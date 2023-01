Serafe-Gebühr: Single blitzt vor Bundesgericht ab

Radio- und Fernsehgebühren Bundesgericht sagt nein: Single will nun tiefere Serafe-Gebühren in Strassburg erstreiten 335 Franken: So viel kosten die Radio- und TV-Gebühren pro Haushalt. Alex Bauert ist alleinstehend und fühlt sich diskriminiert, weil er im Verhältnis mehr Geld abliefern muss als Familien. Das Bundesgericht lehnt seine Beschwerde ab. Doch Bauert gibt nicht auf. Kari Kälin Jetzt kommentieren 19.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Serafe-Gebühr beträgt pro Jahr und Haushalt 335 Franken. Bild: Christian Beutler/ Keystone

Egal, ob es sich um eine Wohngemeinschaft mit sechs Personen, eine vierköpfige Familie oder einen Einpersonenhaushalt handelt: Die Serafe-Rechnung für den Empfang von Radio und Fernsehen fällt überall gleich hoch aus: 335 Franken. So haben es Bundesrat und Parlament gewollt, als sie die Haushaltabgabe beschlossen haben. Das neue Gesetz hiess auch das Volk in einer Referendumsabstimmung gut.

Alex Bauert lebt als Single. Für ihn stellt diese Lebensform ein geschütztes Merkmal im Sinne der Antidiskriminierungsnorm dar. Er legte deshalb beim Bundesgericht eine Beschwerde ein. Bauert fühlt sich ungerecht behandelt, weil er viel mehr Geld für seinen audiovisuellen Medienkonsum abliefern muss als Familien oder andere Mehrpersonenhaushalte. Bauert verlangt eine Pro-Kopf-Abgabe. Dies hätte eine einer tiefere Rechnung für Singles zur Folge. In der Schweiz leben rund 1,5 Millionen Menschen allein.

Das Bundesgericht in Lausanne hat nun Bauerts Beschwerde gegen die Serafe-Gebühr aber abgelehnt. Es argumentiert, die Haushaltabgabe knüpfe nicht an den Status Single an. So könne auch jemand mit einer Beziehung alleine wohnen. Umgekehrt könnten Singles in Mehrpersonenhaushalten leben. Die Richter in Lausanne sehen für die Ungleichbehandlung sachliche Gründe, unter anderem den geringeren bürokratischen Aufwand bei der Erhebung der Serafe-Gebühr. Auch Bundesrat und Parlament verwarfen die Pro-Kopf-Abgabe explizit mit dieser Begründung.

Für Bauert jedoch stellt die Pro-Kopf-Rechnung keinen unzumutbaren Mehraufwand dar, «der diese Diskriminierung rechtfertigen könnte», wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Der Psychologe und Jurist gibt nicht auf und zieht den Fall weiter an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. Auch politisch zieht er Konsequenzen: Er unterstützt die Volksinitiative, die eine Senkung der Serafe-Gebühr auf 200 Franken verlangt. Im Co-Präsidium des Initiativkomitees sitzen unter anderem SVP-Präsident Marco Chiesa sowie die Zürcher SVP-Nationalräte Thomas Matter und Gregor Rutz. Mit von der Partie ist auch Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz und Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen