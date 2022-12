Die ersten Folge «Reality Shore»: das erwartet dich

Einzug in die Partyvilla und erste heisse Flirts: Das erwartet dich in der ersten Folge «Reality Shore»

«Reality Shore» geht in die nächste Runde! Als erste zieht die Stimmungsbombe Hati in die Traumvilla in Kroatien ein. Schon bald gesellen sich auch einige Schweizer zur Partygruppe – unter anderem der aus der Bachelorette-Staffel bekannte Callboy Dino. An der ersten feuchtfröhlichen Party sorgen heisse Flirts für Gesprächsstoff. Und als Reality-Shore-Urgestein Yasin in die Villa einzieht, eskaliert die Party richtig.