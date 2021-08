Der Berner Impftruck in Wangen an der Aare: Zögerer und Gedrängte

Reportage «Dann mach ich es halt!», «Ich halte das Gstürm nicht mehr aus!»: Wer kommt, wenn der Impftruck im Dorf hält Die Kantone gehen mit mobilen Impfequipen auf Tour. Es kommen auch Menschen, denen bisher von der Impfung abgeraten wurde.

Pascal Ritter 19.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur einmal, kurz vor der Türöffnung, bildete sich eine Schlange bei der Anmeldung für die Spontanimpfung. Chris Iseli / THE

Wer sich gegen Corona impfen wollte, der konnte sich impfen, sagte Gesundheitsminister Alain Berset, als er vor einer Woche die Normalisierungsphase ausrief. Die Zeit der Rücksicht auf Ungeimpfte soll zu Ende sein. Gleichzeitig setzen mehr und mehr Kantone auf mobile Equipen, um doch noch ein paar Impfwillige zu erreichen. Wenn der Mensch nicht zur Spritze kommt, kommt die Spritze zum Menschen.

Wer sind die Leute, die sich nun noch impfen lassen und warum kommen sie erst jetzt? Antworten auf diese Fragen gab es am Dienstagmorgen in Wangen an der Aare. Ein signalgelber Lastwagen steht auf einem Parkplatz im 2300-Seelendorf zwischen dem Fluss und dem einstigen Salzhaus, das heute als Mehrzweckhalle dient.

Niederschwelliges Angebot: sechs Stufen sind es bis zur Impfung. Chris Iseli / THE

Im Kanton Bern tourt der Impftruck schon zum zweiten Mal. In Saanen liessen sich am Freitag und Samstag rund 400 Personen impfen, am Montag in Grosshöchstetten waren es 190 Personen. In Wangen an der Aare ist der Andrang kleiner. Knapp hundert Impfwillige treffen ein, bis der Truck um 16 Uhr schliesst. Nur einmal bildet sich kurz eine Schlange vor dem Anmeldeschalter im Salzhaus.

Die Impfnachzügler könnten unterschiedlicher nicht sein. Handwerker mit dreckigen Überhosen schauen in der Pause vorbei, zwei Frauen mit osteuropäischem Akzent steigen aus einem Geländewagen mit Diplomatenkennzeichen. Viele wollen nicht mit Journalisten übers Impfen sprechen, andere ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Die Impfnachzügler, die reden, lassen sich grob in drei Typen einteilen: die Gedrängten, die Zögerer und die Neuzugelassenen.

Zu den Gedrängten gehört der 58-jährige Buschauffeur, der in blauen Hosen und Hemd vor dem Impfmobil wartet, bis er an der Reihe ist. Seinen Namen nennen, will er nicht, ansonsten ist sein Mitteilungsbedürfnis aber intakt. Der 58-Jährige ist alles andere als überzeugt von der Impfung, aber er habe das «Gstürm» nicht mehr ausgehalten. Bestürmt hätten ihn seine Tochter, seine Frau und seine Mutter, erzählt er so, dass es alle hören können. Er poltert über den Platz.

«Nur den Frauen zuliebe mache ich es, aus Solidarität!»



Er ist überzeugt, dass ihm das Virus auch ohne Impfung nichts anhaben könne und wenn doch, dann «nehme es ihn halt». Es könne immer etwas passieren. Wenn nicht Corona, dann vielleicht ein Herzinfarkt. Nach der Impfung («Es hat nicht wehgetan») setzt er sich noch für 15 Minuten unter ärztlicher Aufsicht ins Salzhaus, dann zieht er davon. Immer noch nicht überzeugt vom Nutzen der Impfung, aber nun mit einer Dosis Moderna in der Blutbahn.

Zwischen Aare und Salzhaus: Der Impftruck liegt an einer beliebten Veloroute. Gümmeler liessen sich aber keine Impfen.

