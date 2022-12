SP-Ständerat Paul Rechsteiner tritt nach 36 Jahren ab

Rekord-Parlamentarier Der ewige Rechsteiner: Nur sein Schnauz blieb gleich Nach 36 Jahren im Bundesparlament sagt SP-Ständerat Paul Rechsteiner am Freitag Ade. Wie hat sich die Schweiz zwischen 1986 und 2022 verändert? Erinnerungen einer aussergewöhnlich langen Karriere im Bundeshaus. Doris Kleck Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

2. Juni 1986: Paul Rechsteiner wird zu Beginn der Sommersession als neuer SP-Nationalrat vereidigt. Noch ahnt niemand, dass der 34-jährige St.Galler Anwalt zu einer Institution werden wird in Bundesbern.

Der Nationalrat kämpft an seinem ersten Sessionstag mit technischen Problemen. Die neue Lautsprecheranlage funktioniert mehr schlecht als recht. Die Sitzung muss schon bald unterbrochen werden.

Das erste Traktandum nach der Vereidigung ist ein Antrag zu Tschernobyl. Im April kam es zum GAU in der Ukraine. Kinder dürfen auch in der Schweiz nicht mehr im Sandkasten spielen. Die SP würde gerne schon in der ersten Sessionswoche über den Reaktorunfall und seine Auswirkungen debattieren. Die Mehrheit winkt ab, der Bundesrat brauche Zeit – die dritte Woche genüge auch noch.

Ulrich Bremi, freisinnige Lichtgestalt, Politiker und Unternehmer, gehört zu den Votanten. Ebenso die Luzerner CVP-Politikerin Judith Stamm, später die erste Nationalratspräsidentin der Schweiz. Bremi ist 2021 verstorben, Stamm 2022. Zwei Namen wie aus einer anderen Zeit. Zwei Namen, die zeigen, wie lange Rechsteiner in der Bundespolitik wirkte.

Rechsteiner hat während seiner Zeit in Bern nie über Privates geredet. Immer geht es um Politik. Und oft um kleine, konkrete Verbesserungen. Seine Welt, das war der Koordinationsabzug und die Lohnkontrollen. Nun blicken wir zurück auf die ganz grossen Linien. Die Schweiz 1986 und 2022: Ein Rückblick in Zahlen und Erinnerungen, fernab der Vollständigkeit.

Der Ehemann als Haupt der Familie, der Frau oblag die Führung des Haushaltes: Das alte Eherecht galt noch bis Ende 1987. Der damalige SVP-Nationalrat Christoph Blocher hatte die Reform des Eherechts erfolglos mit einem Referendum bekämpft. Dank des neuen Gesetzes sank das Patriarchat lautlos zusammen. Für Paul Rechsteiner ist klar, dass «die Geschlechterfrage» die Schweiz am markantesten verändert hat. Frauenstreik (1991), Gleichstellungsgesetz (1996), Lohngleichheit, die Einführung der Fristenlösung (2002) und der Ehe für alle in diesem Jahr. Und als Katalysator dieser Entwicklungen die Nicht-Wahl von Christiane Brunner 1993 in den Bundesrat. Es war für Rechsteiner die prägendste Wahl.

Die Veränderung lässt sich auch an der Vertretung der Frauen im Nationalrat ablesen. Der Frauenanteil lag 1986 bei 11 Prozent. 22 Frauen kamen auf 178 Männer. 2022 ist die grosse Kammer bunter. Die Zahl der Nationalrätinnen hat sich seither fast vervierfacht (42 Prozent). Tiefer ist der Frauenanteil im Ständerat. 1986 politisierten drei Frauen im Ständerat, heute sind es 12 – neben 34 Männern.

Für Bundesräte hat Rechsteiner in der Regel wenig übrig. Einen aber lobt er immer wieder: Den Freisinnigen Wirtschaftsminister Pascal Couchepin, der erkannt hat, dass man für die Bilateralen und damit die Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU die Gewerkschaften im Boot haben muss. Die Liberalisierung im Personenverkehr ging einher mit dem Ausbau des Lohnschutzes in der Schweiz. Den flankierenden Massnahmen.

Erst die Personenfreizügigkeit markierte 2002 das Ende eines düsteren Kapitels der Migrationspolitik: des Saisonnierstatuts. Eingeführt 1931 verfolgte es zwei Ziele. Einen maximal flexiblen Arbeitsmarkt, der sich an den Bedürfnissen der Wirtschaft ausrichtet. Und gleichzeitig den Schutz vor «Überfremdung». Die Leidtragenden waren die Saisonniers, ihr Status war missbrauchsanfällig. Sie mussten nach getaner Arbeit wieder ausreisen. Gemäss dem historischen Lexikon der Schweiz war 1987 der Anteil der Saisonniers an der werktätigen ausländischen Bevölkerung noch 13,9 Prozent – 114’640 Personen – fast 60 Prozent davon aus Ex-Jugoslawien und Portugal.

Stark zurück ging der Anteil der Saisonniers schon in den 1990er-Jahren. Gesellschaftlich nahm Rechsteiner dieses Jahrzehnt als fortschrittlich wahr. «Mental erstarrt» sei die Schweiz 1986 gewesen, sagt Rechsteiner. Mit dem Ende des Kalten Krieges, dem Auffliegen der Fichenaffäre oder dem Einsetzen der Bergier-Kommission, die die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg untersuchte, trat die Trendwende ein.

Als migrationspolitisch wichtigen Meilenstein in dieser Zeit nennt Rechsteiner das Ende des Verbots der Doppelbürgerschaft 1992. Die Schweiz war damals Vorreiterin. Zusammen mit der Grünen Ständerätin Lisa Mazzone hat Rechsteiner sein letztes grösseres politisches Projekt angestossen: die Erleichterung der Einbürgerung in der Schweiz. Weil zwei Millionen Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz ohne Stimm- und Wahlrecht seien.

Nach 20 Jahren Stillstand in der Einbürgerungspolitik brauche es neuen Schub. Optimistisch stimmt Rechsteiner der Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen: «Das Solidaritätspotenzial in der Schweiz ist viel grösser als angenommen», sagt Rechsteiner.

Verantwortlich für diesen Stillstand ist in den Augen Rechsteiners die SVP, welche in den letzten Jahren die Ausländerfrage prägte. Und deren beispielloser Aufstieg eng mit der Europa- und der Migrationsfrage verknüpft ist. Als Rechsteiner seine erste Session bestritt, war die Macht im Lande klar verteilt.

Die grossen, das waren die FDP mit einem Wähleranteil von 23,3 Prozent, die SP mit 22,8 Prozent und die CVP mit rund 20 Prozent. Die SVP war lediglich eine Juniorpartnerin. Heute wählt jeder Vierte im Land die SVP. Alle anderen Parteien tummeln zwischen 16,8 (SP) und 7,8 (GLP).

Und trotz aller Kritik Rechsteiners an der Schweiz, schwingt auch Stolz mit, wenn er auf die Entwicklungen blickt. Dies zeigt sich ausgerechnet beim Thema Wachstum. «Österreich hatte vor hundert Jahren fast doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie die Schweiz», sagt Rechsteiner. Und heute lägen die beiden Nachbarländer mit 8,9 Millionen (Österreich) und 8,7 Millionen (Schweiz) praktisch gleich auf.

1986 lebten in der Schweiz erst 6,5 Millionen Menschen. «Das Bevölkerungswachstum widerspiegelt die Dynamik der Wirtschaft. Die Menschen gehen dorthin, wo sie gut läuft.» Rechsteiner verweist dabei auch auf die neusten Perspektiven zur Entwicklung der Weltbevölkerung. Diese gehen davon aus, dass in Europa nur noch die skandinavischen Länder und die Schweiz bevölkerungsmässig wachsen werden. Was für die SVP ein Horrorszenario ist, freut den Antipoden Rechsteiner.

«In den 80er-Jahren waren auch CVP-Bundesräte wie Hans Hürlimann, Alphons Egli oder Flavio Cotti noch stolz auf die AHV. Es gab noch Verbesserungen», blickt Rechsteiner zurück und übt leise Kritik. Die Dynamik bei den Sozialwerken sei in den 80er-Jahren positiv gewesen. Er erinnert an die Schaffung der Arbeitslosenversicherungen und der Unfallversicherung. Als grosse Errungenschaft gilt auch die Einführung der obligatorischen Krankenversicherung 1996 oder des Mutterschaftsurlaubes.

«Wie hoch war die Arbeitslosigkeit 1990?», fragt Rechsteiner. Die Antwort gibt er selber: «0 Prozent». Doch es folgte die Wirtschaftskrise. Und damit auch die «wilden 90er», wie Rechsteiner sie nennt. Er spricht von neoliberalen Angriffen auf den Sozialstaat (AHV an die Börse) und auf den Service public. Das Weissbuch «Mut zum Aufbruch», eine wirtschaftspolitische Agenda angelehnt an die Wirtschaftspolitik der britischen Premierministerin Margaret Thatcher und des US-Präsidenten Ronald Reagan, erzürnte 1995 die Linken. Das Ende der Industrie in der Schweiz? Rechsteiner lacht spitzbübisch über diese Vorstellung und spricht stattdessen davon, wie die Bedeutung des Bankenplatzes in den letzten Jahren relativiert worden ist.

2002 hat die Stimmbevölkerung die Liberalisierung des Strommarktes abgelehnt. Für Rechsteiner der Kipppunkt in der Privatisierungsdebatte – und das Ende der «wilden 90er».

Paul Rechsteiner ist vor allem auch Gewerkschafter. Während 20 Jahren – von 1998 bis 2018 – präsidierte er den Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB). Als Rechsteiner in den Nationalrat kam, bildeten die Gewerkschaften den rechten Flügel der SP. Seit den Nullerjahren stehen die Gewerkschaften am linken Rand der SP. Rechsteiner gefällt diese «Umpolung».

Weil der Kampf für die soziale Frage selbst bei den Sozialdemokraten in den 90er-Jahren keine Selbstverständlichkeit mehr war. Er spricht von Toni Blair und Gerhard Schröder, die sich mit ihrem dritten Weg der Sozialdemokratie, der Flexibilisierung des Sozialstaates und der Schaffung von Billigjobs verrannt hätten. Ein Weg, den die SP Schweiz nicht betreten hat – auch wegen der Gewerkschaften.

Diese mussten sich in der Krise der 90er-Jahre freilich ebenfalls neu erfinden. Rechsteiner nimmt für sich in Anspruch, dass er den SGB neu aufgestellt hat, von einer konservativen hin zu einer progressiven Politik. Zuvorderst stand sein Kampf gegen die tiefen Löhne. Zuerst die Kampagne keine Löhne unter 3000 Franken, danach keine unter 4000 Franken. Und die Lohnfrage war auch entscheidend bei der Unterstützung für die bilateralen Verträge mit der EU.

Damals wurde die Personenfreizügigkeit eingeführt, flankiert von einem starken Lohnschutz. Diese flankierenden Massnahmen sind für die Gewerkschaften unverhandelbar und mit ein Grund, weshalb sie das Rahmenabkommen mit der EU bodigten.

Politisch ist der Einfluss der Gewerkschaften nach wie vor gross. Auch Rechsteiners Nachfolger als Gewerkschaftsboss, Pierre-Yves Maillard, sitzt im nationalen Parlament. Damit sind die Gewerkschaften besser positioniert als der Arbeitgeberverband. Allerdings kämpfen die Gewerkschaften mit grossem Mitgliederschwund. Zwischen 1985 und 2021 verlor der Gewerkschaftsbund 27,6 Prozent seiner Mitglieder.

Als Rechsteiner als Nationalrat vereidigt wurde, herrschte noch der Kalte Krieg. Der Fall der Berliner Mauer 1989 war undenkbar. Eben so wenig die Entwicklung der EU. 1986 hiess sie noch EG; Spanien und Portugal wurden gerade als Länder 11 und 12 aufgenommen. Die Schaffung des europäischen Binnenmarktes stand erst am Anfang. 1986 sagten nur 25 Prozent der Stimmberechtigten Ja zum UNO-Beitritt. 2002 trat die Schweiz schliesslich bei, ab nächstem Jahr ist sie Mitglied des UNO-Sicherheitsrates.

Vieles hat sich geändert, einiges ist gleich geblieben. Trotz parteipolitischer Umwälzungen sind die Institutionen stabil. Ein austariertes System der Machtteilung. Ein System, das in den Augen Rechsteiners hervorragend ist, um Probleme zu lösen und Fehler auszubügeln, aber weniger, um grosse Weichenstellungen vorzunehmen.

Rechsteiner ist ein stolzer Parlamentarier. Immer wieder verweist er darauf, dass die Entscheide im Parlament gefällt werden und nicht im Bundesrat. Die Hierarchien, die sind für Rechsteiner klar. Gerne erinnert er an die Jahre 2011–2019 des Ständerates, als ein hartes Grüppli Schattenregierung genannt wurde. Weil es die Zuwanderungs-Initiative der SVP umsetzte oder die Unternehmenssteuerreform mit der AHV-Sanierung koppelte.

Rechsteiner sah Bundesräte kommen und gehen – stets blieb er. Manche seiner Parlamentskollegen benahmen sich wie kommende Regierungsmitglieder und schafften die Wahl dann doch nicht. Von andern, die gewählt wurden, hätte er es nie erwartet. «Ob jemand Bundesrat wird, ist zu 90 Prozent eine Frage der Konstellation», sagt Rechsteiner. Letzte Woche wählte er seine Bundesräte 26 und 27. Überflieger hat er nicht viele erlebt. Aber einen lobt er immer wieder: Innenminister Alain Berset. Rechsteiner ist überzeugt, dass Berset noch lange bleibt. Und er ist froh, dass er das im Innendepartement tut.

Auch das ist gleich geblieben: Was den erfolgreichen Parlamentarier ausmacht. «Entscheidend ist die Dossier-Kompetenz», sagt der 70-jährige Rechsteiner, der nie mit Charisma oder brillanter Rhetorik punktete. Seine Waffen beschrieb er einmal so: «Zentral sind Argumentationskraft, Kenntnisse und Erfahrung.»

Auch der Politiker braucht aber Aussenwirkung. Heute tummeln sich die Politiker auf Facebook, Instagram und Twitter. Rechsteiner, der im Fax-Zeitalter ins Amt kam, mag sich nicht darüber mokieren. Früher sei nicht alles besser gewesen. Er erinnert an die sogenannten «Ringier-Nationalräte» wie Adolf Ogi (SVP), Helmut Hubacher (SP) oder Franz Steinegger (FDP), die eng verbandelt waren mit Frank A. Meyer und entsprechend grosse Publizität in den Ringier-Blättern bekamen. Der damalige SP-Präsident Peter Bodenmann habe dann mit dieser Unsitte aufgeräumt, sagt Rechsteiner.

1986, das war das Jahr von Tschernobyl. Die Schweiz beerdigte in der Folge das Projekt eines neuen AKWs in Kaiseraugst. Solaranlagen aber brauchte man höchstens zur Warmwasseraufbereitung. Wer das Protokoll des ersten Tags von Rechsteiner im Nationalrat liest, den beschleicht ein beklemmendes Gefühl. Der Bundesrat hatte im Februar 1986 beschlossen, die Zölle für Erdöl und Erdgas zu erhöhen. Weil der Bund Mehreinnahmen – unter anderem 200 Millionen zur Erforschung der Geothermie und andere neue Aufgaben im Umweltschutzbereich. Die Debatte damals erinnert an das gescheiterte CO 2 -Gesetz von 2021. Wen treffen die höheren Preise? Und – aus heutiger Sicht erstaunlich – wollte Linksaussen das Erdgas von der Preiserhöhung ausnehmen.

Viele Fragen in der Politik sind gleich geblieben. Doch Rechsteiner sagt auch: «Die Umweltfrage ist heute akuter.» Die direkte Demokratie bremst zwar manchmal, wie beim C0 2 -Gesetz. Doch dank der Rothenturm-Initiative und vor allem auch der Alpeninitiative wurde die Schweiz auch international zum Vorreiter. Die Verlagerung der Güter auf die Bahn nennt Rechsteiner sensationell und er erinnert daran, dass alle Vorlagen zur Eisenbahn seit 1994 angenommen wurden. Ein weiterer Beweis, wie stark der Service public geschätzt wird im Land.

1986, das war Tschernobyl. Mit dem Angriffskrieg der Russen steht heute wiederum die Ukraine im Zentrum einer grossen geopolitischen Veränderung. Es ist fast so, als ob sich ein Kreis schliessen würde. Die Erkenntnis mag banal klingen, doch Rechsteiner, der stolz ist, während 36 Jahren dieses Land in vielen Details mitgestaltet zu haben, sagt auch: «Die grossen Veränderungen waren nie vorhersehbar.»

