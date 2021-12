Peter Grünenfelder kandidiert als Zürcher Regierungsrat

Peter Grünenfelder Der Chef von Avenir Suisse will für den Zürcher Regierungsrat kandidieren Peter Grünenfelder, der während zwölf Jahren Staatsschreiber des Kantons Aargau war, bewirbt sich für einen Sitz in der Zürcher Regierung. Seine Kernbotschaft: Zürich braucht mehr Innovation. Francesco Benini 16.12.2021, 16.42 Uhr

Hat Ambitionen: Peter Grünenfelder, Chef von Avenir Suisse. Gaetan Bally / KEYSTONE

Peter Grünenfelder hat sich entschieden. Der Direktor der Denkfabrik Avenir Suisse will für den Zürcher Regierungsrat kandidieren. Das bestätigen mehrere Quellen in der FDP des Kantons Zürich.

Am Donnerstagnachmittag verschickten die Stadtzürcher FDP, die kantonalen Jungfreisinnigen und die FDP des Bezirks Horgen eine Mitteilung, in der sie Grünenfelder als Kandidaten für die Zürcher Regierung vorschlagen.

Der 54-jährige Betriebsökonom will sich offenbar am Freitag erklären. Aus seinem Umfeld ist zu hören, dass er bereits mit der Planung des Wahlkampfes beschäftigt sei. Grünenfelder war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Aufgabe, die ihm bevorsteht, ist schwierig: Die Kantonalzürcher FDP verlor 2019 einen ihrer zwei Regierungssitze an die Grünen. Die Partei will das Mandat zurückholen. Die freisinnige Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh hat bereits bekannt gegeben, dass sie sich für eine dritte Amtszeit in der Exekutive bewirbt. Die Kantonalzürcher Wahlen sind auf den 12. Februar 2023 angesetzt.

In einem Referat sagte Grünenfelder kürzlich sinngemäss, dass die Wirtschaft im Kanton Zürich trotz und nicht wegen der Politik gut laufe. Hier dürfte seine Kampagne ansetzen: Zürich sei nach wie vor der Wirtschaftsmotor des Landes, falle aber zurück.