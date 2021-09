Es wird immer absurder und beängstigender. Hört doch endlich auf mit diesem Wahnsinn und macht die Augen auf. Mir tut es von Herzen leid für alle die in dieser Pandemie jemanden verloren haben. Und es tut mir auch unglaublich leid was das Pflegepersonal durchmachen muss. Wir haben in unserem Umfeld gottlob niemandem an Covid verloren. Dass sich im Gegenzug die Fälle mit Impfnebenwirkungen häufen, wird verschwiegen, nicht ernst genommen oder mundtot gemacht. Eine Frau aus dem Nachbardorf starb zwei Tage nach der Impfung an einem Blutgerinnsel. Sie war gesund und hatte keine Vorerkrankungen. Ein sportlicher Familienvater starb ebenfalls kurz nach der Impfung an einem Blutgerinnsel. Ein sportlicher Mann mittleren Alters aus der Nachbarschaft erlitt spastische Krämpfe, musste mit der Ambulanz ins Spital und war mind. 3 Wochen nicht mehr voll Arbeitsfähig. Eine doppelt geimpfte Frau aus unserem Dorf ist schwer an Covid erkrankt. Der Vater einer Freundin hat sich aus Verzweiflung über die Massnahmen das Leben genommen. Eines unserer Kinder hat einen emotionalen Zusammenbruch erlitten und sich geweigert wieder in die Schule zu gehen, wegen diesem "Scheiss Corona". Warum werden solche Geschehnisse ignoriert? Nicht Corona macht uns krank, sondern unser tot-gespartes Gesundheitswesen, die Angstmacherei und Verschleierung und Verharmlosung dieser weltweit auf Druck ausgeführten Impfstudie.