Bundespräsident Alain Berset: Was die Zukunft bringt

Portrait Alain Berset reist als Bundespräsident um die Welt – aus seinem Innendepartement werden derweil wenig Impulse erwartet Pensionskassen, AHV und Gesundheit. Es sind gewichtige Bereiche der Bundespolitik, die Verbesserungen brauchen. Innenminister Alain Berset hat einiges erreicht, versprüht aber nicht eben Tatendrang. Kommt da noch was? Anna Wanner 1 Kommentar 03.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Bundespräsident feiert seine Wahl: Alain Berset winkt dem Volk. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Mit einem breiten Lächeln mischt sich Alain Berset unter die Parlamentarier, die sich nach den Bundesratswahlen am 7. Dezember im Eingangsbereich des Bundeshauses mit Käse, Schinken und Wein verköstigen. Er nimmt Gratulationen entgegen – die Bundesversammlung hat den 50-Jährigen zum zweiten Mal zum Bundespräsidenten gewählt. Ein formaler Akt, eigentlich. Doch die Wahl ist auch stets ein Gradmesser, wie es um die Beliebtheit eines Regierungsmitglieds steht.

Die Werte von Berset befinden sich im Keller. 140 von 232 Stimmen hat er erhalten. Zum Vergleich: Die neue Vize-Präsidentin Viola Amherd kam auf 207 von 223 gültigen Stimmen. Selbst der bei linken Politikern umstrittene Ignazio Cassis erzielte vor einem Jahr ein besseres Resultat. Doch Berset lässt sich nichts anmerken. Er lächelt und schüttelt Hände.

Der neu gewählte Bundespräsident lässt sich im Heimatkanton Freiburg feiern: Alain Berset posiert gut gelaunt mit Jugendlichen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Aufreibende Coronajahre und private Affären

Die Abstrafung muss ihn gleichwohl verletzt haben. Bei Umfragen schwingt der Gesundheitsminister stets als Liebling oben aus. Das kommt nicht von ungefähr. Während der Pandemie prasselte zwar harsche Kritik der Corona- und Impfskeptiker auf ihn ein, weshalb er Personenschutz brauchte. Der Grossteil der Bevölkerung fühlte sich aber durch die stete Balance zwischen strikten Massnahmen und dem Vertrauen auf die Eigenverantwortung sicher durch die Krise getragen. Die beiden Pandemiejahre waren seine prägendsten und anspruchsvollsten. Sie verlangten ihm auch persönlich viel ab.

Just in diese Zeit fielen auch private Affären, eine entgleiste Liebschaft und ein Flug mit der Cessna nach Frankreich sorgten für negative Schlagzeilen. Hinzu kam die Verstrickung eines persönlichen Mitarbeiters in eine strafrechtliche Untersuchung. All dies führte zu Spekulationen über einen baldigen Rücktritt. Doch Berset schweigt. Und macht weiter.

Alain Berset hat auf dem Flugplatz (Aérodrome) Régional Ecuvillens-Fribourg eine Cessna 182S gemietet und ist damit nach Frankreich geflogen. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Neuverteilung der Departemente befeuerte abermals Spekulationen über einen Rücktritt. Denn Berset ist die Flucht aus dem Innendepartement misslungen, er muss sich weiterhin an den höchst umstrittenen Dossiers Gesundheit und Soziales abmühen. Dossiers, die seine Partei wohl auch nicht gerne aus der Hand gegeben hätte.

Immer dieselbe Leier der steigenden Kosten

Berset erweckte zuletzt selbst den Eindruck, die Diskussionen um die Gesundheitskosten langweilten ihn. Er habe die Medikamentenpreise gesenkt, die Arzttarife auch. Den Versicherten habe er so mehr als eine Milliarde Franken Gesundheitskosten erspart. Berset verweist gerne auf seine Erfolge – und auf seine begrenzten Möglichkeiten: Alle weitergehenden Reformen habe das Parlament abgeschmettert.

Und jetzt? Versauert Berset untätig in seinem Departement?

Die Probleme im Gesundheitswesen ändern sich nicht so schnell. Die finanzielle Belastung hingegen schon. Bersets Erklärung für die steigende Prämienlast lautet seit Jahren: Die Kosten wachsen wegen der alternden Bevölkerung und des technologischen Fortschritts in der Medizin. «Das sind positive Neuigkeiten», erklärte er zuletzt im September anlässlich des neusten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung. «Es bedeutet, dass es den Menschen dank der Medizin länger gut geht.» Immer folgt auf die positive Entwicklung ein grosses Aber. Auch an jenem Mittwochnachmittag: Im System steckten zu viele Ineffizienzen. Unnötige Behandlungen, zu hohe Preise, falsche Abläufe.

Bundesrat Alain Berset hatte 2015 noch sichtbar mehr Freude, den Medien die Gesundheitspolitik zu erklären. Peter Schneider / KEYSTONE

Die Rezepte zur Besserung sind umstritten. Das jüngste Massnahmenpaket, das er im September der Öffentlichkeit präsentierte, fiel bereits in der Vernehmlassung durch. Was übrig bleibt, ist äusserst mager und in den Augen vieler untauglich zum Kostensparen. Berset wolle das Gesundheitswesen verstaatlichen, so der Vorwurf.

