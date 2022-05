Höheres Frauenrentenalter: Alliance f mit Stimmfreigabe

Rentenalter Hennenkampf? Nein danke! Im September stimmt die Schweiz über die Erhöhung des Frauenrentenalters ab. Die Frauen wollen nicht, dass Gewerbedirektor Bigler und Gewerkschaftsboss Maillard über sie reden. Sondern dass sie selbst den Diskurs bestimmen. Dafür wählen sie ein ungewöhnliches Mittel. Doris Kleck Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon letztes Jahr war das höhere Rentenalter 65 Thema am Frauenstreik. Keystone

Noch zwei Wochen und dann wird wieder Violett die Schweizer Strassen und Plätze dominieren: Am 14. Juni ist Frauenstreik. Und das Thema ist gesetzt. Denn im September kommt die Erhöhung des Frauenrentenalters an die Urne. Für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund ist der 14. Juni ein wichtiger Kampagnentag. Gestern gab er eine Kostprobe davon, wie es am Frauenstreik tönen wird. Vier Frauen warben gegen die Reform auf dem Bundesplatz.

Zum Beispiel Rentnerin Ursula Mattmann (75). Sie zeigte sich genervt ob der «gut verdienen bürgerlichen Politikerinnen», die für die Reform sind: «Ich erwarte Solidarität. Denn der grösste Teil der Frauen hat tiefe Löhne und deshalb kleine Renten. Mit 2764 Franken im Monat kann man nicht leben.» Oder Elena Marti (30), die als Kinderbetreuerin arbeitet.

«Die Löhne in sogenannten Frauenberufen sind zu tief. Unsere Arbeit wird nicht ernst genommen», sagt die Bernerin. Der Job sei anstrengend, fast niemand arbeite 100 Prozent. Die Kombination aus tiefen Löhnen und Teilzeit führe zu einer tiefen Rente in der beruflichen Vorsorge. Marti sagt: «Die AHV-Vorlage ist ein Hohn. Es darf keine Kürzung auf Kosten der Frauen geben. Wir brauchen mehr Respekt und Gleichstellung.»

Delikate Ausgangslage für Alliance F

Die Linke hat das Referendum gegen die AHV-Vorlage ergriffen. Kern der Reform ist die etappenweise Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre. Dafür gibt es Kompensationsmassnahmen für neun Übergangsjahrgänge. Der Rentenzuschlag ist nach Geburtsjahr und durchschnittlichem Jahreseinkommen abgestuft. 500 Millionen Franken sind vorgesehen. Dennoch spricht die Linke von einer Rentenkürzung. Pierre-Yves Maillard, Waadtländer SP-Nationalrat und Präsident des Gewerkschaftsbundes, sagte Anfang Jahr: «Die Frauen sind wütend.»

Ein Satz, der wiederum viele Frauen wütend machte. Denn die Haltung zur Vorlage hängt weniger vom Geschlecht als von der politischen Ausrichtung ab. Besonders delikat ist die Ausgangslage für den Frauendachverband Alliance F. Er vereinigt über 100 Mitgliederorganisationen und bezeichnet sich selbst als «Stimme der Frauen in der Politik».

Die Dachorganisation hat in den letzten Jahren merklich an politischem Einfluss gewonnen. Präsidiert wird Alliance F von Nationalrätin Kathrin Bertschy (GLP/BE) und Ständerätin Maya Graf (Grüne/BL). Die beiden Co-Präsidentinnen verkörpern auch die unterschiedlichen Haltungen zur AHV-Reform. Bertschy dafür, Graf dagegen.

Alliance F hat für die Abstimmung im September denn auch Stimmfreigabe beschlossen. Bertschy nennt die Erhöhung des Frauenrentenalters eine «untergeordnete», in der Frauen zu unterschiedlichen Antworten kommen. In den zentralen Punkten seien sich die Frauen einig: Es brauche Verbesserung in der zweiten Säule für Teilzeitarbeit, die Lohngleichheit müsse durchgesetzt und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden.

Unterschiedlich bewertet würde die Frage, ob all diese Gleichstellungsziele erreicht sein müssen vor der Erhöhung des Rentenalters der Frauen oder ob «man das eine tun und das andere nicht lassen soll», wie es Susanne Vincenz-Stauffacher, die Präsidentin der FDP Frauen, sagt. Eine Frage der Reihenfolge also.

Die Stimmfreigabe von Alliance F bedeutet aber nicht Schweigen zur Abstimmung. Im Gegenteil. «Wir wollen nicht, dass Gewerbedirektor Hans-Ulrich Bigler und Gewerkschaftsboss Maillard über uns Frauen reden», sagt Bertschy. «Wir Frauen wollen selber über uns und unsere Situation reden.» Und sich von den Verbänden nicht spalten lassen. Hennenkampf, nein danke. Sozusagen. Alliance F hat deshalb zwei Frauenallianz-Komitees initiiert. Eines für die Vorlage und eines dagegen. Das eine Komitee wird präsidiert von Co-Präsidentin Bertschy, das andere von Co-Präsidentin Graf.

Wichtiger Entscheid just am 14. Juni

Bertschy wehrt sich allerdings dezidiert gegen das Argument der Gewerkschaften, dass die Frauenrenten gekürzt würden. Das sei schlicht nicht wahr. In gewissen Fällen würden die Kompensationsmassnahmen dazu führen, dass Frauen Rentenzuschläge bis an ihr Lebensende von 40’000 Franken erhielten. «Die Kompensation für die Übergangsgeneration ist substanziell», sagt Bertschy. Die Gewerkschaften argumentieren mit der Rentenlücke, Frauen erhielten einen Drittel weniger Rente als Männer. Diese Lücke gibt es – aber nicht wegen der AHV, sondern wegen der beruflichen Vorsorge.

An die Adresse von Kinderbetreuerin Marti sagt Bertschy deshalb, dass der Bund tatsächlich mehr Geld in die Qualitätssicherung der Kinderbetreuung investieren müsste – was höhere Löhne für die Betreuerinnen und Betreuer zur Folge hätte. Entscheidend sei aber auch, dass der Koordinationsabzug gesenkt wird. Dass also tiefe Einkommen und Teilzeitarbeit in der zweiten Säule besser abgesichert werden.

Die Höhe des Koordinationsabzugs ist ein zentraler Punkt in der Reform der beruflichen Vorsorge. Der Ständerat diskutiert sie just am 14. Juni. Wenn Elena Marti zur Demo geht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen