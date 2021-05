Reiselust Der Sommer kann kommen – so lockern die beliebtesten Ferienländer der Schweizerinnen und Schweizer An diesem Mittwoch fallen in Österreich und Frankreich viele Coronamassnahmen. In den meisten Zielländern der Schweizer Touristen ist vieles wieder offen. Wohin sich eine Reise jetzt besonders lohnt – und was es zu beachten gilt. Niels Anner, Stefan Brändle, Fabian Hock, Gerd Höhler, Christoph Reichmuth, Stefan Schocher, Dominik Straub und Ralph Schulze 19.05.2021, 05.00 Uhr

Sonne tanken an den Stränden der Peloponnes: Griechenland freut sich auf Touristen. Foto: Bougiotis Evagelos / EPA ANA-MPA

In Österreich und Frankreich markiert dieser Mittwoch einen Wendepunkt: Lockerungen bei der Einreise und für die Gastronomie treten in Kraft; Hoteliers atmen auf. In fast allen Ferienländern entfällt für Getestete, Geimpfte und Genesene die Quarantänepflicht. Ein paar Hürden für Touristen bleiben allerdings noch stehen.

An diesem Mittwoch öffnet Österreich die Gastronomie, Hotels und Museen. Auch Veranstaltungen werden wieder möglich sein. Die Quarantänepflicht entfällt bei der Einreise aus Staaten mit niedriger Inzidenz – die Schweiz ist hier ausdrücklich inkludiert. Es muss allerdings ein Nachweis über negative Testung, Genesung oder Impfung präsentiert werden. Kann kein Test vorgezeigt werden, kann dieser binnen 24 Stunden nachgeholt werden. Ein solcher Nachweis gilt auch für den Zutritt zu Hotels und zu Innenräumen für Restaurants. Gespeist werden darf zu viert plus sechs Kinder an einem Tisch.

Die französischen Wirte warteten seit Monaten sehnlichst auf diesen Mittwoch: Wenigstens unter freiem Himmel dürfen sie nun wieder Gäste bedienen. Ob in Nizza oder Paris, entstehen vor den Bistros und Restaurants improvisierte Terrassen aus Holzbrettern. Heute öffnen in Frankreich auch die Geschäfte und Kulturstätten wieder. Der Louvre gab bekannt, Mona Lisa habe ihr Lächeln wiedergefunden. Das Reisen innerhalb Frankreichs ist frei; für die Einreise ins Land braucht es hingegen einen maximal drei Tage alten Test und eine ehrenamtliche Erklärung, dass man covidfrei ist. Geimpfte haben im Land der égalité kein Privileg.

In Frankreich darf man wieder frei reisen. Foto: Keystone

Von den Lockerungen in Deutschland profitieren auch Schweizerinnen und Schweizer, die ins Land reisen wollen. Die Schweiz gilt in Deutschland noch immer als Risikogebiet, doch die Quarantäne entfällt, sofern man getestet ist, den doppelten Impfschutz geniesst oder als genesen gilt (nachgewiesene Covid-Erkrankung in den letzten sechs Monaten plus eine Impfung). Auch Kultur, Gastronomie, Kinos und Veranstaltungen sind vielerorts wieder möglich, die Hotels öffnen je nach Bundesland früher (Bayern zu Pfingsten) oder später (Berlin Mitte Juni). Die Aussengastronomie öffnet zu diesem Wochenende auch in der Hauptstadt. Allerdings dürfen nur jene den Service im Restaurant in Anspruch nehmen, die entweder getestet, genesen oder geimpft sind.

Der Sommer kann endlich kommen: Hier Cinque Terre in Italien. Foto: Christa Kamm-Sager

Am Montagabend hat die Regierung von Mario Draghi einen grossen Schritt in Richtung neuer Normalität getan. Bereits ab 1. Juni werden drei der zwanzig italienischen Regionen – das Friaul, Molise und Sardinien – weiss sein: niedrigste Gefahrenstufe, keine Restriktionen. Eine Woche später werden Venetien, Ligurien und die Abruzzen folgen. Die übrigen Regionen bleiben vorerst gelb. Einzig das Aosta-Tal ist im italienischen Ampelsystem derzeit noch orange, mittlere Gefahrenstufe. In den weissen und gelben Regionen gilt Reisefreiheit: Der Sommer kann endlich kommen, die 3000 Kilometer Sandstrände des Belpaese locken, die Kulturstädte ebenso. Die Quarantänepflicht ist für Gäste aus dem Schengen-Raum bereits am 16. Mai gefallen; wer nach Italien einreisen will, muss nun nur noch einen negativen Coronatest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Die gute Nachricht lautet: Die Coronalage in den bei Schweizern beliebten Urlaubsregionen Balearen (Mallorca), Kanarische Inseln und Valencia (Costa Blanca) befindet sich weitgehend im grünen Bereich. In anderen Gebieten, etwa im Grossraum der bei Wochenend-Touristen beliebten Metropolen Madrid oder Barcelona, ist die Situation weniger gut. In allen Teilen Spaniens, das von der letzten Coronawelle heftig erwischt worden war, wird jetzt der Tourismus wieder langsam hochgefahren. Viele Hotels in den Feriengebieten haben noch nicht geöffnet. Aber Restaurants, Geschäfte, Playas und Monumente sind bereits auf. Mit die strengsten Regeln haben weiterhin Mallorca und die Costa Blanca, wo noch nächtliche Ausgangssperren gelten – abendliches Ausgehen ist aber auch dort bis Mitternacht möglich. Die Einreise nach Spanien ist für Schweizer mit negativem PCR-Test möglich. Zudem muss man sich im «Spain Travel Health Portal» registrieren. Besonders streng ist die Maskenpflicht geregelt: Der Mund-Nase-Schutz muss immer im öffentlichen Raum getragen werden, sogar wenn man auf der Terrasse eines Cafés oder Weinlokals sitzt und gerade nichts zu sich nimmt.

