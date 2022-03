Ukraine-Reformkonferenz Selenskis angekündigter Besuch in Lugano überrumpelt das EDA Sie sollte das Highlight des Präsidialjahres von Aussenminister Ignazio Cassis werden. Doch die russische Invasion stellt die im Sommer geplante Ukraine-Reformkonferenz in Lugano in Frage. In seiner Rede vor Demonstranten in Bern tönte der ukrainische Präsident Selenski eine Reise ins Tessin an. Das Aussendepartement gibt sich vorsichtig. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 21.03.2022, 17.00 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis spricht am Samstag vor Demonstranten in Bern. PETER KLAUNZER

Sie galt zu Beginn des Präsidialjahres von Aussenminister Ignazio Cassis als Prestigeprojekt des neuen Bundespräsidenten: Die «Ukraine Reform Conference» (UCR), die am 4. und 5. Juli in Lugano in Cassis' Heimatkanton Tessin angesetzt ist. Im Oktober 2021 reiste Cassis nach Kiew, um mit dem ukrainischen Premierminister Denys Shmyhal feierlich den Beginn der Vorbereitungsarbeiten zu besiegeln. Als Sonderbeauftragter befasst sich ein EDA-Diplomat im Vollzeitpensum mit der Konferenz. Dafür hat ihm der Bundesrat eigens einen Botschaftertitel verliehen.

Das Treffen in Lugano mit der Schweiz als Gastgeberin wäre die fünfte Ukraine-Reformkonferenz. Zuvor wurde das Format in London, Kopenhagen, Toronto und zuletzt 2021 in Litauens Hauptstadt Vilnius ausgetragen. Unter dem Motto «Reformen für alle, alle für Reformen» sollte in Lugano über Themen wie Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung, Dezentralisierung, Transparenz oder Digitalisierung in der Ukraine diskutiert werden.

Erst «nicht mehr vorstellbar», dann doch wieder

Es hätte ein Höhepunkt von Cassis' Präsidialjahr werden sollen, wenn der Aussenminister gemeinsam mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodimir Selenski die Konferenz in seinem Heimatkanton eröffnen würde, vor rund 20 Ministerinnen und Ministern aus anderen Staaten und Vertretern von internationalen Organisationen, NGOs und der Zivilgesellschaft.

Die Reaktion von Ignazio Cassis auf die Rede von Selenski (Bern, 19. März). Silja Hänggi/CH Media

Doch die Invasion russischer Truppen in der Ukraine am 24. Februar 2022 hat auch das Schicksal der Konferenz in Frage gestellt. Letzte Woche schrieb das EDA auf Anfrage von CH Media erst: «Eine Konferenz über die Reformen in der Ukraine, wie ursprünglich geplant, ist nicht mehr vorstellbar.» Später präzisierte Cassis' Kommunikationsabteilung diese Auskunft. Die Reformkonferenz bleibe «bis auf weiteres für den 4. und 5. Juli 2022 in Lugano geplant», hiess es nun. Die Vorbereitungsarbeiten werden fortgesetzt. Dabei werde geprüft, «welche Themen und Inhalte für die Ukraine angesichts der aktuellen Lage am nützlichsten sind».

Die Teilnehmerliste ist noch offen

Doch wie realistisch ist der Juli-Termin angesichts des Kriegs in der Ukraine? Die Frage stellt sich, nachdem der ukrainische Staatspräsident Wolonimir Selenski die Konferenz bei seiner Rede vom Samstag erwähnte. Diese Rede wurde live übertragen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Ukraine-Solidaritätsdemonstration auf dem Berner Bundesplatz, an der auch Cassis sprach.

Die mit dem «Präsidenten eures Landes» vereinbarte Konferenz sollte im Juli stattfinden, sagte Selenski vor den Demonstranten. «Ich glaube, ja, ich weiss sogar, dass wir sie abhalten können. Noch in diesem Jahr. In Ihrem Land.» Die Schweiz und ihre Bevölkerung werde die Gelegenheit haben, zum Wiederaufbau und der Entwicklung der Ukraine beizutragen und so «all das Gute zu zeigen, das in euren Herzen und unseren Herzen steckt.»

Auf Anfrage schreibt das EDA am Montagnachmittag erneut, die Situation werde laufend evaluiert und die Konferenz sei bis auf weiteres Anfang Juli in Lugano geplant. Ob Selenski, der sich weiterhin in der umkämpften ukrainischen Hauptstadt Kiew befindet, ins Tessin reisen wird, bleibt offen. Es sei zu früh, sich zur Teilnehmerliste zu äussern. Das EDA werde dazu «zur gegebenen Zeit» kommunizieren.

