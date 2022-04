Wegen Partyvolk: Postauto zahlt Millionen für Sicherheitspersonal

Postauto Wegen zu vielen Betrunkenen: Postauto gibt jetzt Millionen für Security aus Betrunkene Partygänger in Nachtbussen erfordern Massnahmen: Die Post hat soeben Sicherheitsaufträge im Umfang von knapp 3 Millionen Franken vergeben. Kari Kälin Jetzt kommentieren 22.04.2022, 09.48 Uhr

Auch an Bushaltestellen patrouillieren Sicherheitsdienste. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 23. April 2021)

Sie fahren in die abgelegensten Winkel des Landes, wecken Erinnerungen an Schulreisen und befördern pro Tag rund 370'000 Passagiere: Die Postautos, Markenzeichen Farbe gelb, gehören zum helvetischen Kulturgut. Doch zu gewissen Zeiten auf gewissen Strecken ist es nicht weit her mit der Dü-da-do-Romantik.

Vor allem in Nachtbussen, die Partyvolk von Zentrumsstädten in die Agglomerationen zurückbefördern, gibt es manchmal brenzlige Situationen. Die Postauto AG engagiert deshalb externe Sicherheitsdienste. Vor gut einem Monat hat sie für sieben Gebiete in der Ostschweiz, im Kanton Aargau und in der Romandie Aufträge im Volumen von fast drei Millionen Franken vergeben, wie ein Blick in die Beschaffungsplattform Simap zeigt. Die Einsprachefrist gegen die Vergabe läuft noch.

Patrouillen an Bushaltestellen

Gemäss der öffentlichen Ausschreibung müssen die Sicherheitsdienste folgende Aufgaben erledigen: Sie markieren Präsenz während der Busfahrten und verhindern, dass Postauto-Chauffeure abgelenkt werden. Sie erteilen Fahrgästen Auskünfte und schreiten ein, wenn unter diesen Streit ausbricht. Sie patrouillieren an Bushaltestellen, um Vandalismus zu vereiteln und schalten im Notfall die Polizei ein. Die Sicherheitsdienste können Ausweise kontrollieren, Personen befragen und wegweisen, aber anders als die Transportpolizei der SBB niemanden festnehmen.

Endrit Pergjegjaj ist stellvertretender Geschäftsführer bei der Vüch AG. Bild: Vüch AG

Die Vüch AG mit Sitz im Kanton St.Gallen hat den Zuschlag erhalten für Gebiete in den Kantonen Aargau und St.Gallen. Die Firma erbringt auch für andere Busunternehmen ähnliche Dienstleistungen. Sie verfügt über Erfahrung in diesem Bereich. Welches sind typische Situationen, in denen die Sicherheitsfachleute einschreiten müssen? Endrit Pergjegjaj, stellvertretender Geschäftsführer bei der Vüch AG, erwähnt zum Beispiel betrunkene Fahrgäste, die nach dem Ausgang per Bus die Heimfahrt antreten und dabei den Chauffeur stören. «Manchmal geraten sich die Fahrgäste untereinander in die Haare», sagt Pergjegjaj. In diesen Situationen gehe es darum, einen sicheren Betrieb des Busverkehrs zu gewährleisten.

Die Postauto AG setzt seit längerer Zeit auf externe Sicherheitsdienste. Manchmal kommen sie auch zum Einsatz bei Schwerpunkt-Ticketkontrollen oder bei Grossanlässen wie der Fasnacht. Postauto-Sprecherin Katharina Merkle sagt: «Die Fahrerinnen und Fahrer müssen sich auf das Fahren konzentrieren und können nicht zusätzlich angetrunkene Fahrgäste in Schach halten.»

Für die SBB sorgen schweizweit mehr als 200 Polizistinnen und Polizisten in Zügen und Bahnhöfen für Ordnung und Sicherheit. Im letzten Jahr zeigte die Transportpolizei rund 1400 Personen an, welche die Maskenpflicht missachteten. Dennoch: Die überwiegende Mehrheit der Kundenkontakte sei in den letzten zwei Jahren positiv verlaufen, sagt Sprecherin Sarina Schellenberg. Allerdings hätten die SBB-Mitarbeitenden die schlechte Stimmung, die zeitweise in der Gesellschaft geherrscht habe, ebenfalls gespürt, etwa in Form schwieriger Gespräche oder in einer Zunahme von Einzelfällen mit sehr hoher Aggressivität.

