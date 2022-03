Andreas Etter, Peter Wüst und der Raiffeisen-Prozess

Raiffeisen Vincenz-Prozess: Angeklagter verlor Vermögen, Ehe und wurde schwer krank Anwälte von Peter Wüst und Andreas Etter liessen die Bank Raiffeisen schlecht aussehen. Sie zerpflückten die Anklage und machten interessante Aussagen über Pierin Vincenz. Pascal Ritter Jetzt kommentieren 08.03.2022, 19.06 Uhr

Investnet-Mitgründer Andreas Etter erscheint zum Raiffeisen-Prozess des Zürcher Bezirksgerichts vor dem Volkshaus, am Mittwoch, 9. Februar 2022, in Zürich. Sein Geschäftspartner wurde im Laufe des Verfahrens schwer krank. Ennio Leanza / KEYSTONE

Es schien, als sei der Verhandlungstag sechs nebensächlich. Der Hauptangeklagte Pierin Vincenz tauchte gestern nicht einmal auf. In Wirklichkeit ging es aber um den Kern der Vorwürfe. Dieser liegt im Deal zwischen der Bank Raiffeisen und der Firma Investnet, welche in kleinere und mittlere Unternehmen investierte (KMU). Raiffeisen stieg im Jahr 2012 bei Investnet ein und übernahm sie bis 2015 schrittweise. Der Angeklagte Beat Stocker war heimlich zu 25 Prozent an Investnet beteiligt, als der Deal über die Bühne ging. Zudem soll er als Statthalter für Pierin Vincenz fungiert haben. Vincenz soll einen Drittel von Stockers Anteil verdeckt gehalten haben. Stocker war damals als Berater für Raiffeisen tätig, Vincenz war CEO. Als solche seien sie bei den Vertragsverhandlungen mit Investnet quasi auf beiden Seiten des Verhandlungstisches gesessen, so die Anklage.