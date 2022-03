Wieso die FDP im Kanton Waadt eine Macht bleibt

Politik Vier Gründe, wieso die FDP in der Waadt eine Macht bleibt – und was Thierry Burkart davon lernen kann Während die FDP zuletzt in den meisten Kantonen an Sitzen verlor, konnten die Freisinnigen im grössten Westschweizer Kanton ihre Vormachtstellung festigen. Was ist ihr Erfolgsmodell? Julian Spörri, Lausanne 21.03.2022, 18.00 Uhr

Sie steht exemplarisch für den Erfolg der FDP in der Waadt: Die wiedergewählte Staatsrätin Christelle Luisier. Bild: Cyril Zingaro / Keystone

Seit den letzten eidgenössischen Wahlen im Jahr 2019 zählt die FDP fast immer zu den Verliererinnen. In den kantonalen Parlamenten musste sie insgesamt 26 Mandate abgeben. Auf den ersten Blick mögen deshalb die Ergebnisse aus der Waadt überraschen. Denn im einwohnermässig grössten Westschweizer Kanton bleiben die Freisinnigen eine Macht. Am Sonntag gewannen sie im Parlament einen Sitz dazu und stellen nun exakt einen Drittel aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Auch im Rennen um den Regierungsrat landeten die FDP-Kandidierenden auf den ersten drei Plätzen. Wie ist die Krisenresistenz der Partei im Kanton Waadt zu erklären? Diese vier Gründe geben Aufschluss.

Die Waadtländer FDP ist bekannt dafür, mit allen politischen Lagern zusammenzuarbeiten. Über Jahre hinweg bestand zwischen ihr und der SP der sogenannte «compromis dynamique», der zur Senkung der Unternehmenssteuern und zum gleichzeitigen Ausbau des Sozialstaats führte. Mittlerweile sind die führenden Köpfe hinter dem Pakt, die Staatsräte Pascal Broulis (FDP) und Pierre-Yves Maillard (SP), zurückgetreten. Dies brachte Raum für eine neue Koalition: Die FDP trat bei den Wahlen am Sonntag gemeinsam mit der SVP und der Mitte an.

Selbstverständlich bleibe die FDP weiterhin für die Zusammenarbeit mit allen Parteien offen, betont der kantonale Parteipräsident Marc-Olivier Buffat. «Kompromisse sind Teil unserer DNA. Gerade im Bereich der Klimapolitik werden die politischen Lager auch künftig zusammenarbeiten müssen, um eine Blockade zu verhindern.» Buffat zeigt sich überzeugt, dass die Kompromissfähigkeit ein entscheidendes Puzzleteil für den Erfolg der Waadtländer FDP sei und auch der nationalen Partei helfen werde, auf die Siegerstrasse zurückzukehren.

Wurde im letzten Oktober neuer FDP-Präsident: Thierry Burkart. Bild: Mario Heller

Spannend sind diese Aussagen, weil manche Freisinnige erwarteten, dass der neue Präsident Thierry Burkhart die FDP näher an die SVP rücken würde. Zu welchem Ausmass die nationale Partei unter seiner Führung auch mit anderen politischen Kräften Lösungen entwickelt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Auffallend stark präsentiert sich die Waadtländer FDP in den Städten, dem traditionellen Stammgebiet der Linken. So holten die Freisinnigen am Sonntag beispielsweise in Yverdon-les-Bains und Nyon am meisten Stimmen – vor der SP und den Grünen. Buffat erklärt sich dies mit der vielfältigen Ausrichtung der Kandidierenden. Das politische Spektrum der Waadtländer FDP sei breiter als jenes in Deutschschweizer Kantonen wie Zürich, wo die Partei nur als bürgerlich wahrgenommen werde, sagt der kantonale Parteipräsident.

Bestes Beispiel dafür ist die Personalie Christelle Luisier. Die 47-Jährige erreichte bei den Waadtländer Regierungsratswahlen am Sonntag als einzige Kandidatin im ersten Wahlgang das absolute Mehr. Entscheidend waren dabei auch die rund 5000 Stimmen, die sie auf linken Listen erhielt. Dass selbst Wählerinnen und Wähler der Grünen und der SP Sympathien für die FDP-Frau haben, lässt sich mitunter durch ihr Engagement für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erklären. Während ihrer Zeit als Stadtpräsidentin von Payerne verdoppelte Luisier die Zahl der Krippen-Plätze und entwickelte Angebote für die ausserschulische Betreuung.

Der Erfolg der FDP in den Städten des Kantons Waadt bedeutet indes nicht, dass ihr auf dem Land die Wählerschaft davonläuft. Auch dort bleiben die Freisinnigen stark. Dies hat vor allem historische Gründe. «Wir sind auf dem Land seit je gut verankert, weil es in der Waadt nie eine starke katholische Volkspartei gab», sagt Buffat. Um die Bindung zur dortigen Bevölkerung aufrechtzuerhalten, sei seine Partei bei den Parlamentswahlen mit vielen Landwirten angetreten. Solche Anstrengungen müssten auch in anderen Kantonen stärker forciert werden, fordert Buffat von seinen Parteikolleginnen und -kollegen.

Ihr Klima-Kurs zahlte sich nicht aus: Die ehemalige FDP-Präsidentin Petra Gössi. Bild: Peter Schneider / Keystone

Ein schwieriges Kapitel stellt für die FDP die Klimapolitik dar. Die nationale Partei schwenkte unter Präsidentin Petra Gössi auf einen grünen Kurs um und erlitt bei der Abstimmung über das CO2-Gesetz im letzten Juni Schiffbruch. Ihr Nachfolger Thierry Burkart trimmt die FDP nun auf einen liberaleren Kurs und wartet mit neuen Ideen auf. Anfang Jahr löste dabei die Frage nach neuen Atomkraftwerken eine grosse Kontroverse aus.

Aufschluss darüber, wie die Partei im Bereich der Klimapolitik Erfolg haben könnte, gibt die Waadtländer Kantonalpartei. Die Freisinnigen griffen im Wahlkampf Themen wie den Ausbau der erneuerbaren Energien auf, legten jedoch gleichzeitig einen Schwerpunkt auf deren finanziellen Folgen. «Um in der Umweltpolitik voranzukommen, müssen wir die Bevölkerung ins Boot holen und ihr mehr finanziellen Spielraum geben», erklärt Buffat. Seine Partei geht davon aus, dass Klimaschutzmassnahmen auf das Portemonnaie der Konsumierenden schlagen und forderte deshalb im Wahlprogramm Steuersenkungen für den Mittelstand.