Polizeieinsatz BAG-Beamter isoliert: Verdächtige Substanz gefunden – Polizei vor Ort Ein Mitarbeiter des Bundesamt für Gesundheit in Liebefeld bei Bern wurde isoliert, da er in Kontakt mit der Substanz gekommen sein könnte. Es ist nicht der erste Vorfall. Das BAG erlebt wegen der Corona-Pandemie starke Anfeindungen. Nina Fargahi 06.04.2021, 11.42 Uhr

Am Dienstag um 10.15 Uhr ist bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung eingegangen im Zusammenhang mit einer verdächtigen Substanz beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Liebefeld bei Bern. Ein Angestellter in der BAG-Zentrale musste isoliert werden.