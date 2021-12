Prozess zum Fall Sevelen Bankomaten-Bomber: Was sind das für Männer, die alles riskieren für die neue Form des Banküberfalls? Heute steht zum ersten Mal ein Mann vor dem Bundesstrafgericht, der einen Geldautomaten gesprengt haben soll. Der Testfall wird zeigen, ob das Strafrecht dem neuen Phänomen gerecht wird. Andreas Maurer Jetzt kommentieren Aktualisiert 22.12.2021, 09.03 Uhr

In Sevelen SG, einem Dorf nahe der Landesgrenze, haben zwei Rumänen mutmasslich einen Automaten der Raiffeisenbank mit Triacetontriperoxid geknackt. Das ist ein selbstgebastelter Sprengstoff, der schon bei leichten Erschütterungen explodiert.

Tatort Sevelen. Kantonspolizei (Sevelen, 12.12.2019)

Die Bundesanwaltschaft spricht von Glück, dass niemand verletzt wurde. Über dem Automaten befinden sich 16 Wohnungen. Auch für die Täter ist der Umgang mit der Sprengladung lebensgefährlich. Doch auch sie kamen davon, mit 126'000 Franken im Gepäck.

In diesem Fall ist der Bundespolizei ein seltener Erfolg gelungen. Sie hat die Verdächtigen mit DNA-Spuren und internationaler Polizeiarbeit ermittelt. Die Bundesanwaltschaft klagt einen 31-jährigen Rumänen an.

Es ist der erste Fall eines Bankomaten-Bombers am Bundesstrafgericht. Der Fall wird zeigen, ob das Strafrecht dem neuen Phänomen gerecht wird. Der Walliser Mitte-Nationalrat Philipp Bregy behauptet, eine Gesetzesverschärfung sei nötig. Nur so sei es möglich, die Täter von weiteren Straftaten abzuhalten. Der Bundesrat entgegnet, dies sei nicht nötig. Schon heute seien Haftstrafen bis zu 20 Jahren möglich.

Tatort Luzern. Kantonspolizei (Luzern, 21.12.2021)

Zuerst wird der Beschuldigte befragt. Er sitzt im Zürcher Gefängnis Pöschwies im vorzeitigen Strafvollzug und wird für den Prozess nach Bellinzona gefahren. Danach folgen die Plädoyers. Wenn die Juristen nicht zu lange reden, wird das Urteil noch heute verkündet.

Dumitru P. versteht nur ein paar Worte Deutsch. Eine Rumänisch-Übersetzerin spricht jedes Wort mit. Er spricht mit tiefer, langsamer und trauriger Stimmte. Er trägt Lederjacke, Jeans und Turnschuhe. Bewacht wird er von zwei Polizisten. Der vorsitzende Richter Alberto Fabbri befragt ihn. Nachfolgend ein Auszug davon.

Wie geht es Ihnen?

Ich bin nicht allzu glücklich momentan. Meine Situation ist katastrophal. Eigentlich sollte ich mich um meine Grossmutter kümmern.

Warum sind Sie mit 14 nach Frankreich gezogen?

Weil sich meine Eltern scheiden liessen. Ich bin bei meinem Vater geblieben. Er hat eigentlich diese Entscheidung getroffen. Für eine bessere Zukunft – seiner Meinung nach.

Wo wohnten Sie vor Ihrer Verhaftung?

In Österreich, wenn ich Arbeit hatte. Aber seit November 2019, als mein Vater krank wurde, war ich fast täglich im Spital. Die Distanz zwischen Österreich und Rumänien ist nicht allzu gross. Man könnte sagen, ich habe sowohl in Österreich als auch in Rumänien gelebt.

Schildern Sie Ihren beruflichen und schulischen Werdegang in wenigen Worten.

Ich habe in Frankreich den Pflegeberuf erlernt und Praktika danach gemacht. Aber nie als Pflegefachperson gearbeitet.

Was ist der Grund dafür?

So wie Sie vermutlich wissen, kann ich auf meine Vergangenheit nicht stolz sein. Seit ich 18 Jahre alt bin, habe ich Probleme.

Sie haben im Vorverfahren ausgesagt, im Trockenbau tätig zu sein. Beschreiben Sie diese Tätigkeit. Und wie haben Sie das gelernt?

Ich habe mit Gipskarton gearbeitet und diese Platten zusammengefügt. Ich habe eine praktische Ausbildung dafür gemacht. Dafür braucht man keinen Universitätsabschluss. Wenn man Interesse zeigt, kann man es schnell erleben.

Wo haben Sie gearbeitet?

In Rumänien, Deutschland und Österreich.

Verfügen Sie über Vermögen?

Ich besitze zwei Autos. Eines macht aber immer Probleme.

Haben Sie Schulden?

Ja, ich habe beim Steueramt in Deutschland Steuern. Ich hätte 1050 Euro pro Monat bezahlen müssen. Oder 950 Euro. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Seit ich im Gefängnis bin, kann ich die Steuern nicht mehr bezahlen.

Wie viel Wert haben Ihre Autos?

Beide Autos haben einen Wert von 10'000 bis 15'000 Euro.

Er erzählt über seine Kindheit. Sein Onkel habe ihn mit 14 in ein Erziehungsheim für Kinder mit Problemen geschickt. Vom 18. bis 24. Lebensjahr habe er Drogen konsumiert und Glücksspiele gespielt. Dann habe er sein Leben ändern wollen und begonnen, auf dem Bau zu arbeiten.

Welchen Bezug haben Sie zur Schweiz? Sie haben hier vorher schon Straftaten begangen.

Das kann ich nicht sagen. Das war Zufall. Ich war jung und dumm und brauchte Geld. Darum bin ich damals in die Schweiz gekommen.

In Frankreich wurden Sie wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation verurteilt. Worum ging es dabei?

Ich weiss es selber nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Ich war einfach ein dummes Kind. Ich habe mit einem Freund das Haus verlassen und wir wurden von der Polizei verhaftet. Man hat bei uns sogenannte Gas-Pistolen gefunden. Man warf uns vor, wir hätten alte Leute schlagen oder eine Bank überfallen wollen. Das stimmt alles nicht. Wir wurden zu acht Monaten bedingt verurteilt. Alle Vorwürfe stimmen nicht. Waffenhandel, Sprengstoffbenützung und so weiter.

Sie haben über Sprengstoff gesprochen. Können Sie das erklären?

Das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Diese Unterlagen habe ich erst in der Schweiz erhalten. Sprengstoff kenne ich nur vom Fernsehen. So etwas habe ich noch nie angefasst.

In Österreich wird Ihnen in einem laufenden Verfahren vorgeworfen, Sie hätten vier Bankomaten mit einer kriminellen Organisation gesprengt. Wie äussern Sie sich dazu?

Wie ich der österreichischen Polizei schon gesagt habe, weiss ich nichts davon.

Wir kommen zur Sache. Bestreiten Sie alles oder gestehen Sie einen Teil der Handlungen, welche die Bundesanwaltschaft in der Anklageschrift beschreibt?

(Er wird laut und unterbricht die Übersetzerin.) Ich bestreite alles. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht.

Lassen Sie die Übersetzerin bitte ausreden. Das ist wichtig.

Entschuldigen Sie. Ich bin gestresst. Ich habe lange darauf gewartet, dass wir uns hier sehen.

Wo waren Sie am besagten Tag?

Ich bin im November nach Rumänien gereist, um mich um meine kranken Vater zu kümmern. Er wollte nicht alleine ins Spital. Ich habe ihn dann täglich besucht. Vom 10. bis zum 15. November bin ich für eine Woche zurück gekommen, um die Verträge für Januar und Februar zu unterschreiben. Danach bin ich zurück nach Rumänien gekehrt. Um Ihre Frage zu beantworten: Ich war zu diesem Zeitpunkt entweder in Österreich oder in Rumänien.

Der Richter konfrontiert ihn mit Beweismitteln. Mit seinem Handy, das sich ins WLAN-Netz eines Cafés 40 Kilometer vom Tatort entfernt eingeloggt hat. Mit seiner Bankkarte, mit der in der Nähe Geld abgehoben wurde. Der Beschuldigte antwortet ausweichend. Er erzählt von seinem Vater, der im Spital gestorben sei und wirft dem Richter vor, sich nicht für dieses Schicksal zu interessieren.

