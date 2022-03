Porträt Selenskis Mann in der Schweiz: Wie der Botschafter Artem Rybchenko von Bern aus für die Freiheit der Ukraine kämpft Er ist mehr als nur ein Botschafter. Er ist Flüchtlingshelfer, Demo-Organisator, Filmer und Einheizer: Artem Rybchenko, 38. Die Diplomatie der Ukraine führt kommunikativ einen einzigartigen globalen Cyberwar. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Artem Rybchenko, der ukrainischer Botschafter in Bern, mit Tochter Amelie vor dem Eingang der Botschaft. Die ukrainische Botschaft hat die Friedensdemo vom Samstag organisiert. Anette Boutellier (Bern, 19. März 2022)

Vor der ukrainischen Botschaft beim Helvetiaplatz in Bern sieht es aus wie an einem Wallfahrtsort. Devotionalien liegen vor dem eisernen Eingangstor - Briefe, Blumen, Kerzen, Schals.

Briefe und Blumen vor der ukrainischen Botschaft in Bern. Annette Boutellier

Im Innern der Botschaft dagegen herrscht hektisches Treiben. Es wirkt, als ob Eishockeyfans ihrer Choreo vor einem besonders wichtigen Spiel den letzten Schliff gäben. Blaugelbe Transparente werden bereitgestellt: «Hands off Ukraine», «Peace for Ukraine». Und blaugelbe Fahnen bereitgelegt.

Nur: Hier geht es nicht um ein banales Eishockeyspiel zur Zerstreuung. Es geht um eine Demonstration auf dem Berner Bundesplatz. Es geht um Krieg oder Frieden für die Ukraine, um Tod oder Überleben. Mittendrin steht Artem Rybchenko (38). Er ist seit 2018 ukrainischer Botschafter in der Schweiz – und organisiert die Friedensdemo.

«Wir haben keine Zeit – und wir haben nur ein Land», sagt er. «Wir möchten Unabhängigkeit, Frieden. Und wir möchten europäische und demokratische Standards für unser Volk.» Dann eilt er in blütenweissem Hemd mit blau-gelb-braunen ukrainischen Stickereien und dunkelblauem Blazer zu Fuss über die Kirchenfeldbrücke Richtung Bundeshaus West. Dort ist er im Aussendepartement mit Bundespräsident Ignazio Cassis verabredet. Man will letzte Details besprechen. Cassis soll an der Demo Wolodimir Selenski begrüssen, den ukrainischen Präsidenten. Dieser soll live zugeschaltet werden.

Artem Rybchenko in seinem blütenweissen Hemd mit ukrainischen Stickereien unterwegs ins Aussenministerium zu Bundespräsident Ignazio Cassis. Rechts Bundeshaus-Journalist Othmar von Matt. Annette Boutellier (Bern, 19. März 2022)

Rybchenko ist Capo, Moderator, Filmer, Flüchtlingshelfer und Diplomat

Rybchenko ist in diesen Tagen mehr als einfach ein Botschafter. Viel mehr. Das zeigt sich auf dem Bundesplatz. Er führt durch die Demonstration, heizt die mehreren tausend Menschen an wie ein Capo an einem Eishockeyspiel («We are one»; Wir sind vereint), moderiert den Auftritt der Botschafter aus aller Welt und spricht mit den Menschen auf dem Platz.

Botschafter Artem Rybchenko moderiert an der Friedensdemo die Darbietungen der Botschafter aus aller Welt - und interagiert mit dem Publikum. Video: Othmar von Matt

Er ist aber auch Flüchtlingshelfer, besorgt Landsleuten schon mal persönlich Unterkünfte, kümmert sich um die Spenden, hält die Kontakte zur Politik und sagt auch undiplomatisch direkt, woran es der Ukraine heute fehlt: «Essen und medizinische Produkte sind wichtig. Was wir jetzt aber sehr schnell benötigen, sind Schutzwesten und Schutzhelme. Hier müssen wir eine Lösung finden mit der Schweizer Regierung und der Politik.»

Artem Rybchenko, der ukrainische Botschafter, tritt mit Botschaftern aus aller Welt auf - und filmt. Links im Hintergrund EU-Botschafter Petros Mavromichalis. Annette Boutellier (19. März 2022)

Von Selenski bis Rybchenko - die neue junge diplomatische Garde

Rybchenko ist Teil einer sehr jungen diplomatischen Garde der Ukraine. Er selbst ist 38 Jahre alt, Präsident Selenski 44 Jahre, Aussenminister Dmytro Kuleba 40, Andrij Melnyk, Botschafter in Deutschland 46 und Vasyl Khymynets, Botschafter in Österreich 51.

