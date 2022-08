Peter Grünenfelder: Mit Baby zum TV-Interview

Politik Der ungewöhnlichste TV-Auftritt des Jahres: FDP-Paar erscheint mit Baby zum Interview – und will nichts von Wahlkampf wissen Beruf, Politik und Baby? Alles bloss eine Frage der Organisation. Peter Grünenfelder, Zürcher Regierungsratskandidat, und Christa Markwalder, langjährige FDP-Nationalrätin, zelebrieren ihr Familienglück. Zahlt sich das aus? Die Forschung hat eine klare Antwort. Kari Kälin Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Grünenfelder und Christa Markwalder mit ihrem Sohn beim Sommertalk von Telezüri. Telezüri

Dass Christa Markwalder in die EU will, wissen alle. Dass die Berner FDP-Nationalrätin mit Avenir-Suisse-Direktor Peter Grünenfelder liiert ist, blieb der Öffentlichkeit lange verborgen. Ende April verbreiteten Medien dann die freudige Nachricht: Das Neo-Ehepaar hat Anfang April Nachwuchs erhalten. Grünenfelder, 55-jährig, will im Februar für die FDP einen Sitz im Zürcher Regierungsrat erobern.

Am letzten Dienstag folgte einer der wohl aussergewöhnlichsten Medienauftritte von hiesigem Politpersonal: Den «SommerTalk» von TeleZüri (gehört wie dieses Portal zu CH Media) bestritten Grünenfelder und Markwalder mit Söhnchen Michel Luca als Stargast. «Wir haben uns sehr gefreut, als ihr gesagt habt, es wäre schön, wenn wir unser Kind mitbringen», sagte Markwalder zur Moderatorin. Grünenfelder ergänzte:

«Wir sind als Familie eingeladen worden. Wenn der Kleine mit dabei sein kann, dann geht es uns eh am allerbesten.»

Also kein Wahlkampf mit herzigem Kind? «Nein, aber er ist ein unglaublich hübsches Kind», sagt Grünenfelder, der Michel in seinen Armen hält und sein Babyglück in vollen Zügen geniesst. Er sei tiefenentspannt, viel weniger gestresst als vorher, sagt er. Der Kleine strahlt ihn am Morgen an, wenn er aufsteht, und am Abend, wenn er zu Bett geht. Der Spagat zwischen Beruf und Familie? Alles eine Frage der Organisation. Möglichst viel Eigenbetreuung, manchmal springen die Grossmütter ein. Und beim Schnuppertag in der Kita hat es Michel Luca blendend gefallen. Man mag dem Paar das Familienglück gönnen.

Nicht allen frisch gebackenen Eltern geht es so. Comedian Stéphanie Berger, kürzlich zum zweiten Mal Mutter geworden, bekannte via Instagram:

«Ich sehe bleich, alt und müde aus. Ungeduscht, dehydriert und unterernährt, mit Augenringen. Ich habe den anstrengendsten Job der Welt: Mami im Dauereinsatz!»

Grünenfelder will den Auftritt seines Sohnes also nicht als Wahlkampfboost verstanden haben. Er kann sich allerdings daraus durchaus einen Vorteil erhoffen, vielleicht avanciert sein Sohn unverhofft zum jüngsten Wahlkämpfer der Schweiz.

Männer profitieren tendenziell von Auftritt mit Familie

Elena Frech arbeitet am Lehrstuhl für empirische Politikwissenschaft an der Universität Bamberg. Aktuell erforscht sie mit Schweizer Kolleginnen, welchen Einfluss Kinder auf Karriere von Politikerinnen und Politikern haben. Mit Blick auf eine Studie aus den USA sagt sie, dass Informationen über Familie und Elternschaft das Bild von Kandidierenden bei Wählern durchaus beeinflussen. Allerdings gebe es wohl einen Geschlechtergraben. Vor allem Männer, vermutlich jene konservativer Parteien, würden profitieren. «Sie erscheinen als empathisch, menschlich und emotional zugänglich.»

Der 1988 verstorbene CSU-Spitzenpolitiker Franz Josef Strauss machte sich diese Strategie im Wahlkampf 1969 auch ohne empirische Grundlage zunutze: In einem TV-Spot spielte er mit Frau und Kindern «Mensch ärgere dich nicht». Entspricht das gezeigte Bild, zum Beispiel von Politikerinnen mit kleinen Kindern, jedoch nicht dem vorherrschenden Rollenbild unter den Wählern, so könne sich die Preisgabe privater Informationen durchaus auch negativ auf die Wahlchancen auswirken, so Frech.

Stefanie Bailer ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Basel. Sie arbeitet mit Frech am Projekt über den Einfluss von Kindern auf Politkarrieren. Bailer sagt, private Informationen böten viel mehr Angriffsfläche als politische Botschaften – gerade bei Politikerinnen könne es riskant sein, wenn sie den Erwartungen und Stereotypen nicht entsprechen würden.

Manchmal erweist es sich jedoch auch für Männer als Bumerang, wenn sie ihr Familienidyll medial offensiv kultivieren. Der frühere Mitte-Präsident Christoph Darbellay präsentierte gerne Frau und Kinder in Hochglanzmagazinen. Als er verhindern wollte, dass die «Weltwoche» über strittige Sorgerechtsfragen im Zusammenhang mit seinem unehelichen Sohn berichtete, blitzte er vor Gericht ab. Es stellte unter anderem fest, der Walliser habe sich zuvor in den Medien freiwillig stark mit seiner Familie exponiert.

Martullo-Blocher beim Wandern

Magdalena Martullo-Blocher und Familie beim Würste-Bräteln. Bild: Nicolas Righetti, «Schweizer Illustrierte»

Stehen Wahlen vor der Tür, sind Politiker und Politikerinnen eher bereit, sich von ihrer privatesten Seite zu zeigen. Das ist offenkundig. In der «Schweizer Illustrierten» konnte man vor den letzten Eidgenössischen Wahlen lesen, wie Magdalena Martullo-Blocher sich mit Mann und Kindern beim Wandern im Kanton Graubünden erholt. Kuss-Bild inklusive.

Tiana Angelina Moser und Matthias Aebischer gewährten Einblick in ihr Familienleben. Telezüri

Auch die Zürcher GLP-Ständeratskandidatin Tiana Angelina Moser gewährte im «SommerTalk» mit ihrem Partner und SP-Nationalrat Matthias Aebischer Einblicke in ihr Familienleben. Sie haben gemeinsam ein Kind, bringen aber je drei aus früheren Beziehungen in die Partnerschaft mit. Das Paar liess durchblicken, dass der Alltag manchmal turbulent ist und nicht immer alle Kinder gut gelaunt sind. Im Vergleich zu Markwalder/Grünenfelder wurde aber weniger Privates preisgegeben – und die Kinder blieben zu Hause.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen