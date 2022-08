Marti und Binder über die Reform der Verrechnungssteuer

Pro & Contra Samira Marti und Marianne Binder streiten über die Reform der Verrechnungssteuer Am 25. September stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Reform der Verrechnungssteuer ab. Mitte-Nationalrätin Marianne Binder befürwortet die Vorlage, SP-Nationalrätin Samira Marti ist dagegen. Samira Marti, Marianne Binder 08.08.2022, 05.00 Uhr

Marianne Binder und Samira Marti. PD / Roland Schmid

PRO: Marianne Binder, Mitte-Nationalrätin

Marianne Binder, Nationalrätin (Mitte/AG). PD

Der Bund erhebt auf Zinsen von Obligationen eine Quellensteuer, die sogenannte Verrechnungssteuer. Dies hat zur Abwanderung von Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen in Länder geführt, die keine solche Steuer kennen. Mit der vorliegenden Reform soll dieser Standortnachteil korrigiert werden.

Bundesrat und Parlament wollen das ins Ausland verlagerte Geschäft mit Obligationenanleihen in die Schweiz zurückholen. Unternehmen und andere Körperschaften, die Anleihen ausgeben, sollen bei deren Ausgabe in der Schweiz gleiche Bedingungen erhalten wie im Ausland. Konkret sollen Zinserträge auf inländischen Obligationen von der Verrechnungssteuer befreit und die Umsatzabgabe auf inländischen Obligationen abgeschafft werden. Das wird dazu führen, dass Steuersubstrat und Arbeitsplätze wieder aus Ländern wie Luxemburg oder Malta in die Schweiz kommen. Die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Werk-, Finanz- und Forschungsplatzes wird gestärkt. Private und staatliche Unternehmen, unter anderem Spitäler, Energieunternehmen, der öffentliche Verkehr, aber auch Kantone, Städte und Gemeinden kommen künftig günstiger an Fremdkapital zur Finanzierung von Investitionen.

Die Reform ist gezielt. Sie führt wohl kurzfristig zu begrenzten Steuerausfällen, mittel- und langfristig aber zu steuerlichen Mehreinnahmen. Denn der belebte Schweizer Kapitalmarkt wird einheimische Wertschöpfung und damit neue Steuerquellen schaffen. Die Reform wird zu einem Zusatzwachstum der Schweizer Volkswirtschaft von jährlich wiederkehrend rund 0.5 Prozent führen und ist damit eine Investition in die volkswirtschaftliche Stärke der Schweiz, die allen Menschen, die hier leben, zugutekommt.

Wir wissen es: der internationale Druck auf die Schweiz steigt, es ist unerlässlich, unsere Wettbewerbsfähigkeit dort zu optimieren, wo wir dies mit unserer eigenen Gesetzgebung tun können. Deshalb sage ich Ja zu Reform der Verrechnungssteuer. Ja, zu unseren Unternehmen, zu unseren Arbeitsplätzen, zu unserem Schweizer Standort

CONTRA: Samira Marti, SP-Nationalrätin

Samira Marti, Nationalrätin (SP/BL). Roland Schmid

Bereits zum zweiten Mal stimmen wir in diesem Jahr über eine Steuervorlage ab, die volkswirtschaftlich wirkungslos ist und grosse Steuerausfälle zur Folge hätte. Mit der Abschaffung der Verrechnungssteuer sollen wiederum Grosskonzerne neue Sonderrechte erhalten. Sie werden begünstigt, wenn sie Geld am Kapitalmarkt aufnehmen. Gleichzeitig steigt die Steuerkriminalität an, weil der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer wegfällt. Für die Kosten von 600 bis 800 Millionen müssten einmal mehr die Bürgerinnen und Bürger aufkommen.

Anfang Jahr haben sich bei der Stempelsteuer-Abstimmung Zweidrittel der Stimmberechtigten gegen neue Sonderrechte für Grosskonzerne ausgesprochen. Mit der Verrechnungssteuer kommt am 25. September eine ähnliche Vorlage zur Abstimmung: Rund 200 Konzerne werden bei der Kapitalbeschaffung privilegiert. Das sind gerade einmal 0.03 Prozent aller Unternehmen in der Schweiz. KMU profitieren nicht, weil sich diese nicht über Obligationen finanzieren.

Zudem werden die finanziellen Auswirkungen dieser Vorlage kleingerechnet. Bei einem normalen Zinsniveau steigen die Ausfälle gemäss Bund auf jährlich 600 bis 800 Millionen Franken. Es wird behauptet, dass dieses Geld die Schweizer Wirtschaft stärkt. Fakt ist aber: Mindestens 480 Millionen Schweizer Steuergelder fliessen direkt ins Ausland ab – und zwar in die Taschen von Steuerkriminellen und Grossanlegern. Volkswirtschaftlich wäre eine Abschaffung deshalb wirkungslos. Die Bevölkerung hätte wiederum die Mehrkosten zu tragen.

Schliesslich fördert diese Vorlage die Steuerkriminalität. Der Bundesrat schreibt deutlich: «Die Steuer bezweckt in erster Linie die Eindämmung der Steuerhinterziehung». Während die Verrechnungssteuer für die Sparkonti der Bevölkerung bestehen bleibt, soll sie für Grossanleger und Vermögensverwalter abgeschafft werden. Damit entfällt für sie der Anreiz, bei den Steuern nicht zu betrügen. Eine solche Sonderbehandlung lehne ich ab.