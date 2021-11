Chef von Avenir Suisse will in den Zürcher Regierungsrat

QUEREINSTEIGER Aufregung in der FDP: Der Chef der Denkfabrik Avenir Suisse prüft eine Kandidatur für den Zürcher Regierungsrat Peter Grünenfelder führt den Thinktank Avenir Suisse, zuvor war er Aargauer Staatsschreiber. Nun finden in der FDP Gespräche über eine Kandidatur Grünenfelders für die Zürcher Regierung statt. Der

54-jährige Betriebswirt entscheidet vor Weihnachten, ob er antritt. Francesco Benini 20.11.2021

Auf dem Sprung in die Zürcher Regierung? Peter Grünenfelder, der Chef der Denkfabrik Avenir Suisse. Gaetan Bally / KEYSTONE

Am Montag gab Peter Grünenfelder der NZZ ein langes Interview. Der Direktor der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse sprach über den Kanton Zürich. «Unsere Politik konzentriert sich darauf, den Wohlstand zu administrieren, statt an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, dass er vermehrt werden kann», sagte Grünenfelder.

Am Donnerstag schrieb die «Weltwoche», dass der Chef des Thinktanks mit dem Interview den Boden bereite – für eine Regierungskandidatur.

Recherchen dieser Zeitung ergeben: Es haben in der FDP Gespräche darüber stattgefunden, dass die Partei Grünenfelder ins Rennen schicken könnte. Mehrere Wirtschaftsvertreter setzen sich für ihn ein.

Was sagt Grünenfelder zu einer möglichen Kandidatur für den Zürcher Regierungsrat? Der 54-jährige Ökonom ging am Freitag nicht ans Telefon und beantwortete keine Nachrichten.

Ein FDP-Exponent sagt: Grünenfelder überlege sich eine Kandidatur. Entschieden habe er sich aber noch nicht. Wer antreten will, muss das bis zum 24.Dezember der Zürcher FDP melden.

Die Partei braucht ein bekanntes Gesicht

Die möglichen Ambitionen Grünenfelders versetzen die Freisinnigen in Aufregung. Dafür gibt es drei Gründe.

Erstens bilden die Kantonalzürcher Wahlen, die Anfang 2023 stattfinden, den Auftakt zum Wahljahr. Wer in Zürich gut abschneidet, tut dies meistens auch im Herbst in den eidgenössischen Wahlen. Eine Kandidatur Grünenfelders könnte die Zürcher FDP aufrütteln, meint ein freisinniger Politiker. Wenn es so wäre, würde das auch der nationalen Partei helfen.

Zweitens hat die Zürcher FDP 2019 einen ihrer beiden Sitze in der Regierung verloren. Die Partei ging in der grünen Welle unter, die nach dem Dürresommer 2018 das Land erfasste.

Den zweiten Sitz zurückzuholen, ist ein schwieriges Unterfangen. «Mit einem kaum bekannten Mitglied des Kantonsrats ist das nicht zu schaffen», meint ein Politiker. Und unter den fünf Zürcher FDP-Nationalräten dränge sich keiner auf.

Ein Zürcher Kantonsrat sagt:

«Grünenfelder würde für Disruption stehen.»

Das Wort «Disruption» ist im Schwange seit Donald Trump. Dass der Chef des Zürcher Thinktanks ans Werk ginge wie der amerikanische Immobilienunternehmer, ist zwar nicht zu erwarten.

Aber Grünenfelder wäre ein politischer Quereinsteiger. Die Ochsentour durch Gemeinde- und Kantonsrat hat er nicht absolviert. Er gilt als kluger analytischer Kopf, rhetorisch stark, geschliffen im Auftreten und als humorvoll.

Er weiss, wie eine kantonale Regierung funktioniert

Grünenfelder weiss ausserdem, wie eine Kantonsregierung funktioniert, denn er bekleidete während zwölf Jahren das Amt als Staatsschreiber des Kantons Aargau. Zuvor war er persönlicher Mitarbeiter des CVP-Bildungsdirektors Ernst Buschor, der dem Zürcher Regierungsrat von 1993 bis 2003 angehörte.

In beiden Funktionen trieb Grünfelder Reformen voran. Im Aargau gibt es Leute, die sagen: Er habe einen wesentlichen Beitrag geleistet zur Aufbruchstimmung, der den Kanton vor rund zehn Jahr erfasst habe.

Der dritte Grund für die Aufregung unter Zürcher Freisinnigen liegt in Grünenfelder selber. Man traut ihm zu, dass er einen lebendigen Wahlkampf führt, Themen lanciert und mit einer klaren Strategie ans Werk geht.

Nahe an der Wirtschaft

Am Freitag hat Carmen Walker Späh bekanntgegeben, dass sie sich für eine weitere Amtszeit als FDP-Regierungsrätin bewirbt. Sie ist als Volkswirtschaftsdirektorin mässig erfolgreich. In der Partei finden einige, dass darum ein bekannter Name dem FDP-Zweierticket gut anstände.

Grünenfelder sagt im NZZ-Interview: «Es ist fatal, wenn nur noch wirtschaftsferne Leute politische Verantwortung tragen oder sogar Leute mit tiefsitzender Ablehnung gegenüber der Wirtschaft.» Vielleicht leistet der Chef von Avenir Suisse bald einen Beitrag gegen diese Entwicklung.