Kampf gegen das «Kartell des Schweigens»

Er selbst hat sich längst einen Reim auf die anhaltende Kritik gemacht: Im Gesundheitswesen spannen alle Akteure zusammen, um Veränderungen abzuwenden. Denn die meisten leben mit den heutigen Regeln gut. Die Rede ist vom «Kartell des Schweigens». Ein Beispiel? Als Alain Berset die hohen Generikapreise senken wollte, präsentierte er ein neues Modell zur Preisfestlegung. Noch bevor die Vorlage das Parlament 2020 erreicht hatte, war sie tot: Bereits 2017 spannten die führenden Akteure des Gesundheitswesens mit den Generikaherstellern zusammen und bekämpften die Reform, sie lobbyierten in der Öffentlichkeit und dem Parlament. Einzig der Preisüberwacher und der Krankenkassenverband Santésuisse setzten sich zuletzt noch dafür ein. Die anderen schwiegen zu Gunsten der Industrie, die Vorlage fiel im Parlament ohne grosse Diskussionen durch.

Das Parlament hat ihm zuletzt einen Dämpfer versetzt: Nur 140 Stimmen erhielt Berset bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Anthony Anex / KEYSTONE

Nicht jedes Beispiel lässt sich so deutlich nachzeichnen. Und auch nicht jedes ärgert Berset gleichermassen. Aber ein gewisser Frust ist erkennbar. Wer schon länger mit ihm zusammen an runden Tischen sitzt, erwartet seinen Abgang darum in Bälde, nach seinem Präsidialjahr. Ihm fehle schlicht die Lust, weiter Energie in aufreibende Scharmützel mit den Ärzten zu stecken, den Streit der Krankenkassenverbände zu erdulden oder den Pharmafirmen ein Entgegenkommen abzuringen.

Zwar beteuerte er gegenüber dieser Zeitung noch im Sommer, dass er weiterhin Freude an seiner Arbeit verspüre und wichtige Projekte zu Ende führen wolle. Und auch die vielen verärgerten Gesundheitsakteure beweisen, dass Berset etwas bewirken will – oder dies sogar auch tut. Manchmal ganz unsichtbar, etwa bei der Mammut-Reform der einheitlichen Finanzierung der Gesundheitsleistungen, wo sein Departement wichtige Grundlagen für eine saubere Gesetzesarbeit beisteuerte.

Neue Regeln und mehr Steine im Weg

Es sind wenige Lichtblitze. Bersets Bundesamt für Gesundheit (BAG) steht zudem im Ruf, den Ärzten, den Krankenversicherern und auch anderen Akteuren wie den Apothekern unnötig Steine in den Weg zu legen: Oft sind es Gesetzesänderungen, die in der bundesrätlichen Verordnung allzu rigide umgesetzt werden. Jüngstes Beispiel dafür ist die Zulassungssteuerung für Ärztinnen und Ärzte. Als Qualitätssicherung gedacht, müssen ausländische Ärzte drei Jahre an einem Schweizer Spital tätig gewesen sein, bevor sie frei praktizieren dürfen. Sie müssen das System und die Sprache kennen – und die fachlichen Qualifikationen belegen. Doch der einmalige Nachweis reicht dem BAG nicht: Bei jedem Kantonswechsel wird eine neue dreijährige Ausbildung an einem kantonalen Spital verlangt.

Ist das behördlicher Übereifer oder böser Willen?

Jedenfalls tauchen solche Irritationen immer wieder auf: bei den Wahlfranchisen, bei den Margen für Apotheker, beim Reserveabbau der Versicherer. Für viele Akteure hat dies die Zusammenarbeit erschwert, obwohl wichtige Projekte oben auf der Prioritätenliste stehen: die Durchsetzung fairer Medikamentenpreise, die Umsetzung der Pflegeinitiative und das elektronische Patientendossier.

Neues Bundesrats-Powerduo aus der Westschweiz: Kann die neugewählte Parteikollegin Elisabeth Baume-Schneider Berset etwas Beine machen? Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Nicht überall fehlt der Gestaltungswille, aber manchmal ist dessen Mangel allzu offensichtlich: Das Patientendossier fristet seit bald zehn Jahren ein Schattendasein. Wenn sich Berset für Verbesserungen interessiert hätte, wären wir heute mindestens drei Schritte weiter.

Pensionskassenreform am Abgrund

Auch bei den Sozialversicherungen hapert es. So scheint er bei der Pensionskassenreform wenig bemüht, das Parlament zu einem tragfähigen Kompromiss zu bringen: Berset warnte vor einem Jahr im Nationalrat bereits vor einer Niederlage an der Urne. «Wir haben viele Erfahrungen gemacht, wie man Abstimmungen über Reformen verliert.» Wichtig sei, dass man etwas aus diesen Erfahrungen lerne. «Wenn irgendjemand hier denkt, dass es möglich sein wird, ohne die Sozialpartner eine Mehrheit zu finden, dann wünsche ich viel Glück.» Berset hält weiter an der Maximalforderung der Gewerkschaften fest, auch wenn diese im Parlament chancenlos ist. So wird das nichts.

Offen ist auch die Frage, wie motiviert er ist, die Finanzierung der AHV auf zwanzig weitere Jahre hinaus zu sichern. Berset hat eine wichtige Reform geschafft, er hat die AHV kurzfristig saniert – auch gegen den massiven Widerstand seiner Partei. Jetzt wird er im Präsidialjahr viel unterwegs sein, wird den Fokus auf Länder legen, die von aktuellen Krisen betroffen sind, aber nicht im Fokus stehen – etwa Kolumbien oder Mosambik.

Und was kommt danach? Die wenigsten wären überrascht, wenn er nach 12 Jahren Bundesrat eine neue Herausforderung suchen würde.

1 Kommentar Hans Peter Heusser vor 8 Minuten Ja genau so ist auch die Aussenansicht. Nicht viel auf die Reihe gebracht in den vielen Jahren seiner Regentschaft. In sich gehen ist nicht sein Ding. Alle Kommentare anzeigen