«Wir sind ein junges Team», sagt Rybchenko. «Aber alle sind professionell.» Man dürfe nicht vergessen, dass auch die Ukraine ein junges, modernes demokratisches Land sei. 1991 stimmte eine deutliche Mehrheit von 92,3 Prozent dem Referendum über die Unabhängigkeit der Ukraine zu. «Wolodimir Selenski ist schon der sechste Präsident der Ukraine seit 30 Jahren», hält Rybchenko fest. «Andere postsowjetische Länder hatten in derselben Zeitspanne nur einen oder zwei Staatschefs.»

Das diplomatische Korps der Ukraine inklusive Präsident Selenski und Aussenminister Kuleba sei «eine grosse Mannschaft», sagt Rybchenko. Noch im Dezember 2021 hatte es sich im Westen der Ukraine zu einer Botschafterkonferenz getroffen, um die nächsten diplomatischen Schritte in die Wege zu leiten. Schon damals ging es in erster Linie um den Frieden.

Mit der Invasion Russlands am 24. Februar änderte sich die ukrainische Welt. «Wir müssen alles ganz schnell lösen, wir haben keine Zeit. Wir arbeiten rund um die Uhr, überall auf der ganzen Welt. Wir versuchen Wege zu finden, um diesen Krieg zu stoppen.»

Cyberwar, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat

Das tut Präsident, Aussenminister und die Diplomaten auf eine Art und Weise, wie es die Welt noch nie gesehen hat. «Dass sich ein Staatspräsident direkt meldet, ist für mich neu», sagt Politologe Claude Longchamp. «Militärisch ist er zwar unterlegen, kommunikativ aber hoch überlegen. Das gibt ein Gefühl von unglaublicher Zuversicht in der Ukraine.»

Für Longchamp führt die Ukraine «eine neue Form von Cyberwar», wie er sagt. «Bisher ging man immer davon aus, Cyberwar bedeute, den Gegner so zu stören, dass er nicht mehr funktionieren kann. Beim ukrainischen Cyberwar geht es aber darum, die globale Deutungshoheit zu gewinnen. Und es zeigt sich: Das ist tatsächlich möglich.»

Persönliche Videoclips des Präsidenten gehören zu den wichtigsten neuen Stilmitteln dieser ukrainischen Diplomatie. So spazierte Selenski mit der Handykamera im Selfie-Modus durch den Kiewer Amtssitz - um zu zeigen, dass er in Kiew ist und für sein Land kämpft.

Dazu kommen die live per Screen übertragenen Ansprachen von Präsident Selenski in den Parlamenten der USA, Grossbritanniens und Deutschlands oder an der Friedensdemo in Bern. Hier geht es um direkte Kommunikation mit der Politik und der Bevölkerung.

«Wir müssen alle Kanäle nutzen, die uns zur Verfügung stehen»

Rybchenko hat seinen Doktortitel in Digitaler Diplomatie gemacht. Er ist damit ein Spezialist jener Kommunikationsmittel, welche die Ukraine so meisterhaft umsetzt. «Wir müssen der Welt schnell und aktiv die Wahrheit zeigen», sagt er. «Dafür müssen wir alle Kanäle nutzen, die uns zur Verfügung stehen.» Social Media biete Diplomaten und Präsidenten ganz neue Möglichkeiten. Rybchenko selbst schickte ein Video an den Präsidenten, damit dieser sehen konnte, wie sich Bundespräsident Ignazio Cassis seine Rede in einem Bus anhörte.

Artem Rybchenko filmt, wie Bundespräsident Ignazio Cassis der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lauscht. Annette Boutellier (Bern, 19. März 2022)

Artem Rybchenko ist zurzeit praktisch «24/7 unterwegs», also 24 Stunden an sieben Tagen, wie er sagt. Als er nach der Friedensdemo in die Botschaft am Berner Helvetiaplatz zurückkehrt, warten freiwillige Helfer, die medizinische Hilfsgüter für den Transport in Richtung Ukraine verladen. Die Botschaft selbst hat nur wenig Personal, sie lebt von freiwilligen Helfern, die vor allem am Wochenende für sie arbeiten.

Im Innern erwarten Rybchenko die nächsten Gespräche. Wie hält er diesen ungesunden Rhythmus durch? Er schüttelt den Kopf. «Wir sind zwar müde», sagt er. Sein Husten und sein leicht rötliches Gesicht zeugen davon. «Doch es gibt keinen anderen Weg. Wir wollen zeigen, dass wir keine Angst haben, dass wir stark sind. Für die Ukraine, aber auch für Europa und die ganze Welt.»

Artem Rybchenko posiert noch schnell für ein Porträtbild. Seine Tochter will auch aufs Foto, der Diplomat nimmt sie ukrainisch undiplomatisch auf den Arm. Dann verschwindet er in der Botschaft. Die Pflicht ruft.

