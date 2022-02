Koch-Skandal Rechtsextremer «Parteikoch» der PNOS kocht in SRF-Sendung «Mini Chuchi, dini Chuchi» Ein bekannter Rechtsextremer kocht diese Woche für die SRF-Sendung «Mini Chuchi, dini Chuchi». Dem SRF gab er sich im Vorfeld geläutert. Recherchen belegen anderes. Dennis Frasch, watson.ch 03.02.2022, 10.35 Uhr

Beni und Zoë bewerten den Kartoffelstock von Beat. SRF

«Beni lebt in Altbüron LU. Wenn er nicht an einem Töffli schraubt oder Schlagzeug spielt, lebt er in der Küche seine Leidenschaft für Saucen aus.»

So präsentiert die SRF-Sendung «Mini Chuchi, dini Chuchi» diese Woche den Kandidaten. So weit, so normal. Was das Publikum nicht weiss: Der 37-Jährige bereitet seine Saucen auch gerne als «Parteikoch» der rechtsextremen Partei National Orienter Schweizer (PNOS) zu.

Rechtsrocker und PNOS-Vorstand

Das zeigen Recherchen. watson liegt eine Ausgabe des Parteimagazins «Harus» aus dem Jahr 2020 vor, in dem er ein «Corona-Quarantäne-Pasta-Menü» vorstellt. Er wird dabei als «Parteikoch» angepriesen.

Zum Begriff «Harus» «Harus!» war der Führergruss der Frontenbewegung in der Schweiz. Die Frontenbewegung leitete den Gruss vom gleich klingenden eidgenössischen Schlachtruf ab. Heute ist sie Titel des quartalsweise erscheinenden Magazins der PNOS.

Bei «Mini Chuchi, dini Chuchi» merkt man von all dem nichts. Beni gibt sich als sympathischer Familienvater. Auch in den sozialen Medien gibt er mehr mit seinen Kochkünsten als seiner politischen Einstellung an. Dem SRF soll er versichert haben, seine Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben.

Nicht der erste Koch-Skandal

Es ist nicht das erste Mal, dass Beni mit einem Auftritt in einer Koch-Sendung für Schlagzeilen sorgte. Im Jahr 2015 nahm der damals 30-Jährige bei der Tele-Züri-Show «Swiss Dinner» teil. Kurz darauf wurde bekannt, dass dieser als Vizechef der Sektion Willisau der PNOS Aufmärsche organisierte.

Beim SRF gibt sich Beni als grosszügiger und sympathischer Familienvater. SRF

Gemäss einem Artikel der «Sonntagszeitung» aus dem Jahr 2015 bewegte er sich zudem im Umfeld der militanten «Helvetischen Jugend», die sich mit ihrem Kürzel HJ an die Hitlerjugend der Nazis anlehnte. Die HJ organisierte 2004 einen Angriff auf eine antirassistische Kundgebung in Willisau.

Der Hobbykoch war zudem Bassist der Rechtsrockband «Indiziert», die vor allem durch ihre xenophoben und homophoben Texte auffiel. Die Band rund um Frontmann und ehemaligem Pnos-Führer Dominic Lüthard spielte unter anderem 2005 am «Fest der Völker» im ostdeutschen Thüringen vor knapp 1000 Neonazis.

Beim SRF will man nichts von all dem gewusst haben. Auf Anfrage sagt Karen Ballmer, Leiterin Factual und Entertainment, dass man den «Sachverhalt aktuell prüfe». Bis dieser geklärt sei, wolle man sich nicht zu den privaten Aktivitäten von Beni nicht äussern. «Wir möchten aber betonen, dass wir keinerlei Diskriminierung und Rassismus in unseren Sendungen tolerieren und dies bei den ‹Mini Chuchi, dini Chuchi›-Ausgaben mit besagtem Teilnehmenden auch nicht vorkommt.»

Tele-Züri-Chefredaktor Claude Winet liess nach dem Swissdinner verlauten, dass Beni nichts mehr mit seiner Vergangenheit am Hut habe. Damals wie heute scheint der sympathische Rechtsextreme den Fernsehsendern nicht die ganze Wahrheit gesagt zu haben.