Porträt «Eine toxische Mischung in der republikanischen Schweiz» – Überflieger Andrea Caroni gerät in Turbulenzen Es war nicht die Session des freisinnigen Ständerats Andrea Caroni – war es das mit seinem politischen Aufstieg? Stefan Schmid 19.03.2021

Gut gelaunt kommt Andrea Caroni Mitte Februar ins Studio des Ostschweizer Fernsehen TVO. Seine Kinder dürfen draussen in der Maske spielen, während der FDP-Ständerat vor der Kamera die Argumente seines Kontrahenten Mike Egger zerpflückt.

Der Rheintaler SVP-Politiker ist kein Kind von Traurigkeit, wenn es um saftige Wortmeldungen geht. Doch Caroni ist schneller, wendiger, raffinierter. Er belehrt, ganz der Rechtsanwalt, den jungen Kollegen nicht nur über die Rechtsfolgen der Burka-Initiative. Er tritt auch populistischer auf. Politischer Junkfood sei das, was Egger und seine SVP-Kollegen dem Stimmvolk da vorsetzen. Caroni verlor am 7. März die Abstimmung zwar. Doch in Ausserrhoden, in seiner Heimat, da gewann er sie.

Überhaupt: In Ausserrhoden ist Caroni ein Star – freilich einer ohne Heldenstatus. Dafür ist der brillante Jurist zu weit weg vom Durchschnittsbürger am Stammtisch und an den im Kanton beliebten Viehschauen. Dort lässt sich Caroni zwar auch ab und an blicken, vornehmlich jedoch in einem Wahljahr und weniger zwischendurch. Aber, sie respektieren ihn, die Ausserrhoder. In der kleinräumigen Welt am Fusse des Säntis ist allen klar: Solche Überflieger gibt es selten.

Der Staatsrechtler schliesst seine Studien an den Universitäten Zürich, Genf und Harvard mit Bestnoten ab. Mit 28 wird er Berater von Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Mit 31 schicken ihn die Ausserrhoder in den Nationalrat. Sein Sieg gegen Köbi Frei, den amtierenden SVP-Finanzminister des Kantons, fiel überraschend deutlich aus.

Doch im Bundeshaus weht dem Jungspund bald ein steifer Wind ins Gesicht. Caroni wird als überheblich und überehrgeizig wahrgenommen. Bundesrätin Doris Leuthard, ein Alphatier unter der Kuppel, soll ihn entgegen den Gepflogenheiten konsequent gesiezt und mit «Herrn Nationalrat» angesprochen haben.

Caroni lässt sich davon nicht beirren und trachtet nach nur zwei Jahren im Amt bereits nach dem Nationalratspräsidium. Doch die FDP stellt Christa Markwalder auf. Zu einem Nationalratspräsidenten Caroni sollte es nicht kommen.

Jung, smart, blitzgescheit und sehr ambitioniert – eine toxische Mischung in der republikanischen Schweiz

Caronis Aufstieg geht derweil anderswo weiter. Nach dem Rücktritt von FDP-Ständerat Hans Altherr rutscht der damals 37-Jährige ohne jegliche Diskussionen in die kleine Kammer nach.

Spätestens dort lernt er, was sich im Berner Haifischbecken geziemt: Nicht arrogant rüberkommen, Bescheidenheit und Bodenständigkeit ausstrahlen, Älteren die Show nicht stehlen. Auch in diesem Rat ist Caroni zwar den meisten Kolleginnen und Kollegen intellektuell und rhetorisch überlegen, doch er lässt dies seine Umgebung weniger spüren. Seine Ambitionen hält er hinter dem Berg.

Demonstrativ stellt er sich hinter die Kandidatur seiner Ostschweizer FDP-Ratskollegin Karin Keller-Sutter für den Bundesrat, fast so, als wolle er allen beweisen, dass sich auch ein Überflieger brav in die Reihe stellen kann.

