Bei der BVG-Reform droht ein Absturz: Was macht nun die FDP?

Oberflachs Mit Bundesrat Guy Parmelin und viel Politprominenz: So wurde Irène Kälin trotz Regen gefeiert

Nationalratspräsidentin Irène Kälin ist am Mittwoch an ihrem Wohnort Oberflachs gefeiert worden. Diese Feier, die üblicherweise nach der Wahl im Spätherbst stattfindet, wurde coronabedingt auf den 1. Juni verschoben. In Oberflachs wurde viel Politprominenz erwartet, unter ihnen Bundesrat Guy Parmelin.