Chris Iseli / THE

Auch ein pensionierter Buchhalter aus Niederbipp ist nicht ganz freiwillig hier. Der 69-Jährige sagt, er sei unschlüssig, traue «dieser Geschichte» gar nicht. Er habe sich aber von seiner Partnerin überreden lassen.

Nicht nur die Angehörigen drängen, auch die Umstände. Eine 60-jährige Verwaltungsangestellte sagt: «Dann mach ich es halt, hoffentlich habe ich dann ein Jahr Ruhe». Sie hat die Diskussion um eine Ausweitung der Zertifikatspflicht mitbekommen und will sich nicht dauernd testen lassen.

Der 52-jährige Informatiker Patrick Meier aus Solothurn gehört zu den Zögerern. Er wäre eigentlich schon früher zur Impfung bereit gewesen, aber bisher kam ihm immer etwas dazwischen. Das Impfen hatte keine Priorität. Er sagt:



«Wenn ich mich in der Migros hätte impfen lassen können, hätte ich es längst getan. Das System ist zu umständlich.»

Dass er nun vor dem Impftruck steht, hat mit den nahenden Herbstferien zu tun. Meier will bald nach Italien, wo sie im Restaurant nun einen negativen Test verlangen – oder eben: einen Impfnachweis.

Für Patrick Meier hatte Impfen bisher keine Priorität. Als der Impftruck kam, nutzte er die Gelegenheit. Chris Iseli / THE

Die Entscheidung zur Impfung fiel spontan in der Kaffeepause. «Ohne den Impftruck wäre ich wohl ungeimpft in die Ferien und hätte mich halt testen lassen. Geimpft hätte ich mich dann vielleicht erst im Frühling.» Mit einem Lächeln im Gesicht und einem Pflaster auf dem Oberarm, zieht Meier davon.

Kein Fieber, aber bald eine Impfung: Urs Stampfli, 56, lässt sich am Eingang des Impftrucks die Temperatur messen. Chris Iseli / THE

«Jetzt passt es einfach», sagt Urs Stampfli. Der 56-jährige aus dem Nachbardorf Deitingen hielt es bisher schlicht nicht für nötig, sich um einen Impftermin zu bemühen. «Ich arbeite als Informatiker von zu Hause aus und gehe an keine Veranstaltungen», sagte er. Zudem seien die Fallzahlen in letzter Zeit tief gewesen.

Der Anstieg der Infektionen bewegte ihn nun dazu, sich doch noch einen Impftermin zu organisieren. In seinem Heimatkanton Solothurn wurde er aber nicht fündig. «Beim Hausarzt hiess es, er mache nur noch Zweitimpfungen», sagt er. Bei Anbietern von Erstimpfungen seien die Termine zudem auf zwei bis drei Wochen ausgebucht.

Als es mit dem Impfen losging, durfte sich die 30-jährige Anwältin Corina Ingold aus Heimenhausen noch gar nicht anmelden. Sie war schwanger. Erst Ende Mai liess der Bund auch Schwangere ohne besondere Coronarisiken zur Impfung zu.

Empfohlen wird die Spritze Schwangeren noch immer nicht, wie es auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit heisst. Es gebe noch zu wenig Studien dazu.

Corina Ingold lässt sich nach ihrer Schwangerschaft impfen. Bis Ende Mai durften sich Schwangere gar nicht anmelden. Chris Iseli / THE

Ingold hat mittlerweile ihre Tochter zur Welt gebracht. Sie fährt auf dem Parkplatz mit dem Kinderwagen so lange im Kreis, bis diese einschläft. Eine Mitarbeiterin des Impftrucks passt für einen Moment auf das Mädchen auf, Ingold steigt die Stufen hinauf zum Impfbus und lässt sich die Spritze setzen.

Bei den Gesprächen vor dem Impftruck wird klar: Alain Bersets Satz von den Impfwilligen, die geimpft sind, stimmte nicht. Noch nicht.

Und auch ein paar Impfunwillige lassen sich noch impfen.