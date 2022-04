Matthias Müller, Jungfreisinnigen-Präsident - wer ist er?

Porträt Ein 29-Jähriger bringt die Filmlobby und Bundesrat Berset ins Schwitzen: Wer ist Matthias Müller, Wortführer der «Lex Netflix»-Gegner? Im Parlament ist das neue Filmgesetz breit abgestützt. Doch nun zeichnet sich in der Abstimmung ein äusserst enges Rennen ab – so eng, wie es kaum jemand erwartet hätte. Der Widerstand gegen die «Lex Netflix» hat ein Gesicht und einen Namen: Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen, tritt als Wortführer der «Lex Netflix»-Gegner ins nationale Rampenlicht. Bild: Severin Bigler

Er träume schon fast von der «Lex Netflix», sagt Matthias Müller. Kaum jemand hat sich dermassen in die Materie verbissen wie der Präsident der Jungfreisinnigen. In jeder freien Minute brütete er über Zahlen, studierte alle verfügbaren Unterlagen bis ins kleinste Detail und scharte Mitstreiter im Kampf gegen das Filmgesetz um sich.

Nun wird immer klarer: Die Mühe hat sich ausgezahlt. Am 15. Mai stimmt die Schweiz über die «Lex Netflix» ab, und es zeichnet sich ein äusserst enges Rennen ab. In der Tamedia-Abstimmungsumfrage vom 25. April waren 49 Prozent für die Vorlage, 47 Prozent aber dagegen. Auch die SRG-Umfrage vom 1. April sieht einen offenen Abstimmungsausgang. Dies ist angesichts der breiten Allianz von links bis in die FDP hinein, welche die «Lex Netflix» im Parlament unterstützte, doch ziemlich überraschend.

Darum geht es bei der «Lex Netflix» Die Schweiz stimmt am kommenden 15. Mai über das neue Filmgesetz ab. Es soll Streaminganbieter wie Netflix oder Disney+ stärker in die Pflicht nehmen. Diese sollen jährlich mindestens vier Prozent ihres Umsatzes in heimisches Filmschaffen investieren. Sie können entweder direkt in Schweizer Produktionen investieren oder eine Ersatzabgabe leisten, die zur Unterstützung des Schweizer Films eingesetzt wird. Zudem müssen die Streaming-Anbieter 30 Prozent ihres Angebots für europäische Produktionen reservieren.

Matthias Müller versteht sich als Anwalt all jener, die statt staatlicher Vorschriften eher auf Freiheit und Eigenverantwortung setzen. Es geht ihm nicht nur um Kulturpolitik, sondern auch ums liberale Prinzip. Doch Müller wäre nicht Müller, würde er nicht auch eine einzigartige Chance wittern, die sich ihm als Wortführer der «Lex Netflix»-Gegner auftut: die perfekte Gelegenheit, ins nationale Rampenlicht zu treten.

Etwa in der SRF-Arena: Dort brachte Müller Bundesrat Berset ins Schwitzen, als er eine Grafik im Abstimmungsbüchlein als «irreführend» bezeichnete. Wegen derselben Grafik reichte das Referendumskomitee um Müller später eine Abstimmungsbeschwerde ein, wodurch sich die Bundeskanzlei zu einer «Präzisierung» der Karte genötigt sah.

Schwergewicht und politische Widersacherin zollen Müller Respekt

Gewerbeverbandsdirektor und Polit-Schwergewicht Hans-Ulrich Bigler, der in der «Arena» an Müllers Seite argumentierte, war vom Auftritt des Jungpolitikers beeindruckt: «Er war so stark, dass ich mich in der Debatte extra zurückgenommen habe.»

Auch am anderen Ende des politischen Spektrums zollt man Müller Respekt. So sagt Juso-Präsidentin Ronja Jansen: «Er vertritt konsequent libertäre Positionen, die ich natürlich nicht teile. Aber ich würde ihm zusprechen, dass er diese fair vertritt.» Zudem wirke er gut organisiert und knie sich wirklich in die Dossiers hinein.

Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbandes (li.), sagt über seinen «Arena»-Mitstreiter Matthias Müller: «Ich war von seinem Auftritt beeindruckt. Er war so stark mit Fakten und Argumenten, dass ich mich in der Debatte zurückgenommen habe.» Screenshot

Wer ist der Jungpolitiker mit dem robusten Aussehen, der sich trotz seiner 29 Jahre von einem Bundesrat nicht kleinreden lässt? Seit Ende 2019 präsidiert Müller die Jungfreisinnigen. Er darf für sich in Anspruch nehmen, seine Jungpartei initiativ- und referendumsfähig getrimmt zu haben. Zuerst mit der Renteninitiative, die im Sommer 2021 eingereicht wurde, und nun eben mit dem Referendum gegen das Filmgesetz.

Matthias Müller hat an der Universität St. Gallen Rechts- mit Wirtschaftswissenschaften studiert, danach doktorierte er in Zürich beim Wirtschaftsrechtler und ehemaligen SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt. Seit einigen Jahren berät Müller Unternehmen in juristischen Fragen. Nach einem Praktikum bei der Zürcher Top-Wirtschaftskanzlei Homburger bereitet er sich nun auf die Anwaltsprüfung vor.

Müller setzt sich für urliberale Anliegen ein, die er heute «aktueller denn je» sieht: weniger Steuerlasten und mehr Wettbewerb, möglichst viel persönliche Freiheit. «Liberalismus ist für mich der Wettbewerb der Ideen, von denen sich die beste durchsetzt», erklärt Müller. In der Schweiz vermisst er eine gewisse Risikobereitschaft, was das Unternehmertum betrifft:

«Man will sich immer doppelt und dreifach absichern. Das ist schade, weil so viele Ideen und Potenzial brachliegen.»

Es brauche mehr Freiräume für Unternehmen, Innovationen und die Menschen dahinter. Sonst müsse sich die Schweiz nicht wundern, wenn sie irgendwann ihr Topranking verliere: «Wir konkurrieren global, da können wir nicht einfach die Füsse hochlegen.»

Es ärgert Müller, wenn er in die elitäre Ecke gestellt wird

Wie kann Müller glaubhaft machen, nicht nur die Interessen einer politischen und wirtschaftlichen Elite zu vertreten? «Es ärgert mich, wenn ich von linker Seite in diese Ecke gestellt werde», wehrt sich der Jungfreisinnige.

Er sei nicht mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen. Geboren in Zürich, wuchs Müller im aargauischen Freiamt auf. Er stamme aus ganz normalen Verhältnissen, sagt Müller: Sein Vater arbeitet bei einer Versicherung, die Mutter als Lektorin. Das Studium habe er sich immer zur Hälfte selbst finanzieren müssen – dafür jobbte er in einer Bar und bei einem Vermögensverwalter.

Nur weil er klar liberal sei, seien ihm soziale Anliegen nicht weniger wichtig. Die Stärke der Gesellschaft bemesse sich am Wohl der Schwächsten, man müsse jenen, die es im Leben weniger gut haben, die nötige Unterstützung geben. Deshalb vertrete er das Prinzip:

«Der Staat soll einen grundsätzlich in Ruhe lassen, aber er darf niemanden hängen lassen.»

Er weiss um die Macht der Rhetorik

Eines fällt im Gespräch mit Müller auf: Er weiss genau, wie er seine Worte wählen muss – und welche Wirkung er damit erzielt. Er habe ein Sensorium dafür entwickelt, wie er vor welchem Publikum auftreten müsse, sagt Müller selbst. Mit Manipulation habe das nichts zu tun: «Ich bin ein ehrlicher Mensch und trete bloss für meine Überzeugungen ein.»

Eine dieser Überzeugungen ist, dass es mehr junge Menschen in der Politik braucht. «Nicht wegen eines Generationengrabens, der oft herbeigeredet wird, sondern wegen der unterschiedlichen Perspektiven», so Müller. Er ist der Ansicht, junge Politikerinnen und Politiker würden unverkrampfter agieren, seien weniger interessengebunden und offener in der Lösungsfindung – «im Wissen, dass es um unsere Zukunft geht».

Stichwort Zukunft: Wird Matthias Müller im Herbst 2023 im Kanton Zürich zum Sprung in den Nationalrat ansetzen? «Das ist noch nicht entschieden», sagt Müller. Eine Kandidatur würde ihn reizen, das ist offensichtlich, doch berufliche Überlegungen könnten da im Wege stehen: der Wunsch, ein Austauschjahr in den USA oder in Asien zu absolvieren, oder die Tätigkeit als Anwalt voll aufzunehmen. Klar ist jedenfalls:

«Falls ich antrete, kämpfe ich wie ein Löwe – um jede einzelne Stimme.»