Seit dieser Woche erlauben die portugiesischen Behörden wieder die Einreise von Touristen aus den Schengen-Staaten und damit auch aus der Schweiz. Nach monatelangen Coronabeschränkungen hat das frühere Hotspot-Land nun eine der niedrigsten Inzidenzen Europas. Trotzdem bleibt die Pflicht, einen negativen PCR-Test vorzulegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zudem müssen alle Flugreisenden vor Abflug eine elektronische «Passenger Locator Card» ausfüllen. Ansonsten ist in Portugal wieder weitgehend der touristische Alltag eingezogen. Hotels, Restaurants, Kultureinrichtungen, Sehenswürdigkeiten, Geschäfte und Strände sind geöffnet. Allerdings gilt in Shops und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine strenge Maskenpflicht und unter freiem Himmel überall dort, wo der empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Sorgen bereitet noch die portugiesische Inselgruppe Azoren sowie Madeira, wo wegen grösserer Ansteckungsgefahr in einigen Gemeinden immer noch strenge Regeln gelten wie etwa eine nächtliche Ausgangssperre.

Die Strände in Portugal sind wieder geöffnet. Foto: Keystone

Rechtzeitig zum Neustart der Reisesaison am 15. Mai hat die Regierung in Griechenland viele Beschränkungen gelockert. Für Besucher aus der EU, dem Schengen-Raum und über 20 weiteren Ländern entfällt die bisher geltende Quarantänepflicht, wenn sie mindestens 14 Tage vor der Einreise eine Impfung abgeschlossen haben, nachweislich von Corona genesen sind oder einen PCR-Schnelltest mitbringen, der nicht älter sein darf als 72 Stunden. Alle Besucher müssen sich spätestens 24 Stunden vor der Ankunft auf dem Internetportal travel.gov.gr anmelden und bekommen dann einen QR-Code auf ihr Smartphone, den sie beim Check-in und bei der Ankunft vorzeigen müssen. Hotels, Aussengastronomie und Einzelhandelsgeschäfte sind geöffnet, ebenso Museen, archäologische Stätten und Amphitheater. Es gilt eine Ausgangssperre zwischen 0.30 Uhr und 5.00 Uhr.

Erst am Montag hat die Türkei einen fast dreiwöchigen strikten Lockdown beendet, aber Touristen waren davon nicht betroffen. Sie konnten sich frei bewegen. Auch jetzt bleiben die Gäste von den Ausgangssperren, die jeden Abend um 21.00 Uhr in Kraft treten und an den Wochenenden durchgehend von Freitagabend bis Montagfrüh gelten, ausgenommen. Reisende brauchen vor dem Abflug einen negativen PCR-Test, der nicht älter sein darf als 72 Stunden. Ausserdem muss man sich drei Tage vor Beginn der Reise elektronisch auf der Webseite des türkischen Gesundheitsministeriums anmelden und erhält dann einen Genehmigungscode, der bei der Einreise und bei Kontrollen im Land vorgezeigt werden muss. Bis mindestens zum 31. Mai sind Restaurants und Cafés geschlossen. Das bedeutet, dass die Urlauber nur in ihren Hotels zum Essen gehen können.

Restaurants bleiben noch bis zum 31. Mai geschlossen, sonst aber können Touristen sich in der Türkei frei bewegen. Foto: Keystone

Am 21. Mai geht in Dänemark – mit Ausnahme von Discos und Nachtclubs – alles wieder auf, was das touristische Herz begehrt: Zu den bereits offenen Restaurants, Bars und Museen gesellen sich nun Vergnügungsparks, Badelandschaften, Innenräume von Zoos sowie Sport- und Kulturveranstaltungen. Bei den meisten Einrichtungen, auch Restaurants, wird ein Coronapass verlangt, der in Dänemark eine relativ gute Kontrolle der Pandemie erlaubt. Der auch für Touristen erhältliche Pass zeigt Tests, Impfungen und überstandene Infektionen an. Tests sind an der Grenze (sowie vor einem Flug) Pflicht, zudem gilt für Schweizer und andere Europäer vier Tage Quarantäne nach der Einreise, mit Test am 1. und 4. Tag. Fertig Geimpfte sind davon befreit; sie müssen einen Impfausweis vorlegen.