachlässigen. Aber selbst wenn die Balance gelingen sollte, würde die Schweiz nicht so schnell wieder dunkler. «Solange die Leute ihre Gärten mit Lampen aus dem Baumarkt anstrahlen, wird die Lichtverschmutzung weiter zunehmen», ist sich Bolliger sicher. Hier bedürfe es stärkerer Sensibilisierung. «Aus Sicht der Biodiversität kann ich sagen: Wir nehmen jedes bisschen mehr Dunkelheit.»