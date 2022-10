Politik: Social-Media-Experte gibt dem Bundesrat Tipps

Regierung auf Instagram Social-Media-Experte: «Der Bundesrat sollte sich nicht um jeden Preis zum Affen machen» Der Bundesrat mischt ab Montag auf Instagram mit. Er will damit vor allem die junge Bevölkerung mit politischen Informationen erreichen. Social-Media-Experte Aldo Gnocchi sagt, was es für einen erfolgreichen Auftritt braucht – und weshalb sich dafür die Regierung von ihrem «biederen Image» lösen muss. Chiara Stäheli 05.10.2022, 05.00 Uhr

Der Bundesrat eröffnet am Montag seinen Instagram-Account. Halten Sie das für eine gute Idee?

Grundsätzlich schon. Der Bundesrat will damit insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene mit politischen Botschaften erreichen. Dass er hierfür auf die sozialen Medien setzt, macht absolut Sinn. Schliesslich zeigen diverse Studien, dass die Jungen heute kaum mehr klassische Medien nutzen, sondern viel häufiger kuratierte News und Informationen direkt über Social Media konsumieren. Letztlich hängt der Erfolg der Social-Media-Strategie des Bundesrates allerdings direkt davon ab, wie gut es gelingt, die Inhalte so aufzubereiten, dass sie für die Jugendlichen interessant, relevant und unterhaltend zugleich sind.

Das dürfte bei politischen Themen schwierig werden.

Ja, aber es ist keinesfalls unmöglich. Damit das gelingt, müssen die Social-Media-Experten des Bundes von der Lebenswelt der Jugendlichen ausgehen. Sie sollten sich fragen: Was bewegt die jungen Menschen? Wovor haben sie Angst? Vor dem Klimawandel? Dem Ukraine-Krieg? Oder beschäftigt sie die Situation auf dem Arbeitsmarkt? Diese Themen können so aufbereitet werden, dass sie die Jugendlichen direkt abholen und in der Folge für Interaktion sorgen. Dabei spielen auch die einzelnen Bundesratsmitglieder eine wichtige Rolle.

Zur Person Aldo Gnocchi Der Social-Media-Experte führt ein Unternehmen, welches Content-Marketing-Lösungen anbietet. Zudem ist Gnocchi als Dozent für digitale Kommunikation an diversen Schweizer Hochschulen tätig.

Inwiefern?

Um auf Instagram erfolgreich zu sein und junge Menschen erreichen zu können, müssen die Beiträge – also die Fotos, Videos oder Reels – eine Mischung aus Information und Unterhaltung darstellen. Gerade letzteres steht in starkem Kontrast zur Seriosität, die der Bundesrat für gewöhnlich verkörpert. Der Erfolg der bundesrätlichen Social-Media-Strategie hängt denn auch stark von den Persönlichkeiten ab, welche die Informationen transportieren. Gelingt es den Bundesratsmitgliedern, sich von dem eher biederen Image zu lösen, kommt das bei den Jungen sicher gut an.

Wie erreicht man junge Menschen mit politischen Botschaften am direktesten und am effektivsten? Ist das überhaupt möglich?

Wie eingangs erwähnt, sind die sozialen Medien für diese Altersgruppe die Anlaufstelle Nummer 1 für Informationen. Allerdings weisen Plattformen wie Facebook, Instagram und Tiktok ein hohes Fake-News-Potenzial und in der Folge eine geringe Glaubwürdigkeit auf. Um dem entgegenzuwirken, muss der Bundesrat versuchen, den Spagat zwischen Unterhaltung und vertrauenswürdiger Information zu machen. Das heisst: Entertainment ja, aber die Regierung sollte sich nicht um jeden Preis zum Affen machen. Sonst geht der Schuss schnell nach hinten los.