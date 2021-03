RAHMENABKOMMEN Neuer Plan: Eine Volksinitiative soll den Rahmenvertrag mit der EU retten Der Vertrag sei zu wichtig für die Schweiz, als dass ihn der Bundesrat eigenständig beerdigen könne - finden Politiker aus verschiedenen Parteien. Sie wollen darum Unterschriften für den Vertrag sammeln. Francesco Benini 27.03.2021, 05.00 Uhr

Zwischen der Schweiz und der EU bahnen sich Turbulenzen an.

Keystone

Die Befürworter des Rahmenabkommens sind in der Defensive. Die Europäische Union habe sich bisher in den Verhandlungen kaum bewegt, ist in Bundesbern zu hören. In den drei Punkten, die der Bundesrat nachgebessert haben will, liegen die Vorstellungen der beiden Seiten weit auseinander. Vor allem die Unionsbürgerrichtlinie ist offenbar ein Problem. Für Brüssel ist sie integraler Teil der Personenfreizügigkeit, für Bern ist sie ein Tabu, weil der Schweiz eine Zuwanderung in ihre Sozialwerke drohte.