Aargauer Fussball: Die Highlights und Aufreger des Spieltags

Regionalfussball Seriensieger Suhr greift nach dem Wintermeister-Titel, Menzo Reinach schockt Baden: Die Highlights und Aufreger des Spieltags Der FC Suhr verbucht gegen den FC Oftringen den zehnten Sieg in Serie, Menzo Reinach überrascht gegen den FC Baden 2 und der FC Sarmenstorf lässt im Topspiel gegen den FC Lenzburg Punkte liegen. Die Übersicht zum Spieltag in der Aargauer 2. Liga. Nik Dömer 23.10.2022, 23.44 Uhr

Der FC Suhr gewinnt in Oftringen ohne Probleme. Alexander Wagner

Gäbe es für den inoffiziellen Wintermeister-Titel einen Pokal, dann würde der FC Suhr diesen bereits mit den Fingerspitzen berühren: Eine Runde vor dem Ende der Hinrunde gewinnt das Team von Manuel Calvo diskussionslos mit 4:1 beim FC Oftringen und führt damit die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Sarmenstorf an.

Für die Tore im Spiel gegen Oftringen sorgen die üblichen Verdächtigen: Während Noaim Bayazi zwei Treffer beisteuert, treffen auch Ahmet Ceker und Davut Bektas. Bayazi und Bektas sind inzwischen beide bei 11. Saisontoren angelangt.

Suhrer Neuzugang Noaim Bayazi ist bei 11. Saisontoren angekommen. Alexander Wagner

Den Suhrern reicht somit am kommenden Freitag einen Punkt im Heimspiel gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen, um an der Tabellenspitze zu überwintern.

Spiel der Runde endet ohne Sieger

Wenn der FC Sarmenstorf auf den FC Lenzburg trifft, ist in der Regel das Spektakel garantiert. Nicht so am Samstag auf dem Sportplatz Bühlmoos. Lange sieht es dabei nach einem Sarmenstorfer Arbeitssieg aus: Maurice Burger bringt die Hausherren nach einer Minute in Führung. Der FC Lenzburg lässt mit seiner Reaktion lange warten, erst in der Nachspielzeit sichert Michel Schär den Gästen einen Punkt.

Sarmenstorf und Lenzburg teilen die Punkte. Claudio Thoma

Das Unentschieden ist für beide Teams unbefriedigend. Während die Sarmenstorfer nun drei Punkte Rückstand auf den Leader haben, kommt der FC Lenzburg auf Platz 5 nicht vom Fleck.

Überraschung in Reinach

Damit haben wohl nicht viele gerechnet: Menzo Reinach gibt die rote Laterne ab! Am Samstag gewinnt das Team von Markus Strähl überraschend auf heimischen Terrain gegen den FC Baden 2 mit 2:1. Es ist erst der zweite Saisonsieg für die Reinacher, die nun mit sieben Zähler auf dem Konto auf Rang 13 platziert sind.

Burim Krasniqi steckt mit Baden in einer Krise. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Aufsteiger FC Baden 2 steckt dagegen in einer Krise: Fünf der letzten sechs Partien gingen verloren. Nun wartet am letzten Spieltag der Hinrunde Schlusslicht FC Klingnau. Man darf gespannt sein, ob sich das Team von Burim Krasniqi mit einem versöhnlichen Abschluss in die Winterferien verabschiedet.

Ein Highlight aus der 5. Liga

Der FC Baden 2 könnte sich derweil von der 3. Mannschaft inspirieren lassen. Beim 5:0-Heimsieg gegen den SV Würenlos 2 gelingt den Badenern nämlich ein herrlicher Treffer: Fabian Meier wird mit einem wunderschönen Zuspiel im Strafraum lanciert und verwandelt per Kunststück zum 1:0 für die Gastgeber.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

2. Liga AFV

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

3. Liga, Gruppe 1

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

3. Liga, Gruppe 2

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

