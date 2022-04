Das und mehr schreibt die Sonntagspresse am 3. April

Presseschau «Die Schweiz schafft die Aufnahme der Ukrainer problemlos»: Das und mehr schreibt die Sonntagspresse Diese Themen sorgen am Sonntag, 3. April für Schlagzeilen. 03.04.2022, 06.52 Uhr

Der Integrationsexperte Thomas Kessler schlägt vor, Mehrzweckhallen und Schulhäuser «kreativ zu nutzen». Peter Klaunzer / Keystone

Zehntausende Flüchtlinge: «Das tut der Schweiz gut!»

Integrationsexperte Thomas Kessler ist sicher: Die Schweiz schafft die Aufnahme der Ukrainer problemlos. Das sagt er gegenüber SonntagsBlick. «Mit etwas Improvisation gelingt uns das», sagt der langjährige Integrationsdelegierte von Basel-Stadt. Er schlägt vor, Mehrzweckhallen und Schulhäuser «kreativ zu nutzen», indem man sie auch abends und am Wochenende offen halte. Kessler ist der Meinung, es tue der «satten Schweiz» gut, Flüchtlingen helfen zu können. «Wir neigen hierzulande zu Trägheit und zum Nörgeln», sagt Kessler. Nun bekomme die Schweiz von Leuten, die hungrig auf Bildung und sozialen Aufstieg seien, den Spiegel vorgehalten. «Die Ukrainer sind für ihre Familien und für ihr Land hoch motiviert. Es ist gut, wenn wir uns mit den ­realen Problemen Europas beschäftigen.»

Impfstoff-Spenden: Kritik wegen Anrechnung an Entwicklungshilfe

Der Bund hat kürzlich entschieden, bis Mitte Jahr bis zu 15 Millionen der Moderna- und Pfizer-Impfdosen an andere Länder zu spenden, sollten sie hierzulande nicht verimpft werden. Vor kurzem hat der Entwicklungsausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beschlossen, dass überschüssige Impfdosen, die an ärmere Länder abgetreten werden, offiziell den öffentlichen Entwicklungsausgaben der Geberländer angerechnet werden dürfen. Dies will man auch hierzulande so handhaben. Das kritisiert Alliance Sud, ein Zusammenschluss diverser Schweizer Entwicklungsorganisationen wie Swissaid, Caritas oder Terre des hommes: «Es ist aus moralischer Sicht problematisch, dass diese Impfdosen, die nie im Interesse der ärmeren Länder gekauft wurden, sondern im Gegenteil zur globalen Impfstoffknappheit beigetragen haben, nun als Entwicklungshilfe verkauft werden», sagt Kristina Lanz, Fachverantwortliche «Entwicklungspolitik» bei Alliance Sud gegenüber SonntagsBlick. Hinzu komme, dass die Anrechnung der Impfstoffspenden dazu führen könne, dass das Parlament im Anschluss die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit kürze.

Die ungekrönte Königin der Grünen tritt ab

Ein historischer Sieg, eine bittere Niederlage – und jetzt ist Schluss. Die erfolgreichste grüne Politikerin der Schweiz Regula Rytz verlässt den Nationalrat.

Regula Rytz absolviert im Mai ihre letzte Session als Nationalrätin, dann gibt sie ihren Sitz im Bundeshaus ab. Plötzlich geht alles ganz schnell. «Ich bin nun seit 30 Jahren rund um die Uhr in Parlamenten oder in einer Stadtregierung engagiert. Ich könnte noch lange mit Leidenschaft weitermachen», sagt sie gegenüber den Tages-Anzeiger. «Der Wunsch war aber grösser, mit 60 Jahren noch mal etwas Neues anzufangen.»

Ostergeschäft: Migros erteilt Goldhase von Lindt & Sprüngli Hausverbot

Vor einem Jahr hat die Migros Schokolade von Lindt & Sprüngli ins ­Sortiment aufgenommen. Chocolat Frey, seit 1950 Teil des Migros-Konzerns, hat die Gunst der Schoggilieb­haber seither nicht mehr auf sicher, sondern muss um die Absätze in den haus­eigenen Filialen kämpfen. Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen zieht eine ­positive Bilanz: «Die Schokolade von Lindt & Sprüngli war eine gute Ergänzung unseres Sortiments. Wir haben unsere Ziele erreicht und konnten Marktanteile hinzugewinnen», sagt er zu SonntagsBlick. Die Umsätze von Chocolat Frey in der Schweiz seien zwar leicht zurückgegangen, ins­besondere bei den Pralinés. Da es dem Unternehmen aber gelungen sei, im Ausland neue Kunden und Märkte zu erschliessen, sei man gut unterwegs. Das klingt nach Friede, Freude, Eier­kuchen. Das Ostergeschäft zeigt jedoch: So ganz entspannt sieht der orange Riese die neue Konkurrenzsituation dann doch nicht. Die Migros-Supermärkte sind aktuell zwar vollgestopft mit Schoggi­hasen in allen Farben und Formen. Der unbestrittene Star der österlichen Schleckerei fehlt jedoch: der Goldhase von Lindt & Sprüngli. Zumbrunnen erklärt den grossen Abwesenden so: «Das Ostergeschäft läuft stark und das Sortiment von Chocolat Frey ist sehr attraktiv. Deshalb haben wir uns entschieden, den Goldhasen nicht ins Sortiment zu nehmen.»