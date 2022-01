Tippinpoint.ch heisst das neue Wirtschaftsmedium

Portal Noch ein neues Onlinemedium: «Tippinpoint.ch» will sich mit Finanz- und Digitalnews profilieren Eine weitere Onlineplattform wird ab Ende Monat die Finanzberichterstattung bereichern. Dabei ist der Markt schon heute eng besetzt. Christian Mensch Jetzt kommentieren 10.01.2022, 17.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wirtschafts- und Finanzjournalist Beat Schmid startet ein eigenes Medium. Foto: Alex Spichale

Ende Monat wird ein weiteres Onlinemedium an den Start gehen: «Tippinpoint.ch». Initiant ist der langjährige Wirtschafts- und Finanzjournalist Beat Schmid, der sich mit der Gründung einer GmbH für das Medienprojekt in die Selbstständigkeit begibt. Schmid schrieb zuletzt für Tamedia und davor für CH Media, wo er unter anderem stellvertretender Chefredaktor der «Schweiz am Sonntag» war.