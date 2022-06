Schweiz im UNO-Sicherheitsrat: Die wichtigsten Antworten

Q & A Wurde heute in New York «die Neutralität beerdigt»? Die Schweiz ist jetzt im UNO-Sicherheitsrat – das müssen Sie wissen Die Eidgenossenschaft wird ab 2023 Mitglied im mächtigsten Gremium der Weltpolitik. Was wird sie dort genau tun? Muss die Schweizer Armee jetzt Blauhelmsoldaten stellen? Und wer sitzt eigentlich in New York für die Schweiz am Tisch? Die wichtigsten Fragen im Überblick. Christoph Bernet 1 Kommentar 09.06.2022, 17.59 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis am Vorabend der Wahl der Schweiz in den UNO-Sicherheitsrat in New York. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ab Januar 2023 wird die Schweiz während zwei Jahren als eines von zehn nichtständigen Mitgliedern Teil des UNO-Sicherheitsrats sein, dem insgesamt 15 Staaten angehören. Die Schweiz nimmt einen der zwei Sitze ein, die der Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten (WEOG) zustehen. Den anderen Sitz dieser Gruppe wird Malta besetzen. Die zehn nichtständigen Mitglieder gesellen sich zu den fünf ständigen Mitgliedern USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich, auch P5 genannt («permanent five»).

Als nichtständiges Mitglied nimmt die Schweiz während der nächsten Jahre an jeder Sitzung des Sicherheitsrats teil. Sie erhält bei jeder Debatte das Recht sich zu äussern und verfügt über das volle Stimmrecht. Im Gegensatz zu den fünf ständigen Mitgliedern hat sie allerdings kein Vetorecht. Im Mai 2023 wird die Schweiz turnusgemäss für einen Monat die Präsidentschaft des UNO-Sicherheitsrats übernehmen. Die Schweizer Vertreterin wird dann die Sitzungen leiten und ist für die Traktandenliste und das monatliche Arbeitsprogramm des Rats zuständig.

Der Sicherheitsrat ist das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen. Seine Hauptaufgabe ist offiziell die «Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit». Die Charta der UNO gibt dem Sicherheitsrat das Recht, jede Situation zu untersuchen, die zu internationalen Spannungen führt. Stellt er fest, dass eine Situation die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden könnte, kann er mit einer ganzen Reihe von Werkzeugen reagieren. Diese reichen von einer einfachen Erklärung, mit welcher der Rat seine Sicht mitteilt, über die Beratung oder Mediation zwischen den beteiligten Parteien bis hin zu rechtsverbindlichen Beschlüssen in Form von Resolutionen. Der Sicherheitsrat kann darüber hinaus den internationalen Strafgerichtshof mit der Untersuchung von mutmasslichen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Genozid beauftragen. Oder er kann Sondertribunale für die Untersuchung dieser Verbrechen in einem spezifischen Kontext schaffen, wie er das beispielsweise für Ruanda oder Ex-Jugoslawien tat.

Resolutionen des Sicherheitsrates sind für die UNO-Mitgliedsstaaten rechtlich bindend. Damit kann der Sicherheitsrat beispielsweise Sanktionen erlassen oder das Mandat für eine friedenserhaltende Operation erlassen. Im Rahmen eines solchen Mandats haben so genannte Blauhelm-Soldaten im Auftrag der UNO ebenfalls das Recht, unter gewissen Bedingungen militärische Gewalt in begrenzter Form anzuwenden. Aktuell sind 12 dieser Friedensoperationen mit insgesamt 87'000 Blauhelmsoldaten und Fachpersonal am Laufen. Als ultima ratio kann der Sicherheitsrat auch eine militärische Intervention autorisieren. Er hat das in seiner 77-jährigen Geschichte bisher drei Mal getan: Im Koreakrieg 1950-1953, im ersten Golfkrieg 1990/91 und in Libyen im Jahr 2011.

In der Öffentlichkeit wird vor allem von jenen Debatten Notiz genommen, bei denen im Sicherheit heftig gestritten wird. Doch Tatsache ist: In den allermeisten Fällen entscheidet der Sicherheitsrat im Konsens. Im Jahr 2019 etwa verabschiedete er 52 Resolutionen, davon 42 einstimmig. Bei materiellen Beschlüssen wie Resolutionen braucht es die Zustimmung von mindestens neun der 15 Mitgliedsstaaten. Stimmt eines der ständigen Mitglieder dagegen, ist der Beschluss abgelehnt (Veto-Recht) – auch wenn ihm neun oder mehr Staaten zugestimmt haben.

Veto-Stimmen kommen relativ selten vor. Zwischen 2015 und 2019 war dies durchschnittlich drei oder vier Mal pro Jahr der Fall. Das Veto-Recht hat jedoch eine starke indirekte Wirkung. Bereits die Androhung eines Vetos durch einen P5-Staat reicht, dass ein Vorschlag gar nicht erst in den Rat kommt.

Für die SVP lautet die Antwort eindeutig Ja. Sie hatte mehrmals versucht, die vom Bundesrat in eigener Kompetenz beschlossene Kandidatur auszubremsen, scheiterte aber jedes Mal damit - zuletzt im März dieses Jahres. Heute morgen posierte die versammelte SVP-Fraktion vor dem Bundeshaus mit einem Banner mit dem Bildnis von Niklaus von Flüeh («Bruder Klaus»). Mit der Einsitznahme im Sicherheitsrat sei dei Schweiz «definitiv Kriegspartei» geworden, stand darauf. Die SVP warf allen anderen Parteien vor, Totengräber der Neutralität zu sein.

Zu einem ganz anderen Schluss kommt der Bundesrat. In einem ausführlichen Bericht ans Parlament hielt er 2015 fest, dass die Neutralität der Schweiz kein Selbstzweck, sondern ein Instrument zur Erreichung ihrer Ziele sei. Dazu gehöre «die Wahrung der eigenen Unabhängig und Sicherheit» und «eine gerechte und friedliche internationale Ordnung». Dieses grundlegende Ziel entspreche jenem der UNO und ihrer Charta, an der sich der Sicherheitsrat zu orientieren habe. Die Erfahrung anderer neutraler Staaten im UNO-Sicherheitsrat wie beispielsweise Österreich zeige, dass diese nie aufgrund ihrer Neutralität dazu veranlasst waren, sich zu enthalten oder gegen eine Resolution zu stimmen: «Daraus kann gefolgert werden, dass weder die Glaubwürdigkeit der Neutralität Schaden nimmt, noch ein aktives Engagement im Sicherheitsrat in Frage gestellt wäre», schrieb der Bundesrat.

Auch bezüglich friedenserhaltender Missionen oder vom Sicherheitsrat autorisierten militärischen Interventionen gab der Bundesrat Entwarnung: Die Schweiz müsste solchen Resolutionen als Mitglied des Sicherheitsrats weder automatisch zustimmen noch erwachse eine Verpflichtung, sich mit Soldaten daran zu beteiligen. Bereits heute ist die Schweizer Armee im Rahmen von UNO-Mandaten an friedenssichernden Missionen beteiligt, beispielsweise im Rahmen der KFOR im Kosovo.

Diese Frage hat im Parlament ebenfalls zu Reden gegeben. Die Aussenpolitische Kommission (APK) des Ständerats verlangte einen Bericht dazu, wie das Parlament in den Entscheidprozess miteinbezogen werden könnte. Aufgrund der hohen Kadenz und Komplexität der Entscheidungen im Sicherheitsrat sei rasches Handeln notwendig. Teilweise müssten Entscheide innerhalb von 24 Stunden getroffen werden. 2019 hielt der Sicherheitsrat und seine Nebenorgane rund 800 Sitzungen ab, was drei bis vier Treffen pro Tag entspreche. Dafür müsse man sich inhaltlich vorbereiten, innerhalb und zwischen den Departementen koordinieren, mit Partnern absprechen und zeitgerecht Instruktionen zuhanden der Schweizer UNO-Mission in New York abgeben. Ein ständiger Miteinbezug des Parlaments sei deshalb nicht realistisch. Doch der Bundesrat will die Aussenpolitischen Kommissionen des Parlament regelmässig informieren und bei Bedarf konsultieren.

Die eigentliche Entscheidkompetenz verbleibt jedoch beim Bundesrat. Seine Entscheide sollen den vom Parlament festgelegten aussenpolitischen Zielen entsprechen. Entscheidungen von grösserer Tragweite, etwa Sanktionen, will der Gesamtbundesrat vorbesprechen. Bei weniger brisanten Geschäften hingegen sollen die verwaltungsinternen Prozesse zum Tragen kommen, mit denen die Schweiz bereits Entscheide in anderen UNO-Organisationen vorbereitet.

Die Schweizer Kandidatur stand unter dem Motto «Ein Plus für den Frieden». Als Prioritäten der Mitgliedschaft hat der Bundesrat die nachhaltige Friedensförderung, den Schutz der Zivilgesellschaft, das Thema Klimasicherheit sowie die Stärkung der Effizienz, Transparenz und Rechenschaftspflicht des Sicherheitsrats festgelegt. Es ist zu erwarten, dass die Schweiz die Betreuung einiger laufenden Dossiers von austretenden Mitgliedern übernimmt, insbesondere von Norwegen und Irland, mit denen man bei der Vorbereitung eng zusammengearbeitet hat.

Aussenminister Ignazio Cassis und UNO-Botschafterin Pascale Baeriswyl. Alessandro Della Valle / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Im Normalfall wird UNO-Botschafterin Pascale Baeriswyl die Schweiz im Sicherheitsrat vertreten. Wegen der grossen Arbeitslast wird sie teilweise auch von ihren Stellvertretern abgelöst. Bei Sitzungen von besonderem Interesse oder grosser Brisanz ist auch denkbar, dass Aussenminister Ignazio Cassis oder der Bundespräsident die Schweiz vertreten wird. Im Jahr 2023 wäre das Alain Berset.

