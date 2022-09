Steigende Prämien: Wo Bundesrat Berset Kosten sparen will

Prämienschock Ringen um steigende Prämien: Herr Berset, wo genau wollen Sie Kosten sparen? Der Bundesrat präsentiert das zweite Paket zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Es gleicht einem zahnlosen Tiger, effektive Massnahmen fehlen. Dabei wäre klar, was zu tun ist. Eine Analyse. Anna Wanner Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Bundesrat Alain Berset will den Weg zu einem effizienteren Gesundheitswesen bereiten. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Der Bundesrat versucht einen neuen Anlauf, um die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Denn seit Einführung der obligatorischen Krankenversicherung 1996 sind diese von 12 auf 32 Milliarden Franken pro Jahr gestiegen. Eindrücklich zeigt sich das auch am Beitrag, den jede Person jährlich leistet: 1996 zahlte eine versicherte Person im Schnitt 1771 Franken an Prämien und eigenen Behandlungskosten. 2021 waren es 4353 Franken.

Der Bundesrat hat sich bereits 2015 als Legislaturziel gesetzt, die Kosten in den Griff zu kriegen. 2017 hat er Experten beauftragt, konkrete Massnahmen zur Kostendämpfung zu entwickeln. 38 Vorschläge präsentierte die Gruppe daraufhin. Der Bundesrat verpackte diese in zwei Pakete und schickte 2019 ein erstes ins Parlament. Es wurde zerrupft. Zuerst haben die Parlamentarier die entscheidende Vorlage zur Senkung der Generikapreise ausgegliedert, um diese dann in einem zweiten Schritt zu versenken. Kosten in der Höhe von bis zu 480 Millionen Franken hätten gespart werden sollen – jährlich.

Die Gesundheitslobby oder: Das Kartell des Schweigens

Gesundheitsminister Alain Berset hat den Abschuss seines Sparvorschlags noch immer nicht verdaut. Wenn er ständig wiederholt, dass der Bundesrat seine Möglichkeiten zum Kostensparen ausgeschöpft hat, meint er eigentlich: Jetzt ist das Parlament dran.

Doch dieses zeigt sich zögerlich bis unwillig, die Kosten zu senken – nicht nur wegen der Generikapreise. Berset spricht vom «Kartell des Schweigens» und meint damit die Lobby der Gesundheitsindustrie, die ihre Interessen und vor allem den Umsatz von mehr als 80 Milliarden Franken im Jahr mit Vehemenz verteidigt: Soll in einem Bereich gespart werden, beispielsweise bei den Generika, schauen die anderen Akteure weg. Niemand setzt sich aktiv für den Vorschlag ein, im Parlament fehlen die Mehrheiten, und das Problem erledigt sich von alleine.

Das Paket bringt nichts Neues

Vor diesem Hintergrund kommt das aktuelle Paket politisch zum richtigen Zeitpunkt: Die Folgen der Pandemie verursachen deutlich mehr Kosten als gedacht, Santésuisse rechnet dieses Jahr mit einem Plus von 6,4 Prozent. Das wird sich ziemlich direkt auf die Prämien durchschlagen, die für 2023 bis zu 10 Prozent und auch in den Folgejahren stark wachsen könnten.

Die Nervosität ist entsprechend hoch, Ineffizienzen und hohe Tarife und Preise lassen sich in fast allen Bereichen ausmachen. Die Frage ist also: Wo lässt sich ohne Qualitätseinbussen sparen?

Der Bundesrat hat seine Antworten bereits im ersten Paket formuliert, er will mit dem zweiten Paket nun nachdoppeln und neue Preismodelle für teure, innovative Medikamente schaffen. Er will Rechnungen zur besseren Kontrolle elektronisch übermitteln, er will faire Tarife für alle Spitäler, er will eine effiziente koordinierte Versorgung für chronisch Kranke, und er will, dass Apotheker neu Leistungen wie Darmkrebs-Kontrollen direkt abrechnen können.

Weh tun diese Massnahmen niemandem direkt. Das Preismodell für Medikamente funktioniert bereits heute so, wird nun aber in ein Gesetz gegossen. Die koordinierte Versorgung basiert auf Freiwilligkeit. Aus diesen Gründen lässt sich auch kein Spareffekt beziffern.

Gleichzeitig hat der Bundesrat drei Massnahmen aus dem Paket gekippt: eine obligatorische Erstberatungsstelle für Patienten sowie Programme für chronisch Kranke. Das ist nicht weiter tragisch, der Spareffekt war auch in diesem Bereich umstritten.

Die dritte und mit Abstand wichtigste Massnahme, die Kostenziele, hat der Bundesrat als Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative der Mitte eingebracht. Die Ständeratskommission berät gerade darüber, schiebt aber den Entscheid vor sich her. Gerade hat sie die Beratung vom Herbst auf den Winter vertagt. Es ist dies ein Abbild davon, wie schwer sich die Politik mit griffigen Massnahmen tut.

Berset adressierte an der Medienkonferenz am Mittwoch deshalb direkt das Parlament, die Massnahmen schnell und ohne grosse Abstriche zu verabschieden. Von den 38 Vorschlägen bleibt vieles in der Schwebe. Wer die Kostenentwicklung betrachtet, muss von einem Politikversagen ausgehen.

Mehrere Massnahmen wurden Anfang Jahr und werden ab 2023 umgesetzt. Deren Wirkung ist zumindest umstritten, Ersparnisse nur mittelfristig möglich. Umso ärgerlicher ist, dass das Parlament wichtige Änderungen wie die einheitliche Finanzierung nicht zum Abschluss bringt oder die Zulassung der Ärzte (seit 2022 in Kraft) bereits wieder revidiert.

Der Elefant im Raum: Kantone agieren nicht

Gleichzeitig ist es ein offenes Geheimnis, wer die Kosten effizient steuern könnte, es aber offensichtlich nicht tut: die Kantone. Sie steuern weder die Zahl der Ärzte, noch verfolgen sie eine effiziente Spitalplanung, die bekanntermassen riesige Kosten verursacht und Ursache vieler Fehlanreize im System ist.

Es fehlen insofern nicht zwingend nur neue Gesetze, es fehlt der Wille, bestehende umzusetzen. Das zeigt die Diskussion um wichtige Massnahmen, die den Patienten und ihren Portemonnaies wohl am meisten bringen würden. Dazu gehört die koordinierte Versorgung eines chronisch Kranken, beispielsweise eines Diabetes-Patienten. Dazu gehört das Debakel um das elektronische Patientendossier. Und dazu gehört Transparenz zu Sinn und Risiken einer Behandlung (health technology assessment). Die Expertenkommission zählte sie zu den bereits «bestehenden Massnahmen». Jetzt tauchen sie in den Vorschlägen des Bundesrats und der Parteien wieder auf.

Wieso passiert da nichts oder nur wenig? Eine klare Antwort darauf gibt es nicht. Wahrscheinlich lassen sich die Massnahmen schlicht nicht in Geld ummünzen.

