Weniger Bürokratie: Bundesrat will Firmen administrativ entlasten

Regulierungsbremse Kampf gegen die Bürokratie: Bundesrat will Firmen administrativ entlasten – bremst aber in einem Punkt Der Bundesrat will die oft monierte Regulierungsflut bekämpfen – und zwar ausgerechnet mit einem neu geschaffenen Gesetz. Die Einführung einer Regulierungsbremse lehnt er hingegen ab. Maja Briner 09.12.2022, 13.45 Uhr

Die Papierberge sollen kleiner werden. (Symbolbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Eine Flut an Vorschriften, haufenweise Formulare, ein Dschungel an Regulierungen: Das kann nicht nur die Nerven strapazieren, sondern verursacht auch Kosten – laut Gewerbeverband 70 Milliarden Franken pro Jahr. Insbesondere bürgerliche Parteien und die Wirtschaft kritisieren die steigende administrative Belastung der Unternehmen seit Jahren. Der Bundesrat will nun Gegensteuer geben.