Doch wie lange noch? Wann platzt ihm das enge Hemd des Ausserrhoder Ständerats? Im Unterschied zu Kollegen aus grossen Kantonen ist ein Wechsel in die Kantonsregierung keine ernsthafte Option.

Was will Doktor Caroni in Herisau, wo der Kleinstaat Ausserrhoden mit seinen knapp 60'000 Einwohnern verwaltet wird?

Eigentlich, das ist allen politischen Beobachtern in Bern klar, hat Caroni das Zeug zum Bundesrat. Doch der Ostschweizer Sitz ist bis auf weiteres durch Karin Keller-Sutter besetzt. Hinzu kommt: Die Zweiervertretung der FDP war schon gottgegebener als in diesen Zeiten. Die Wählerverluste des Freisinns summieren sich. Und auch die Genderdiskussion kommt Caroni nicht unbedingt zupass. Er ist vieles, bloss keine Frau.

Bleibt ihm also bis auf weiteres die Arbeit im Parlament. Sein heroischer Kampf gegen die Pädophileninitiative in Ehren: Zu den Strippenziehern gehört er dort freilich nicht. Vielleicht geht ihm das politische Kleinklein, das Türklinken putzen bei Freund und Feind gegen den Strich. Lieber kümmert er sich um die grossen staatspolitischen Fragen.

Doch just auf seinem Spezialgebiet erleidet er kurz vor der Frühlingssession seine bisher bitterste Niederlage. Der Gerichtskommission, die Caroni präsidiert, ist es nicht gelungen, der Bundesversammlung einen Bundesanwalt zur Wahl vorzuschlagen. Das ist zwar nicht alleine Caronis Schuld, dennoch bringt man die miserable Performance der Kommission mit dem Ausserrhoder in Verbindung. Kein Wunder platzte Caroni kurzum der Kragen. Die zahlreichen Indiskretionen seien ein grosses Problem, monierte er. Deren Urheber sei «hochkriminell» und müsste mit «Handschellen aus der Kommissionssitzung abgeführt werden».

Auch wenn Caroni im Kern recht hat, sind das für bundesbernische Verhältnisse doch harsche, so noch nie gehörte Worte. Sie hätten ihm unzählige Bürgerzuschriften eingetragen, sagt Caroni später. Alle positiv. Die Leute mögen es, wenn man Klartext spricht. Doch mögen sie es auch in Bern? Dort also, wo jene sitzen, die Caronis Karriere befördern könnten?

Die Meinungen sind geteilt. Von «das vergisst man schnell wieder» bis «damit hat er sich erheblich geschadet», hört man einiges. Die Nerven lägen blank, tönt es aus der Gerichtskommission. Sein Vorgänger habe das Gremium unaufgeregt geführt. Caroni jedoch seien die Medienauftritte danach immer sehr wichtig. Das falle nun beim Misserfolg auf ihn zurück. Einige von Caronis Kolleginnen und Kollegen in der fraglichen Gerichtskommission ziehen es vor, zu schweigen. Es sei nicht opportun, sich jetzt zu dessen Arbeit zu äussern.

Ausserhalb der Gerichtskommission ist man auskunftsfreudiger. Caroni sei sehr kompetent und ein angenehmer Kollege. Allerdings auch einer, der sich etwas wichtig nehme und manchmal distanziert wirke. Das intellektuelle Rüstzeug zum Bundesrat habe er ohne Zweifel. Doch so richtige Fans von ihm gebe es im Bundeshaus wenige.

Respekt ja, emotionale Zuneigung eher nein. Ist das letztlich das Schicksal des Überfliegers? Gerade in einem Land, das dem politischen Ausgleich huldigt und gerne auch mal eine Durchschnittsfigur in den Bundesrat wählt?

Nun, zur Wiederwahl in Appenzell Ausserrhoden reicht es ihm locker, diese hat Caroni schlafwandelnd im Sack. Gegner, die ihm das Wasser reichen könnten, hat er dort keine zu befürchten. Aber ohne ein paar wirklich gute Freunde kommt man in der Politik meist auch nicht mehr weiter.